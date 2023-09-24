Rewrite this title: فريق البحث: ملخص الأخبار الأسبوعي لـ SEJ للبحث والتواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي

ستساعدك المقالة التالية: فريق البحث: ملخص الأخبار الأسبوعي لـ SEJ للبحث والتواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي

لقد كان أسبوعًا مزدحمًا للمحترفين في جميع الصناعات، وذلك بفضل أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمساعدتك على البقاء مطلعًا على آخر الأخبار التي قد تؤثر على حياتك العملية، قمنا بتكثيف أهم الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها – بدءًا من البحث إلى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الذكاء الاصطناعي – في هذا المنشور سهل الاستيعاب.

تتضمن أهم الأخبار لهذا الأسبوع إصدار GPT-4، وأدوات وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر العديد من الأنظمة الأساسية، وطرح تحديث خوارزمية Google الأساسية، والمزيد!

OpenAI تطلق GPT-4

أحد أبرز الإعلانات جاء من OpenAI – إصدار GPT-4. تم تأكيد الشائعات التي أثارها حدث Microsoft AI الأخير هذا الأسبوع حيث أصبح GPT-4 متاحًا للاستخدام الفوري لمشتركي ChatGPT+ بسعر 20 دولارًا شهريًا.

GPT-4 متعدد الوسائط، مما يسمح له بقبول إدخال النص والصورة لإنشاء مخرجات نصية. أظهر جريج بروكمان، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة OpenAI، هذه الإمكانية الجديدة باستخدام GPT-4 لتحويل صورة نموذج بالحجم الطبيعي لموقع ويب مرسوم يدويًا إلى موقع ويب بتنسيق HTML وJavaScript.

وأظهرت OpenAI أيضًا مدى نجاح GPT-4 في تحسين اختبارات LSAT وGRE وAP وغيرها من الاختبارات المصممة لاختبار البشر.

حتى مع تحسيناته في المنطق والإيجاز، لا تزال هناك قيود على بيانات التدريب التي يستخدمها ChatGPT. ويجب على المستخدمين، كما هو الحال دائمًا، التحقق من دقة الإجابات قبل الوثوق بها – والاستشهاد بالمصادر حيثما أمكن ذلك.

تقدم Google الذكاء الاصطناعي لـ Google Workspace وGoogle Cloud

بينما طغى إعلان OpenAI جزئيًا، أصدرت Google أخبارًا حول الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع من خلال الكشف عن ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة لتطبيقات Google Workspace: Gmail، وDocs، وSlides، وSheets، وMeet، وChat.

المختبرون الموثوق بهم (عملاء a منتج جوجل أو العائلة والأصدقاء من موظفي Google) يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى داخل Gmail ومحرر مستندات Google، مما يسمح للمستخدمين بالعصف الذهني وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وصياغة الأوصاف الوظيفية وكتابة منشورات المدونة والتدقيق اللغوي والمزيد من داخل كل واجهة.

لقطة شاشة من Google، مارس 2023

أعلنت Google أيضًا عن إمكانات جديدة ومحسنة للذكاء الاصطناعي لمطوري Google Cloud.

تمت ترقية Vertex AI بدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي من نماذج أساسية مختلفة، بما في ذلك PaLM API وGoogle Research وDeepMind.

يتيح Geneative AI App Builder للمطورين إنشاء تطبيقات عامة – الروبوتات والمحادثات والمساعدين الرقميين ومحركات البحث المخصصة والمزيد – في دقائق أو ساعات بمعرفة تقنية محدودة.

تتيح واجهة PaLM API وMakerSuite الجديدة إجراء التجارب وإنشاء نماذج أولية سريعة باستخدام نماذج لغوية كبيرة.

ستكون هذه الميزات متاحة لاختيار مختبري مجتمع Google Cloud Innovators الموثوق بهم.

مايكروسوفت تكشف عن مساعد طيار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Microsoft 365

لكي لا تتفوق عليها Google، كشفت Microsoft عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لمستخدمي Microsoft 365.

خلال حدث البث المباشر “إعادة اختراع الإنتاجية” الذي نظمته Microsoft، قال ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، إن الذكاء الاصطناعي كان يدعم الأدوات التي نستخدمها في مكان العمل لسنوات – ولكن الآن، تعمل Microsoft على نقل الذكاء الاصطناعي من الطيار الآلي إلى مساعد الطيار، مما يجعل الذكاء الاصطناعي تمكينيًا تمامًا مثل إنها قوية.

