Rewrite this title: فعالية البحث

ستساعدك المقالة التالية: فعالية البحث

يعتبر SEM أحد أقوى القنوات التسويقية. ولكن هل يساعد التسويق عبر محرك البحث (SEM) حقًا في زيادة حركة المرور إلى موقعك؟

إنه سؤال سمعه العديد من مسوقي البحث من العملاء 🙋، خاصة وأن التسويق عبر محركات البحث (SEM) يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانيات التسويق.

مع قضاء الكثير من وقتنا في تحسين تجربة المستخدم وقياس الكثير من عملنا على التحويلات، أصبح التسويق عبر محرك البحث (SEM) جزءًا رئيسيًا من خريطة طريق التسويق الخاصة بنا – وهي طريقة جديدة لتحسين علامتك التجارية دون مغادرة مكتبك.

يعد فهم نجاح حملاتك على شبكة البحث أمرًا ضروريًا لأي شركة تتطلع إلى جذب الزيارات إلى موقعها على الويب. لفهم فعالية SEM بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على البحث.

في الأماكن المزدحمة، تجد خدمة SEM مكانًا مناسبًا لك

تعتمد فعالية SEM على مدى استراتيجيتك في خريطة الطريق الخاصة بك.

عندما تكون مهامك وأهدافك محددة بوضوح، ويكون لديك مساحة صغيرة للمناورة للتجريب، سيكون التسويق عبر محركات البحث (SEM) بمثابة جيل محتمل ثابت لشركتك.

[pullquote]”يعد التسويق عبر محركات البحث وتحسين محركات البحث أمرًا بالغ الأهمية للشركات عبر الإنترنت. يمكنك إنفاق كل قرش لديك على موقع ويب، ولكن كل ذلك سيكون هباءً إذا لم يعلم أحد بوجود موقعك هناك. — مارك أوستروفسكي، مؤلف كتاب الثراء السريع[/pullquote]

قم بإلقاء نظرة على دراسات الحالة هذه لمعرفة كيف يمكن أن يكون التسويق عبر محرك البحث (SEM) منشئًا محتملاً.

تيري ميريت يناقش كيف استخدمت شركة ماريوت الدولية التسويق عبر محرك البحث (SEM) وتحسين محركات البحث (SEO) لزيادة الطلب ومشاركة العملاء لحجز اجتماعات المجموعة. ومن خلال وضع مقاييس النمو وتتبع التحليلات، تجاوزوا إجمالي إيرادات الحجز الخاصة بهم، وحصلوا على معدل تحويل مرتفع بنسبة 14%، وزادوا من عمليات الإرسال عبر الإنترنت بنسبة 84%.

في عام 2015، قامت شركة Seer Interactive 76,587 تحويلاً متزايدًا على إعلانات Bing لجميع عملائهم. تم إنشاء أحد عملائهم 461.159 دولارًا أمريكيًا في الإيرادات من إعلانات Bing فقط! لست متفاجئًا لأن Bing شهد نموًا هائلاً في النقرات بنسبة 35% عامًا بعد عام.

لا، هذا ليس السحر. إنه عمل استراتيجية SEM رائعة. قد يجادل بعض خبراء الصناعة بأن الأمر لا يتعلق بالتسويق عبر محركات البحث بحد ذاته، بل بالأحرى تحسينات من العمل ككل. وكما ترون أعلاه، فإن الدليل موجود في الأرقام.

الإعلانات على شبكة البحث تزيد المبيعات داخل المتجر

بالنسبة للأنشطة التجارية التي ترغب في رؤية المبيعات داخل المتجر، يبدو أن الإعلانات على شبكة البحث هي الأفضل.

النظر في دراسات الحالة مثل هذا من القرن الجدة. باستخدام Bing Shopping Campaigns Century، شهدت Novelty زيادة في الإيرادات بنسبة 1237% وارتفع العائد على الاستثمار بنسبة 20%. وهذا ليس بالأمر المفاجئ، حيث أن 25% من النقرات على شبكة Bing يتم الاستعلام عنها من خلال Bing فقط.

أو أنظر هذه الدراسة من Pinterest وأوراكل داتا كلاود. وقاموا معًا بقياس المبيعات داخل المتجر لـ 26 فئة مختلفة من الدبوس المروج. النتائج؟ أدت الدبابيس المروجة إلى زيادة المبيعات داخل المتجر بمقدار خمسة أضعاف لكل مرة ظهور.

وبالطبع، Facebook أطلقت مؤخرًا العديد من خيارات الإعلان المحلية الجديدة. قام متجر التجزئة الفرنسي E.Leclerc باختبار حملة توعية محلية، وقد شاهدوا ذلك 12% من النقرات على هم Facebook ثم أعقبت الإعلانات زيارة داخل المتجر في غضون أسبوع.

حتى أن Chobani شهد زيادة بنسبة 9% في المبيعات من خلال استخدام التسويق عبر محرك البحث (SEM) وتحسين محركات البحث (SEO) على محركات بحث متعددة.

كما ترون أعلاه، أثبتت الأبحاث أن النهج الاستراتيجي للإعلانات على شبكة البحث لا يمكنه بناء الوعي فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين النتيجة النهائية.

SEO + PPC إنشاء تناغم SEM

من المفيد للشركات أن تجمع بين القوى القوية لتحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) معًا إذا كنت بحاجة إلى تحقيق نتائج بمعدل أسرع.

والسبب هو أن أساليب تحسين محركات البحث الجديدة تستغرق وقتًا؛ نظرًا لأنك لا تعرف ما يمكن توقعه من منافسيك أو SERPs، فأنت تميل إلى إنشاء إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق النمو على المدى الطويل.

مع استراتيجية PPC، أنت تعرف ما ينتظرنا. يتطلب النمو وتوليد العملاء المحتملين وقتًا أقل.

إن الجهود المشتركة لـ SEM تخلق فوائد بطرق أخرى أيضًا؛ من الأفضل أن تبدأ بفكرة وتجربها لمعرفة ما هو الأفضل في مجال تخصصك.

دعونا نلقي نظرة على بعض دراسات الحالة:

عقدت شركة Maryland Tub & Tile شراكة مع G3 Group لإعادة هيكلة حملات PPC الخاصة بها وإصلاح إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها. أدى الجمع بين البحث المدفوع والبحث العضوي إلى زيادة في عدد الزيارات بنسبة 325%.

رأت شركة Hedges & Company أ 30% زيادة في المبيعات من حركة المرور العضوية وزيادة بنسبة 68% في حركة PPC مع عميل السيارات.

من خلال استهداف مصطلحات كلمات رئيسية أكثر صلة، واختبار A/B، وإنشاء محتوى يجذب الروابط، الساحل الثالث الرقمي زيادة التحويلات العضوية بنسبة 49.4% وحصلت على 851 تحويلاً لتجديد النشاط التسويقي من خلال العرض لجامعة Olivet Nazarene.

تؤثر استراتيجية SEM التي تقوم بإنشائها على الأهداف العامة للعمل. عند تحديد التكتيكات التي ستملأ تقويمك التسويقي، كن محددًا؛ اختبر حتى تكتشف ما هو الأكثر فعالية لعلامتك التجارية.

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