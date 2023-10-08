Rewrite this title: فتح الرسم البياني: Facebook تصبح شبكة اجتماعية أكثر

ستساعدك المقالة التالية: فتح الرسم البياني: Facebook تصبح شبكة اجتماعية أكثر

في Facebookفي مؤتمر مطوري f8 يوم الخميس، أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن الرسم البياني المفتوح. سيتم وصف Open Graph على أنه فئة جديدة تمامًا من التطبيقات Facebook للمستخدمين إضافة أنشطة إلى تدفقات الأخبار الخاصة بهم دون الانزعاج من المطالبات التي تطلب موافقتهم.

عندما أعلن زوكربيرج عن Open Graph الجديد، قال: “اليوم، نجعل من الممكن إنشاء فئة جديدة كاملة من التطبيقات وتغيير الصناعات في نفس الوقت.” خلال العرض الذي قدمه، أكد زوكربيرج على أن الرسم البياني المفتوح سيوفر Facebook مستخدمون يتمتعون بتجارب سلسة ومصادفة في الوقت الفعلي يمكن مشاركتها بسرعة دون مطالبة بالإذن.

المكونات الثلاثة “المتغيرة للصناعة” في الرسم البياني المفتوح الجديد مدرجة أدناه:

لن يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة يتم فيها نشر المحتوى Facebook. بدلا من ذلك، سيكون هناك جديد Facebook شاشة الأذونات التي سيكملها المستخدمون مرة واحدة. ستظهر تحديثات Open Graph دائمًا في المؤشر، ولكنها لن تظهر في آخر الأخبار إلا إذا كان حدثًا مهمًا. Facebookسيسمح الرسم البياني المفتوح الجديد للمستخدمين بمشاركة الخبرات في الوقت الفعلي باستخدام المؤشر.

Facebook صدر أ فيديو عرض مثال عملي لكيفية استخدام Open Graph. كما يظهر في الفيلم، Facebook سيرى المستخدمون أنشطة أصدقائهم في الوقت الفعلي في شريط الأخبار. لكي يتمكن الأصدقاء من مشاركة تجربة ما، مثل الاستماع إلى أغنية أو مشاهدة فيلم، يكون الأمر بسيطًا مثل النقر على العنصر الموجود في شريط الأخبار.

سيتم تمكين الرسم البياني المفتوح Facebook للتكامل بسلاسة Facebook أنشطة المستخدمين في الوقت الفعلي في شريط الأخبار وسيسمح للأصدقاء بالمشاركة في الأنشطة معًا في الوقت الفعلي. يجب أن يساعد الرسم البياني المفتوح Facebook اجعل الألعاب ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى والعديد من الأنشطة الأخرى تجربة اجتماعية أكثر.

[Sources Include: Mashable, SlashGear, & Facebook]