Rewrite this title: فحم الكوك وأوريو: معركة العلامات التجارية القديمة

ستساعدك المقالة التالية: فحم الكوك وأوريو: معركة العلامات التجارية القديمة

أصبحت معركة العلامات التجارية غير قابلة للتنبؤ بها مثل مباراة كرة القدم نفسها ليلة الأحد الماضي خلال مباراة السوبر بول. مثلما يرتقي المنتصرون العظماء ويستفيدون من الظروف غير المتوقعة للعبة، كذلك فعلت إحدى أقدم العلامات التجارية في أمريكا.

أثبت أوريو البالغ من العمر 100 عام أن الكلاب الكبيرة في السن الناجحة تتعلم باستمرار حيلًا جديدة. في غضون دقائق من انقطاع التيار الكهربائي في Super Dome، أنشأ فريق الإعلان هذه الصورة وقام بتغريدها.

وتم نشر الصورة أيضًا على موقعهم Facebook الصفحة بنفس السرعة.

تم التقاط لقطات الشاشة هذه اليوم لهذا المنشور. كما ترون كان هناك قدر كبير من حب المعجبين لكليهما Twitter و Facebook: 15,736 إعادة تغريد، 5,829 مفضلة Twitter6,987 سهم Facebookو 21018 إعجابًا و 815 تعليقًا حتى صباح اليوم.

إذًا، كيف يمكن لعلامة تجارية كبيرة كهذه أن تتمتع بمثل هذه المرونة؟ بحسب مقال في فوربس، فإن إستراتيجيتهم الاجتماعية لدعم إعلانات Super Bowl المخطط لها مكّنتهم من الاستفادة من أي فرص متاحة في الوقت الفعلي.

تحدثت نائبة رئيس ملفات تعريف الارتباط في شركة Mondelez International، ليزا مان، إلى مجلة Forbes حول الضربة القاضية التي حققتها وسائل التواصل الاجتماعي لـ Oreo:

“الطريقة التي حدث بها كل هذا هي بسبب مكانة Super Bowl ولأننا اقتربنا من عيد ميلادنا المائة، اخترنا Super Bowl لبدء هذه الحملة، أي جزء من ملف تعريف الارتباط تحبه أكثر؟ وقال مان: “لأننا اخترنا مثل هذه المرحلة الكبيرة، قررنا أن يكون لدينا مركز قيادة لوسائل التواصل الاجتماعي، حتى نتمكن من الاستجابة في الوقت الحقيقي للضجة”. “بالطبع لم يكن بإمكاننا توقع انقطاع التيار الكهربائي، ولكن في مركز القيادة هذا كان لدينا أشخاص من ذوي العلامات التجارية، وموظفي الوكالة. نظرًا لأن الجميع كانوا معًا، فقد وضعوا الجميع في مكانهم المناسب لاغتنام فرصة التسويق في الوقت الفعلي، والتي كانت، كيف سترى Oreo انقطاع التيار الكهربائي؟ ورأى أوريو في انقطاع التيار الكهربائي فرصة للغطس في الظلام.

الحملة التي يشير إليها مان هي #CookieThis #CreamThis Instagram حملة حيث يقوم عشاق ملفات تعريف الارتباط الصغيرة بالأبيض والأسود بتسوية الجدل حول ما هو أفضل جزء من ملف تعريف الارتباط ويتحدون حرفيي Oreo لإعادة إنشاء صورهم من ملف تعريف الارتباط أو الكريمة.

http://youtu.be/6kMWLYYcAYw

تماثيل الحلوى مذهلة جدًا في حد ذاتها، كما ترون. لكن الإبداع يظل يأتي مع النص. أحب التعليق على هذا 🙂

لذا، شكرًا لكونك مستعدًا لفيضان Instagram الصور، أوريو يجعلها كبيرة في الوقت الحقيقي.

بينما قضى أوريو ليلة رائعة، سقط ملك إعلانات Super Bowl الدائم، Coca-Cola، بقوة من العرش. كم منكم يتذكر أيام “مين جو جرين”؟

على أمل الحصول على بعض المرح التفاعلي هذا العام، قدمت شركة كوكا كولا لعشاق المشروبات الفرصة لتحديد الفائز في سباق جامح ومتعطش عبر الصحراء.

لسوء الحظ بالنسبة للعلامة التجارية العريقة التي يبلغ عمرها 125 عامًا، فشلت الفكرة من حيث المفهوم والتنفيذ. ماشابل سلط الضوء على الفشل العملي للإعلان التفاعلي.

بمجرد عرض الإعلان، فقد الموقع كل التفاعل، على الرغم من أنه عاد في بعض الأحيان. بالنسبة للعديد من المشاهدين، لم يكن هناك المزيد من التصويت، ولا يوجد فيديو، فقط زجاجة كوكا كولا وحيدة في الكثبان الرملية.

كان كوكاكولا يأمل في جمع الأصوات خلال المباراة. كانت الخطة أن تقوم شركة Coca Cola بعرض إعلان مع الفريق الفائز في سرد ​​كامل مباشرة بعد انتهاء المباراة. حتى كتابة هذه السطور، ارتفع تفاعل الموقع صعودًا وهبوطًا عدة مرات.

علاوة على ذلك، نجح الإعلان التجاري نفسه في الإساءة إلى الأشخاص بدلاً من إشراكهم. لاحظ Alexis Kleinman لـ هافينغتون بوست:

أثار إعلان شركة كوكا كولا الجدل حتى قبل أن يتعطل الموقع. وعندما صدر الجزء الأول من الإعلان، انتقدت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز الإعلان، قائلة إنه يظهر العرب في صورة غير جذابة. ويظهر الجزء الأول من الإعلان رجلاً عربياً يحمل جملاً وينظر إلى زجاجة الكولا الكبيرة بشوق، لكن لم يُسمح للمشاهدين بالتصويت له للفوز بالسباق. لقد اعتذرت شركة كوكا كولا.

ما هي الأفكار والإلهام والدروس التي ستستفيدها من النجاحات والإخفاقات التي حققتها العلامات التجارية القديمة وجهودها لجذب المعجبين؟