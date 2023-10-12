Rewrite this title: عيد ميلاد سعيد الثالث Twitter :أين كنت بدونك؟

ستساعدك المقالة التالية: عيد ميلاد سعيد الثالث Twitter :أين كنت بدونك؟

يبدو أنه منذ بضعة أشهر فقط شعرت بالضجة لأول مرة Twitter، وهو أحد تطبيقات المدونات الصغيرة التي سمعت عنها كثيرًا، ولكنني لم أخصص وقتًا للتعمق فيها. كان ذلك في معرض SMX West في عام 2008 حيث شاهدت أصدقائي في محرك البحث وزملائي ومتابعي اليوم الواحد ينقرون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة الخاصة بهم، ويعلقون على العروض التقديمية ويضعون خططًا لتناول العشاء في تلك الليلة.

لأقول لك الحقيقة، شعرت بالإهمال.

لذلك، عند عودتي إلى المنزل من SMX، قررت الانضمام بنشاط إلى Twitter العالم، وبدأت في التغريد عن أنشطتي اليومية ووجباتي وأفكاري وإعادة النشر من حين لآخر لمدخل في مجلة محرك البحث أو بعض المقالات الأخرى المثيرة للاهتمام التي وجدتها عبر الإنترنت.

وبعد مرور 12 شهرًا و3392 تغريدة، لم أجد نفسي الآن مدمنًا عليها فحسب Twitterولكن إدراك إمكانيات القوة الكامنة وراء هذا التطبيق.

Twitter أصبح موقع الإحالة رقم 2 (ليس محرك بحث، بل موقع) إلى مجلة محرك البحث على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

إنها أيضًا الوسيلة التسويقية الرئيسية التي تم استخدامها لإثارة ضجة كبيرة لـ IM Spring Break، وهو مؤتمر صغير نعقده خارج ميامي خلال أسبوعين.

لقد تواصلت مع حوالي 20 شخصًا مختلفًا في تامبا، المدينة التي انتقلت إليها منذ عامين، والذين ينشطون في تحسين محركات البحث وأصبحوا أصدقاء جيدين.

Twitter لقد ساعدني على التواصل مع ديف سنايدر، الذي أيقظ العملاق النائم بداخلي.

Twitter أدى إلى ظهور 3 معلنين جدد في Search Engine Journal، كما أدى إلى ظهور عميل واحد لاستشارات البحث.

أعتقد أنني خلعت إبهامي من استخدام Twitter على جهاز Blackberry Curve الخاص بي

لقد شاركت في بعض اللحظات الرائجة، وهو أمر رائع نوعًا ما

أشعر أنني أقرب إلى بعض الأشخاص الذين عرفتهم أو عملت معهم لسنوات

الآن في كل مرة أسمع كلمة “Twitter”في مطعم، على قناة سي إن إن، في غرفة مزدحمة… تقفز أذناي من الإثارة. إذا حدث شيء، Twitter لقد كسر حواجز الإنترنت ودخل إلى حياتنا اليومية. وأنا أتطلع إلى اليوم، ربما بعد 10 أو 15 عامًا من الآن مع أطفالي، عندما تتاح لي الفرصة لقراءة تغريداتي وحياتي، لأن Twitter، يحب Facebookلقد أصبح منفذًا لتدوين الأحداث والأفكار والمشاعر اليومية.

يشكركم Twitter، أو ربما أفضل من ذلك، Twank لك! عيد ميلاد سعيد الثالث 🙂