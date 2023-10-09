Rewrite this title: “فقاعة مرشح جوجل” ومشاكلها

ستساعدك المقالة التالية: “فقاعة مرشح جوجل” ومشاكلها

إذا كان لدى أي شخص شك في أن السياسة تدخل في محركات البحث، فإن مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي تنفقه جوجل على جماعات الضغط كل عام يجب أن يكون كافياً لتوضيح الصورة. ليس من المستغرب إذن أن يكون لدى الناشطين السياسيين مثل إيلي باريسر من موقع MoveOn.org بعض الآراء حول هذه المسألة. ومع ذلك، فإن أفكار باريسر لا تركز على الحجم الهائل لشركة جوجل، أو القوة الشرائية، أو مسؤولية الشركات، أو أي شيء مماثل. بل إنه مهتم بكيفية تأثير تخصيص جوجل على طريقة توزيع المعلومات.

يطلق باريسر على هذه القضية اسم “فقاعة الترشيح”. إنها مشكلة لا تقتصر على Google فحسب، بل أيضًا على جميع موزعي المعلومات الرئيسيين على الويب تقريبًا. من Facebook بالنسبة إلى The Huffington Post، أصبح التخصيص جزءًا بارزًا من كيفية تفاعلنا مع الويب. الروابط التي نميل إلى الرد عليها تظهر بسرعة في نتائجنا، بينما نادرًا ما تتلاشى الروابط التي نضغط عليها في الخلفية. بالنسبة إلى Google والمستخدمين، يعني هذا إعطاء الأولوية للحصول على المعلومات “ذات الصلة” المتوفرة. لكن الملاءمة، كما يقول باريسر، ليست هي الاهتمام الوحيد.

ويقارن هذه القضية بقضية أخلاقيات الصحافة في أوائل القرن التاسع عشر. لقد اتخذ القرارات التحريرية من قبل بشر اضطروا، من خلال أمر عام أو بوصلة أخلاقية خاصة بهم، إلى السماح لعدد متنوع من وجهات النظر وتقديم معلومات غير متحيزة. ومع ذلك، فإن إضفاء الطابع الشخصي على شبكة الإنترنت الحديثة يزيل هذا التنويع ويخلق تحيزًا ذاتيًا، مما يضعنا في حلقة ضيقة من المعلومات: “فقاعة التصفية”.

وبعيدًا عن مجرد تقديم معلومات أقل تنوعًا، ومعلومات من غير المرجح أن تتحدى معتقداتنا الحالية، يؤكد باريسر أن فقاعة الترشيح هذه تفصلنا عن “ذواتنا المثالية” – تلك النسخة من أنفسنا التي نريد أن نكون عليها على المدى الطويل، ولكن نحن نكافح من أجل التصرف بسرعة عند اتخاذ قرارات متهورة. ومع ذلك، فإن حل المشكلة معقد مثل المشكلة نفسها. الاستنتاج النهائي الذي توصل إليه باريسر هو أن منشئي الويب الحديث، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في Google، بحاجة إلى اعتماد معيار أخلاقي يتضمن إظهار مجموعة متنوعة من وجهات النظر، وإعطاء المستخدمين رأيًا في المعلومات التي يتم تصفيتها، وخلق فرص للمستخدمين – من خلال اختيار رابط مختلف ولكن مرئي – تحدي وجهة نظرهم القياسية.

[via TED Talks]