Rewrite this title: عيد ميلاد Google: عملاق التكنولوجيا يحتفل بعيد ميلاده الثالث عشر

ستساعدك المقالة التالية: عيد ميلاد Google: عملاق التكنولوجيا يحتفل بعيد ميلاده الثالث عشر

تعرض صفحة Google الرئيسية اليوم رسمًا مبتكرًا من Google مع رسائل Google احتفالًا بعيد ميلاد Google الثالث عشر. تواصل رسومات الشعار المبتكرة، غير المتحركة وذات التصميم البسيط، النهج البسيط الذي يتبعه عملاق البحث في أعياد الميلاد.

على الرغم من أن لاري وسيرجي بدأا العمل على محرك البحث “BackRub” في يناير من عام 1996 وسجلا اسم النطاق Google في عام 1997، إلا أن Google تحتفل بميلادها الفعلي في سبتمبر من عام 1998، وهو تاريخ تأسيس الشركة.

حتى عام 2005، كان جوجل يحتفل بعيد ميلاده كل عام في ذكرى تأسيسه، 7 سبتمبر. إلا أنه في عام 2005، غير جوجل تاريخ ميلاده إلى 27 سبتمبر، ليتزامن الاحتفال مع إعلان بشأن العدد القياسي للصفحات التي كانت عليها. الفهرسة. تقول Google ما يلي بخصوص موعد احتفالهم بعيد ميلادهم:

“فتحت Google أبوابها في سبتمبر 1998. وقد تغير التاريخ المحدد الذي نحتفل فيه بعيد ميلادنا بمرور السنين، اعتمادًا على الوقت الذي يشعر فيه الناس بالرغبة في تناول الكعكة.”

خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، تطورت شركة Google من شركة ناشئة صغيرة ممولة من القطاع الخاص إلى شركة عملاقة يتم تداول أسهمها علنًا، والتي أصبحت قوة تكنولوجية مهيمنة ذات نطاق يتجاوز تكنولوجيا البحث. والآن، بدلاً من محاربة Ask Jeeves، أو HotBot، أو Lycos للحصول على حصة صغيرة من حركة البحث، تمتلك Google ما يقرب من 65% من حجم البحث في الولايات المتحدة و90% من حجم البحث على مستوى العالم. لقد أصبح Google اسمًا مألوفًا وواحدة من الشركات القليلة في جميع أنحاء العالم التي أثرت في حياة مليارات الأشخاص.

عيد ميلاد سعيد لجوجل الثالث عشر!

[Sources Include: Google & The Guardian]