Rewrite this title: عيادة طلب الارتباط العرضي

ستساعدك المقالة التالية: عيادة طلب الارتباط العرضي

إذا أرسلت لي طلب ربط، فسأستمر وأفترض أنك تريد تعليقاتي. ماذا؟ لم تكن؟ هل تريد فقط الرابط الخلفي الثمين الذي يمكنني تقديمه؟ واو، أشعر بالقذارة والاستغلال. لا، ليس حقاً، لأنني للأسف اعتدت على ذلك الآن. من المؤكد أن طلبات الارتباط أحيانًا تكون مزعجة، وأحيانًا تجعلني أضحك، وأحيانًا أهز رأسي بحزن عندما أعرف أن بعض الأشخاص المسكينين أنفقوا الوقت والمال على هذه الأساليب المضللة. أعلم أنني تحدثت بغضب عن طلبات الارتباط الرهيبة ولكني ما زلت أعتقد أن هناك…انتقادات… تستحق القيام بها.

لم أرد مطلقًا بشكل مباشر على طلب رابط سيء. ربما سأفعل ذلك يومًا ما، ولكن في هذه الأثناء سأفعل ذلك هنا، كنوع من إعلان الخدمة العامة. بعد كل شيء، المعرفة هي القوة أليس كذلك؟ لذا مرحبًا بك في عيادة طلب الارتباط التي دخلت إليها عن طريق الخطأ. تم تغيير الأسماء والمواقع لحماية المؤسف.

البريد الإلكتروني رقم 1 – القواعد النحوية السيئة والروبوتات والادعاءات الفاحشة

أم هنا سؤال…هل تتوقع فعلا الحصول على نتائج من طلب مثل هذا؟ طيب على حد تعبير كوني داميكو“الاستعداد للإهانات المفصلة”. أولاً، القواعد النحوية مشكوك فيها، وهو الأمر الذي يثير الشكوك على الفور. حاول استخدام صيغة الجمع وكلمة “the” أحيانًا، فهذا يجعلك تبدو مثقفًا. ثانياً، وضع موقعي بين قوسين لبرنامج آلي. يخبرني هذا أن بريدك الإلكتروني عبارة عن قالب سيئ في أحسن الأحوال أو في أسوأ الأحوال، قام الروبوت بحذف نطاقي وملء الحقل المناسب.

أيضًا، دعني أوضح الأمر، هل تريد مني أن أضيف موقعي إلى قائمة الروابط العامة الخاصة بك وفي المقابل تريد رابطًا خلفيًا على الموقع الذي كتبته صفحة تلو الأخرى يدويًا؟ نعم لا أعتقد ذلك. كما أنني أشك بشدة في أن “جمهوري” في حاجة ماسة إلى دليل آخر لا معنى له.

لكن الجزء المفضل لدي من هذه الرسالة الإلكترونية حول الدليل الأكثر روعة في العالم والذي يبلغ عمره أسبوعين هو الادعاء بأنه “بعد التحديث التالي لنظام ترتيب الصفحات” سيكون هذا الموقع بمثابة PR5 “قوي”.

حقا نوستراداموس؟ من أين حصلت على هذه المعلومات بالضبط، أو الكرة البلورية أو بطاقات التارو الخاصة بك؟

والحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يدعي بشكل مشروع مثل هذا. العلاقات العامة لشريط الأدوات غير موثوقة على الإطلاق ومن المستحيل التنبؤ بتصنيف الصفحات الفعلي الذي سيتم تعيينه لموقع جديد. العلاقات العامة الحقيقية تدور حول الثقة والقيمة. وبصراحة، مع تكتيكات بناء الروابط مثل هذه، فإنني أشك بشدة في أن دليل بداية الدخول الخاص بك سيحظى بالكثير من الثقة أو القيمة على الإطلاق.

