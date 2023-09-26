Rewrite this title: فشل أمان Log4j الكارثي يهدد أنظمة المؤسسات وتطبيقات الويب في جميع أنحاء العالم

ستساعدك المقالة التالية: فشل أمان Log4j الكارثي يهدد أنظمة المؤسسات وتطبيقات الويب في جميع أنحاء العالم

هناك ثغرة أمنية خطيرة في تنفيذ التعليمات البرمجية في Log4j، مما دفع خبراء الأمن إلى التحذير من العواقب الكارثية المحتملة على مؤسسات المؤسسات وتطبيقات الويب.

تتيح الثغرة الأمنية، المدرجة باسم CVE-2021-44228 في سجل الثغرات الأمنية في Apache Log4j، للمهاجمين عن بعد التحكم في النظام المتأثر.

ما هو Log4j؟

Log4j هو إطار عمل لنظام تسجيل Apache مفتوح المصدر يستخدمه المطورون لحفظ السجلات داخل التطبيق.

يؤدي هذا الاستغلال في مكتبة تسجيل Java الشهيرة إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد (RCE). يرسل المهاجم سلسلة تعليمات برمجية ضارة تسمح للمهاجم، عند تسجيلها بواسطة Log4j، بتحميل Java على الخادم والتحكم فيها.

تشير التقارير إلى أن المهاجمين كانوا يستخدمون وظيفة الدردشة في Minecraft لاستغلال الثغرة الأمنية بعد ظهر يوم الجمعة.

من المتأثر بمشكلة الأمان Log4j؟

المشكلة خطيرة للغاية لدرجة أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أصدرت إشعارًا 10 ديسمبر التي تنص جزئيا على:

“تشجع CISA المستخدمين والمسؤولين على مراجعة إعلان أباتشي Log4j 2.15.0 وقم بالترقية إلى Log4j 2.15.0 أو قم بتطبيق عمليات التخفيف الموصى بها على الفور.

يصنف السجل المشار إليه أعلاه مدى خطورة المشكلة على أنها “حرجة” ويصفها على النحو التالي:

“Apache Log4j2 <=2.14.1 ميزات JNDI المستخدمة في التكوين ورسائل السجل والمعلمات لا تحمي من LDAP الذي يتحكم فيه المهاجم ونقاط النهاية الأخرى ذات الصلة بـ JNDI.

يمكن للمهاجم الذي يمكنه التحكم في رسائل السجل أو معلمات رسائل السجل تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية يتم تحميلها من خوادم LDAP عند تمكين استبدال البحث عن الرسائل.

يحذر ماركوس هتشينز من أن iCloud وSteam وMinecraft جميعها معرضة للخطر:

تعد ثغرة log4j (CVE-2021-44228) سيئة للغاية. تستخدم الملايين من التطبيقات Log4j للتسجيل، وكل ما يحتاجه المهاجم هو جعل التطبيق يسجل سلسلة خاصة. حتى الآن، تم التأكد من تعرض كل من iCloud وSteam وMinecraft للخطر.

– ماركوس هتشينز (@MalwareTechBlog) 10 ديسمبر 2021

كتب Free Wortley، الرئيس التنفيذي لشركة LunaSec، في 9 ديسمبر “RCE يوم الصفر” منشور مدونة مفاده أن “أي شخص يستخدم Apache Struts من المحتمل أن يكون عرضة للخطر.”

وقال أيضًا: “بالنظر إلى مدى انتشار هذه المكتبة في كل مكان، وتأثير الاستغلال (التحكم الكامل في الخادم)، ومدى سهولة الاستغلال، فإن تأثير هذه الثغرة الأمنية شديد للغاية.”

CERT، فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر النمساوي، نشرت تحذيرا الجمعة التي ذكرت أن المتأثرين هم:

“جميع إصدارات Apache log4j من الإصدار 2.0 وحتى 2.14.1 وجميع أطر العمل (مثل Apache Struts2 وApache Solr وApache Druid وApache Flink وما إلى ذلك) التي تستخدم هذه الإصدارات.

وفقًا لشركة الأمان LunaSec، فإن إصدارات JDK 6u211 و7u201 و8u191 و11.0.1 لا تتأثر بالتكوين الافتراضي، لأن هذا لا يسمح بتحميل قاعدة تعليمات برمجية عن بعد.

ومع ذلك، إذا تم ضبط الخيار com.sun.jndi.ldap.object.trustURLCodebase على true، فلا يزال الهجوم ممكنًا.

روب جويس، مدير الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي، غرد الجمعة أن “ثغرة log4j تمثل تهديدًا كبيرًا للاستغلال بسبب تضمينها على نطاق واسع في أطر البرامج، حتى GHIDRA التابعة لوكالة الأمن القومي.”

توصيات خبراء الأمن لمكافحة ثغرات Log4j

يحذر كيفن بومونت من أنه حتى لو قمت بالترقية إلى log4j-2.15.0-rc1، فسيكون هناك تجاوز:

إذا قمت بالفعل بترقية التعليمات البرمجية لاستخدام log4j-2.15.0-rc1 الذي تم إصداره للتو، فإنه لا يزال عرضة للخطر – تحتاج الآن إلى تطبيق log4j-2.15.0-rc2 حيث كان هناك تجاوز. إنها ليست إصدارًا مستقرًا تم إصلاحه بعد.

– كيفن بومونت (@GossiTheDog) 10 ديسمبر 2021

يقدم Marcus Hutchins حلاً بديلاً لأولئك الذين لا يستطيعون ترقية Log4j:

إذا لم تتمكن من ترقية log4j، فيمكنك التخفيف من ثغرة RCE عن طريق تعيين log4j2.formatMsgNoLookups على True (-Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true في سطر أوامر JVM).

– ماركوس هتشينز (@MalwareTechBlog) 10 ديسمبر 2021

ماثيو برينس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare، أعلن الجمعة:

“لقد قررنا أن #Log4J سيئ للغاية وسنحاول تقديم بعض الحماية على الأقل لجميع عملاء Cloudflare افتراضيًا، حتى العملاء المجانيين الذين ليس لديهم WAF الخاص بنا. نعمل على كيفية القيام بذلك بأمان الآن.”

يوصي كريس ويسوبال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Veracode، بالترقية إلى Java 8 على الأقل:

يتطلب الإصدار المصحح من log4j 2.15.0 الحد الأدنى من Java 8. إذا كنت تستخدم Java 7، فستحتاج إلى الترقية إلى Java8

عندما يكون هناك استغلال نشط وتحتاج إلى التصحيح بسرعة، فمن المفيد أن تقوم بتحديث تبعياتك الأخرى بمرور الوقت.

– كريس ويسوبال (@WeldPond) 10 ديسمبر 2021

ويحذر أيضا“قد يكون هناك 5% فقط من التطبيقات التي لا تزال موجودة على Java 7 ولكن هذا هو الذيل الطويل الذي سيتم استغلاله خلال الأشهر المقبلة. لا تملك واحدة من هذه في مؤسستك.”

يجب أن يكون اكتشاف التطبيقات في مؤسستك التي تستخدم Log4j أمرًا بالغ الأهمية.