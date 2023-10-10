Rewrite this title: فجأة Twitter لديه نموذج عمل، وإعلانات على تويتر

ستساعدك المقالة التالية: فجأة Twitter لديه نموذج عمل، وإعلانات على تويتر

Twitter على وشك الكشف عن شيء تأمل أن يجيب أخيرًا على السؤال الكبير حول ما إذا كان ذلك ممكنًا Twitter يمكن فعلا كسب المال، وإذا كانت الإجابة بنعم – كيف؟ الجديد Twitter سيعتمد نموذج العمل على “التغريدات المروجة”، والتي سيتم عرض الإعلانات عليها Twitterنتائج البحث وخلاصات المستخدم Twitter.com وكذلك الطرف الثالث Twitter العملاء في وقت لاحق.

لذلك، إذا كنت تستخدم TweetDeck وغيره من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب Twitter التطبيقات، توقع رؤية بعض الإعلانات تظهر بجانب التغريدات التي تراقبها يوميًا. Twitterستظهر “الإعلانات المروجة” الخاصة بـ أولاً فقط في عمليات البحث التي تم إجراؤها على موقعها على الويب.

عندما يتم طرح هذا النظام الإعلاني خلال ساعات قليلة من الآن، توقع ظهور إعلان واحد أعلى عملية البحث التي أجريتها Twitter. يأخذ هذا الإعلان شكل تغريدة عادية، لذا كن حذرًا عند إعادة التغريد أو الرد لأنك قد لا تلاحظ أن التغريدة واردة من Twitterنموذج إعلان.

لتشغيله الأولي، Twitterحصلت التغريدات التي تم الترويج لها على Starbucks وBravoa وVirgin America. كل هذه الشركات ثقيلة Twitter المستخدم واستخدام الخدمة كوسيلة اتصال خاصة بهم

“أردنا أن نفعل شيئًا يعزز المحادثة التي تجريها الشركات بالفعل مع عملائها Twitter،” قال Twitter الرئيس التنفيذي للعمليات ديك كوستولو.

إذن، ما هو رأيك في هذا؟ يستطيع Twitter هل تمكنت من سحب واحدة لتصبح في النهاية آلة لتوليد المال؟