يتكامل Copilot مع Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams لتحسين الإنتاجية والإبداع في مكان العمل. يمكن أن يساعد المستخدمين في صياغة المحتوى بشكل أسرع، واستكشاف البيانات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية، وتحويل الأفكار إلى عروض تقديمية، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد.

لقطة شاشة من Microsoft، مارس 2023

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد Business Chat المستخدمين على ربط بياناتهم ومعلوماتهم عبر جميع تطبيقات Microsoft الإنتاجية بطريقة مبسطة من خلال Microsoft Teams.

الهدف من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Microsoft هو مساعدة المستخدمين على أتمتة المهام الشاقة، وتحرير وقتهم لمزيد من العمل الإبداعي.

كما ذكّر ناديلا الناس بأن أولئك الذين يبنون الذكاء الاصطناعي وينشرونه ويستخدمونه يجب أن يستخدموه بشكل مسؤول للسماح للذكاء الاصطناعي بالتطور إلى شيء يناسب معاييرنا الاجتماعية والثقافية والقانونية لمجتمعنا الديمقراطي.

تم وضع نظام Copilot لنشر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. يتجاوز برنامج Copilot التكامل مع ChatGPT من OpenAI – فهو يجمع بين قوة LLMs مثل GPT-4 مع Microsoft 365 وبيانات عملك في Microsoft Graph.

بدلاً من الارتباط ببيانات تدريب محدودة، يقوم Copilot بتطبيق معالجة اللغة الطبيعية على بياناتك، مما يجعلها أسرع في الوصول إليها ومعالجتها واستخدامها في سيناريوهات مختلفة.

يتوفر برنامج Copilot وBusiness Chat لعملاء محددين لديهم خطط للتوسع ليشمل المزيد من المستخدمين في الأشهر المقبلة.

في حال فوته على نفسك

ماذا لو دخل الذكاء الاصطناعي والبحث ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الحانة؟ ليس لدينا الوقت الكافي للتعمق في كل ما قد يترتب على ذلك، ولكن دعونا نستكشف المزيد من قصص هذا الأسبوع من جميع أنحاء الويب.

أخبار الذكاء الاصطناعي

قدمت Anthropic، بقيادة موظفين سابقين في OpenAI، Claude، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه DuckDuckGo وPoe وNotion وغيرهم لإنشاء تجارب ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا وأقل سمية.

أصدر مختبر الأبحاث Midjourney الإصدار الخامس من منتجه مع تصورات أكثر دقة للمطالبات النصية وصور عالية الدقة. (منتصف الرحلة)

Apple قد تتمكن أجهزة الكمبيوتر المزودة بشرائح M1 وM2 من تشغيل نماذج LLaMA. (جيثب)

بحث في الأخبار

عرضت Microsoft قائمة بالمطالبات المقترحة لمساعد Bing AI، وهي متاحة الآن. (مدونة مايكروسوفت)

أعلنت Google عن طرح تحديث الخوارزمية الأساسية لشهر مارس 2023.

يقدم جون مولر من Google نصائح حول تبسيط بنية موقع الويب والحصول على وظيفة في إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

سيستخدم “إعلانات Google” إعدادات فترة الإحالة الناجحة في “إحصاءات Google”‏ 4 فقط اعتبارًا من 1 نيسان (أبريل) 2023، لتقليل التناقضات في تقارير الأداء بين النظامين الأساسيين.

أصدر Google Search Central برنامجًا تعليميًا جديدًا حول فتح رؤى Search Console باستخدام لوحات تحكم Looker Studio لتصور مقاييس تحسين محركات البحث الرئيسية.

باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة، كشفت Google عن تحسينات في نتائج البحث حول الرعاية الصحية والصحة العقلية.

أخبار وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت TikTok عن موجز جديد للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتوفير معلومات آمنة وواقعية حول الموضوعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تعمل Meta على تقليص المقتنيات الرقمية (NFTs) للتركيز على طرق بديلة لدعم المبدعين في تحقيق الدخل من الرسائل والبكرات. (Twitter)

أصدر مارك زوكربيرج مذكرة للموظفين حول التغييرات القادمة لتحسين الكفاءة. (ميتا)

قدمت LinkedIn ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على صياغة ملفات تعريف مهنية أكثر فعالية ووصف وظيفي يجذب المرشحين المؤهلين.