البريد الإلكتروني رقم 2 – الفصام العدواني

اسمي هو اسم أنثى عشوائي، مستشار التسويق عبر الإنترنت. لقد استمتعت كثيرًا بالبحث في موقعك my-site.com وكنت أتساءل عما إذا كنت مهتمًا بتبادل الروابط مع موقع الويب الخاص بي، والذي يحتوي على موضوع ذي صلة. يمكنني أن أقدم لك رابط الصفحة الرئيسية من موقع الويب الخاص بي وهو:

I-send-bad-link-requests.com PR5

إذا كنت مهتما، من فضلك أرسل لي التفاصيل التالية لموقعك:

عنوان:

عنوان URL:

سأضيف الرابط الخاص بك في أقرب وقت ممكن، في ال 24 ساعة القادمة. وبمجرد أن يصبح جاهزًا، سأرسل إليك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع المعلومات (العنوان وعنوان URL) المتعلقة بموقعي الذي سيتم وضعه على موقعك.

أتمنى لك يومًا سعيدًا وأشكرك على وقتك.

أطيب التحيات،

….بعد أربعة أيام…

أهلاً،

اسمي هو اسم أنثى عشوائي آخر، مستشار التسويق عبر الإنترنت. لقد استمتعت كثيرًا بتصفح موقعك mysite.com وكنت أتساءل عما إذا كنت مهتمًا بتبادل الروابط مع موقع الويب الخاص بي، والذي يحتوي على موضوع ذي صلة. يمكنني أن أقدم لك رابط الصفحة الرئيسية من موقع الويب الخاص بي وهو:

I-send-bad-link-requests.com PR5

يادا يادا يادا….

أتمنى لك يومًا سعيدًا وأشكرك على وقتك.

أطيب التحيات،

اسم أنثى عشوائي آخر مختلف تمامًا.

مستشار التسويق عبر الإنترنت

رائع. حسنًا، إذا لم أرد على طلبك الأول يوم الخميس، فهل تعتقد حقًا أنني سألعب يوم الاثنين؟ أفترض أنه لا حرج في المثابرة، إلا عندما ترسل لي رسائل غير مرغوب فيها. والذي على الرغم من المحاولات الضعيفة للتخصيص باستخدام اسم النطاق الخاص بي، فأنت كذلك.

ولأنني أشعر بالفضول الشديد، قمت بمراجعة هذا الموضوع “ذو الصلة” الذي يقدم لي رابطًا للصفحة الرئيسية. إنها مدونة، وهذا جيد، فأنا أحب روابط المدونة. لكن هذه المدونة بالذات، على الرغم من وجود عدد قليل من المشاركات ذات الصلة بموقعي، تحتوي على عدد كبير من المشاركات التي لا تتعلق بي تمامًا بالأمم المتحدة فحسب، بل إنها مواضيع أفضل في الواقع أن أنأى بنفسي عنها. أضف إلى ذلك ضعف الكتابة وغياب القيمة التربوية. رائع، لأن الويب يحتاج إلى المزيد من المدونات المشابهة. ولقد كنت متشوقًا للارتباط بمحاولة غير مستترة لكسب المال من محتوى عديم الفائدة حول مجالات ذات تنافسية عالية.

أخيرًا، أعلم أنه من الصعب على الروبوتات الخاصة بك تتبع جميع هوياتهم، لكن هل يمكننا الحصول على اضطراب الهوية الانفصامية تحت السيطرة من فضلك؟ إن إرسال رسائل بريد إلكتروني مكررة لي، بفارق 4 أيام، من “مستشاري تسويق عبر الويب” مختلفين، والفشل في إغلاق الرسالة الثانية باستخدام نفس الاسم المزيف الذي فتحت به، يعد رادعًا حقيقيًا لكسب ثقتي. وبالحديث عن الثقة، لست متأكدًا من أين حصلت على PR5 لأنه بقدر ما أستطيع أن أقول، فإن شريطك الأخضر أبيض اللون، وعلى الرغم من أن هذا لا يهم بالنسبة لي، إلا أنه يقودني إلى الاعتقاد بأن نظام PageRank الفعلي الخاص بك ربما يكون أقرب إلى -5.

