Rewrite this title: فبراير 2013: أفضل مجلة لمحركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: فبراير 2013: أفضل مجلة لمحركات البحث

#1. 6 مستندات Google مجانية يحتاجها كل مُحسنات محركات البحث (SEO)

بقلم بنيامين بيك | @بن_بيك

يتناول هذا المنشور أهم المستندات التي يحتاج كل شخص في عالم تحسين محركات البحث (SEO) إلى الوصول إليها. ستساعدك هذه النصائح والاستراتيجيات والأدوات على أداء عملك بشكل أفضل. المنشور يذهب إلى المجالات التالية:

مئات الأدوات للمسوقين

SEER أدوات تحسين محركات البحث التفاعلية

مولد استعلام بناء الارتباط النهائي

أداة إنشاء إستراتيجية المحتوى

إدارة المشاريع في مستندات جوجل

البحث عن المواقع القريبة المحلية

#2. 8 استراتيجيات للحصول على تصنيفات متعددة للصفحة الأولى على جوجل

بقلم كريس أينسوورث | @chrisains

ينتقل هذا المنشور إلى طرق متقدمة لجعل علامتك التجارية موجودة في جميع المواقع الموجودة على الصفحة الأولى لعلامتك التجارية. ينتقل إلى طرق الحصول على المركز الأول لعلامتك التجارية في المجالات الأخرى:

صورة

محلي

فيديو

أخبار

روابط أقسام الموقع

التسوق

مواقع الطرف الثالث

المجالات الإضافية

#3. 7 مهام تحسين محركات البحث التي تضيع وقتك

بقلم سوجان باتل | @sujanpatel

هذه مشاركة رائعة يجب على الجميع قراءتها حول أهم مهام تحسين محركات البحث (SEO) التي تضيع وقتك. هناك أشياء كثيرة في العالم أكثر أهمية من مضيعات الوقت في تحسين محركات البحث (SEO). ها هم:

التحقق من حركة المرور الخاصة بك كل يوم

شراء حزم الروابط الخلفية

مراقبة كثافة الكلمات الرئيسية

تقديم المقالات إلى الدلائل

التحقق من التصنيف الخاص بك بقلق شديد

مقالات الغزل

نحت تصنيف الصفحات لموقعك

#4. التصميم سريع الاستجابة وتحسين محركات البحث للجوال: أفضل الممارسات لعام 2013

بقلم جيسون ديمرز | @jaysondemers

التصميم سريع الاستجابة، هل تعرف ما هو؟ العالم يتجه نحو الهاتف المحمول. ماذا يعني هذا بالنسبة لأصحاب المواقع، يعني أنه يجب عليك قراءة هذا المنشور!

#5. عادات مهمة لتحسين محركات البحث يجب اعتمادها من أجل البقاء في عصر ما بعد الباندا والبطريق

بقلم دون باثاك | @don_pathak

في العام الماضي، أطلقت Google الرسم البياني المعرفي الذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات ذات الصلة بسهولة وسرعة. يُشار إلى نموذج البحث هذا على أنه طريقة “ذكية” للعثور على النتائج الصحيحة للاستعلامات ذات المعاني المختلفة. إنها أيضًا محاولة من Google لمساعدة المستخدمين على فهم موضوع ما بشكل أفضل من خلال تلخيص الحقائق المهمة والمحتوى ذي الصلة حول استعلام البحث.

#6. تحسين محركات البحث للشركات الناشئة: 5 قواعد للتقديم الآن

بقلم سوجان باتل | @sujanpatel

تتناول هذه المقالة خمس قواعد مختلفة يجب على الشركات الناشئة الالتزام بها من أجل الحصول على تصنيف لشركتك الناشئة. فيما يلي بعض أهم النصائح للشركات الناشئة في مجال تحسين محركات البحث:

تأكد من إمكانية فهرسة موقعك

التركيز على كل من الصناعة والكلمات الرئيسية ذات العلامات التجارية

اختر الكلمات الرئيسية بناءً على هدف البحث والمقاييس الأخرى

اجعل بناء الروابط أولوية منذ البداية

نشر محتوى رائع

#7. 3 تكتيكات قابلة للتطوير لبناء الروابط والتي لن تترك بصمة

بقلم ماثيو جرين | @MChuckGreen

ينتقل هذا إلى ثلاث تقنيات مختلفة لبناء الروابط قابلة للتطوير والتي لا تفكر فيها عادةً. لا، المحتوى ليس واحدًا منهم.

#8. 4 أشياء يحتاج أصحاب المواقع الجدد إلى فهمها حول تحسين محركات البحث

بقلم نيك ستاموليس | @ نيك ستاموليس

ينطبق هذا على أربع تقنيات مختلفة لتحسين محركات البحث (SEO) يجب على مالكي المواقع الجدد فهمها حول تحسين محركات البحث (SEO). هذه ليست جديدة، ولكنها ضرورية لكل مالك موقع هناك.

تحسين محركات البحث (SEO) طويل المدى

ضع زوارك دائمًا قبل محركات البحث

ليس هناك سر لنجاح SEO

بناء الارتباط هو إلى الأبد

#9. تحويل بناء الارتباط إلى بناء العلامة التجارية لعام 2013

بقلم براتيك دولاكيا | @DholakiyaPratik

يتناول هذا المنشور الأساليب المختلفة لبناء الروابط في عام 2013.

ركز على التعرف على العلامة التجارية

استخدم البيانات الصحفية للتعرض

التسويق بالتعليق من أجل الألفة

تسويق المنتدى

مواقع الأسئلة والأجوبة

المدونات الضيف لحركة المرور

الرسوم البيانية كدليل على السلطة

تسويق المحتوى مع عرض بيع فريد من نوعه

صعود الاقتباس المشترك

الاستفادة من النجاح الماضي

#10. 5 استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواقع التجارة الإلكترونية في العام المقبل

بقلم براتيك دولاكيا | @DholakiyaPratik

يدخل في استراتيجيات التجارة الإلكترونية المختلفة لمواقع الويب في عام 2013.