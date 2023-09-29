Rewrite this title: فراغ القيادة في التسويق عبر محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: فراغ القيادة في التسويق عبر محركات البحث

كل السياسة شخصية.

سواء كنت تميل إلى اليسار أو اليمين، ففي نهاية المطاف، فإن السياسات التي تؤثر على حياتك هي التي يجب أن تهتم بها أكثر من غيرها.

لقد كنت منذ فترة طويلة من المدافعين عن صناعتنا للمشاركة بشكل أكبر في العمل على صياغة القوانين التي تحكم النظام البيئي الذي يوفر لنا سبل عيشنا.

كصناعة، على الرغم من بعض الجهود الشجاعة، فشلنا في إنشاء جبهة موحدة تحمينا من التشريعات التي أقرها البيروقراطيون الذين يعتقدون أن الإنترنت عبارة عن “سلسلة من الأنابيب”.

يتم اقتراح التشريعات باستمرار من قبل السياسيين الذين ليس لديهم فهم لعواقب هذه القوانين على صناعتنا وشركاتنا وعملائنا.

Facebook، جوجل، Twitter، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي تنفق حرفيًا ملايين الدولارات كل عام للضغط على المشرعين، في محاولة للتأثير على التشريعات التي يمكن أن تقلب نماذج أعمالهم بالكامل رأسًا على عقب.

وفي صناعة البحث، نأسف لافتقار المشرعين لدينا إلى الفهم الأساسي لكيفية عمل الإنترنت – بينما نجلس ونراقب الشركات التي تساعد في إطعام عائلاتنا وهي تتفاعل مع التشريعات المحتملة في بعض الأحيان من خلال إجراءات صارمة أدت إلى تدمير صناعات معينة.

أوامر تنفيذية

قبل أن نتحدث عن بعض التدابير التي اتخذتها شركة جوجل وغيرها والتي ألحقت الضرر بالصناعات المشروعة، دعونا نلقي نظرة على أحدث لقطة في أرزاقنا.

في 28 مايو، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسعى إلى إعادة تعريف قسم من قانون آداب الاتصالات (CDA) طويل الأمد والذي تم إقراره في عام 1996.

تحمي المادة 230 من قانون CDA وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من موفري المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من المسؤولية الناتجة عن ما ينشره مستخدموهم.

وبدون هذه الحماية، فمن الآمن أن نفترض ذلك Twitter, Facebookوحتى جوجل لن يكون له وجود كما هو الحال اليوم.

في الواقع، تمت الإشارة إلى المادة 230 من قانون تنمية المجتمع مرارًا وتكرارًا باسم “الكلمات الـ 26 التي أنشأت الإنترنت”.

يبدو أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ليس له أي تأثير، ومع ذلك، فإن مشاحناته العامة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لم تنته بعد.

المادة 230

لقد عملت كشاهد خبير عدة مرات في القضايا المتعلقة بالمادة 230 من قانون مكافحة الإرهاب.

سأكون أول من يعترف بأنني أعتقد أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر.

إن حماية ناشري المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من الدعاوى القضائية يخلق كابوسًا للعديد من الشركات الصغيرة التي تم التشهير بها من قبل المنافسين والموظفين الساخطين وحتى المتصيدين العاديين.

هناك خط رفيع بين ناشر UGC الذي ينشئ بيئة يُنظر فيها إلى التعليقات والمراجعات على أنها معتمدة ضمنيًا من قبل مصدر موثوق مثل Google، حتى لو كنت مسوقًا للبحث عندما تعرف أن هذه التحريرية أكثر خوارزمية بكثير من التحريرية.

ولكن من خلال تفكيك القسم 230، فإننا نخاطر بتدمير مشهد الإنترنت كما نعرفه ــ بما في ذلك جوجل على وجه الخصوص.

لا توجد إجابات سهلة على هذا واحد.

ولكنني أعتقد أن الأشخاص الذين يفهمون كيفية عمل جوجل ـ وليس لديهم مصلحة خاصة في بيانات جوجل المالية ـ لابد وأن يقدموا التوجيه للمشرعين.

صناعتنا لا تفعل ذلك.

صناعة الإعلان على الإنترنت القفار

هناك العديد من الصناعات المشروعة التي لا يُسمح لها بالإعلان على Google، Facebook, Twitter، وغيرها من المنصات عبر الإنترنت.

صفحة سياسة جوجل الإعلانية يسرد العديد من فئات الأنشطة التجارية المحظورة أو المقيدة من الإعلان على منصة إعلانات Google.