هناك العديد من مخالفي طلبات الارتباط السيئة الأخرى والتي ربما سأغطيها في منشور مستقبلي يومًا ما، إذا كان البقية منكم يستمتعون بهذا القدر مثلي. هناك المتكلم الطويل، المعروف أيضًا باسم TMI Guy، المُعلن الوقح (الذي أحترم صدقه تقريبًا) من بين آخرين. لكنني لم أتمكن من إغلاق هذا الإدخال دون تغطية هذا الأخير …

البريد الإلكتروني رقم 3 – طلب الارتباط العام المخادع تقريبًا الصادق.

أوه… أنت امرأة مشاكسة صغيرة صعبة. أولاً، لقد ملأت نموذج الاتصال الخاص بي، وثانيًا، بدا في سطر الموضوع أنك قد تكون مهتمًا حقًا بموقعي أو بخدماتي. للأسف، أنت لست كذلك. أنت فقط تريد استغلالي. لو تنهد.

متى سيقوم الرؤساء بتعليم منشئي الروابط الخاصة بهم أن يأخذوا الوقت الكافي للنظر في من يرسلون رسائل البريد الإلكتروني إليهم وألا يضعوا أنفسهم في مواقف مثل هذه؟ لماذا تقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى أحد مواقع تحسين محركات البحث (SEO) حول الارتباط بموقع تحسين محركات البحث (SEO) وعرض الدفع مقابل ذلك! رابط “ترويجي” ليس أقل من ذلك. لا يمكنك حتى التظاهر بأن الرابط سيضيف قيمة إلى موقعي بطريقة أو بأخرى؟ اسمعي يا أختي، ربما لا تعلمين هذا، لكني أعلم أن شراء الروابط ممارسة خطيرة. وربما يعرف الرجل الذي تعمل لديه ذلك أيضًا.

ولكن هنا أنت تعرض أن تدفع لي مقابل الروابط. على الرغم من أنك إذا قرأت موقعي، وهو ما أظن أنك لم تفعله، فسوف تدرك أنه باعتباري أحد كبار المسئولين الاقتصاديين فإنني أفهم القيمة الكاملة لما تطلبه. أعلم أن المخاطر التي تأتي مع شراء وبيع الروابط وميزانيتك “ليست الأكبر” ربما لن تكون كافية بالنسبة لي لبيع سلامة موقعي. ناهيك عن أن اسمي موجود في جميع أنحاء موقعي، لذا إذا ألقيت نظرة سريعة عليه، كان بإمكانك على الأقل أن تقدم لي تحية فعلية. قد يساعد استخدام اسمي في إقناعي بأنك لست مجرد مرسلي بريد عشوائي آخر. قد.

أوه، ومع قراءة سريعة – على الرغم من أنك قد تدرك أيضًا أنني منافس لعميلك، وبالتالي بدون محتوى يعزز المعلومات، وتشكيل علاقة و/أو شراكة متبادلة المنفعة، فمن غير المرجح أن أعطي منافسًا رابطًا من أي نوع.

إذن ما هي الوجبات السريعة من عيادة اليوم؟

تعلم الكتابة بشكل جيد. بجد. القليل من القواعد الجيدة يقطع شوطا طويلا. كن متسقًا في استخدام الأسماء، أسماءي وأسماءك. حاول متابعة الأشخاص الذين تتواصل معهم، حتى لا تضايق الأشخاص عن غير قصد لا تزعج نفسك بالكتابة لي إلا إذا كان لديك شيء ذو قيمة حقيقية لتقدمه للمحتوى الخاص بي والمستخدمين. ولا تكذب علي بشأن جودة موقعك…عندما أنظر إليه، سأكتشف أنه لا يوجد لديك أي موقع. اقرأ الموقع الذي تكتب إليه. ليس من الضروري أن تحفظ كل صفحة أو منشور في المدونة، ولكن على الأقل تعرف من الذي تروج له حتى لا تخدع نفسك.

إذا كان لديك أي من الأمثلة الخاصة بك أو غيرها من الإهانات والنقد البناء لطلبات الارتباط هذه، فأنا أحب أن أسمع ذلك!