Twitter و Facebook كلاهما لهما قوائم مماثلة.

كل شيء من الرعاية الصحية إلى الخدمات المالية لديه جيوب من صناعاته المتضررة.

يتم ترك هذه الشركات مع كون تحسين محركات البحث (SEO) أحد خياراتها الوحيدة.

وأي شخص قام بتحسين محركات البحث في إحدى هذه الفئات “المحظورة” يعرف أنه سرعان ما أصبح “الغرب المتوحش”، حيث لا تعني قواعد Google وشروط الخدمة سوى القليل جدًا، بغض النظر عن كيفية محاولة الخوارزمية التحسين.

على حد علمي، لم يتواصل أي من محركات البحث الرئيسية أو منصات التواصل الاجتماعي على الإطلاق مع صناعة البحث ووسائل التواصل الاجتماعي للسؤال عن الشركات التي يجب أن تكون قادرة على الإعلان وما هي الأعمال التي لا ينبغي لها ذلك.

أحد الأمثلة البارزة على ما أعتبره تجاوزًا من جانب Google هو القيود الإعلانية المفروضة على مرافق إعادة تأهيل المخدرات والكحول.

يمكنك أن تجد هذه القيود هنا.

ولا أعرف أحداً يمكن أن يقول أنه لا توجد حاجة مجتمعية لهذه المرافق.

لكنني أفهم أيضًا سبب اتخاذ Google لهذا الموقف.

بصراحة، لم تتمكن Google من معرفة العروض المشروعة من المحتالين.

لذا فقد قاموا بالاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة التحقق لشركة تدعى Legitscript – ولكن معظم المرافق المتأثرة ليست مؤهلة حتى للحصول على خدمات Legitscript.

وهذا يترك العديد من المنازل الرصينة ومراكز إعادة التأهيل الأصغر حجمًا دون العديد من الخيارات.

إنهم مجبرون على المشاركة في برامج تحسين محركات البحث (SEO) شديدة التنافسية، وفي كثير من الحالات، شديدة الخطورة والتي قد تؤتي أو لا تؤتي ثمارها.

فراغ القيادة

لقد شهدت صناعتنا، لبعض الوقت، فراغًا في القيادة.

كان زوال منظمة محترفي التسويق عبر محركات البحث (SEMPO) مؤخرًا، والتي تم دمجها في جمعية التحليلات الرقمية، بمثابة النفس الأخير لريادة الصناعة لدينا.

لا يستطيع كبار المسئولين الاقتصاديين الاتفاق على من يجب أن يقودنا، ناهيك عن المسار الذي نحتاج إلى المضي قدمًا فيه.

في حالتنا الحالية، أصبحت صناعة تحسين محركات البحث (SEO) تحت نزوة الآخرين الذين قد لا يكونون في مصلحتنا.

ستستمر جوجل في إملاء ما تراه الأفضل للصناعة، والذي في كثير من الحالات، ليس هو الأفضل لأولئك الذين يمارسون التسويق عبر محركات البحث.

أين القادة؟

أين هؤلاء الذين سيتقدمون، ويتحملون الضربات القوية التي يتطلبها توحيد الصناعة، ويحصلون لنا على مقعد على طاولة الكبار حيث تجري المناقشات المهمة حقًا؟

لا أعتقد أن القادة ليسوا هناك.

صناعتنا مليئة بالقبائل.

والقبائل عبارة عن مجموعات متماسكة تساعد بعضها البعض، وتعتني ببعضها البعض، وتتقاسم معارفها بحرية ــ وفي أغلب الحالات، من دون القلق بشأن المخاوف التنافسية.

ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ خطوات ذات مغزى نحو التأثير على السياسة أو تحسين الصناعة، فإننا نتجادل مثل آل هاتفيلدز وماكوي.

أرى أشخاصًا عاديين في صناعتنا لديهم وجهات نظر سياسية متعارضة يساعدون بعضهم البعض في حل مشكلات تحسين محركات البحث الفنية.

أعلم أن الصناعة يمكن أن تعمل معًا لخلق تجربة أفضل لكل من الممارسين والمستهلكين على حدٍ سواء.

لكننا بحاجة إلى موحّد.

نحن بحاجة إلى شخص أو مجموعة يمكنها أن تجعلنا نجدف بالقارب في نفس الاتجاه.

وبمجرد أن نحقق ذلك، أعتقد أنه ليس هناك حدود لما يمكننا القيام به.

إذن من يريد التصعيد؟

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