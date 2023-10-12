Rewrite this title: فكر مرتين قبل تغيير بنية عنوان URL لموقعك

ستساعدك المقالة التالية: فكر مرتين قبل تغيير بنية عنوان URL لموقعك

مع طوفان نصائح تحسين محركات البحث (SEO) التي تصادفها هنا وهناك، فمن السهل أن تصاب بجنون العظمة وتفسد موقعك في محاولة لجعله أكثر ملاءمة لتحسين محركات البحث (SEO).

يعد التغيير والتبديل في بنية عنوان URL إحدى خطوات تحسين الموقع التي يجب التعامل معها بحذر خاص:

غالبًا ما يتم إتلاف نظام URL بواسطة نظام إدارة المحتوى (CMS) بالموقع وقد لا يكون لديك أي فكرة عن كيفية عمله وعناصر أداء الموقع التي يمكن أن تتأثر عند محاولة تغيير مسارات URL ونظام المجلدات؛

هنالك لا إحدى الطرق المحددة للتعامل مع عناوين URL “المسقطة”، على سبيل المثال، عناوين URL التي لم تعد صالحة بعد تغيير بنية عنوان URL. تذكر منشوري العام الماضي حول أفضل (لاحظ صيغة الجمع) للتعامل مع عناوين URL “الإضافية” المتعددة ولدينا مناقشة غير ودية حقًا في Sphinn؟ لن يتمكن أحد من معرفة الطريقة الأفضل (404 أو 301) على وجه اليقين وما هي النتيجة.

إحدى الطرق المحددة للتعامل مع عناوين URL “المسقطة”، على سبيل المثال، عناوين URL التي لم تعد صالحة بعد تغيير بنية عنوان URL. تذكر منشوري العام الماضي حول أفضل (لاحظ صيغة الجمع) للتعامل مع عناوين URL “الإضافية” المتعددة ولدينا مناقشة غير ودية حقًا في Sphinn؟ لن يتمكن أحد من معرفة الطريقة الأفضل (404 أو 301) على وجه اليقين وما هي النتيجة. أنت بحاجة إلى الكثير من الخبرة والمعرفة التقنية للتأكد من أن كل شيء سيعمل بشكل صحيح.

قد يؤدي فك بنية عنوان URL إلى أشهر من العمل الشاق لجعل Google يثق في موقعك مرة أخرى أو مجرد اكتشافه من البداية.

لقد رأيت العديد من الأشخاص الذين طلبوا المساعدة من أحد مستشاري تحسين محركات البحث (SEO) وكانت التوصية الأولى هي “تغيير عناوين URL والتخلص من المجلدات “الافتراضية” الإضافية”. إن محاولة الالتزام بالأنماط القياسية أمر جيد إلا إذا كنت تخاطر بالتضحية كثيرًا. لذا فإن مجرد القول بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لا يكفي، يجب أن تفكر في جميع الإيجابيات والسلبيات أولاً.

وهنا الصلبة موضوع في WebmasterWorld مناقشة العواقب والعلاجات المحتملة لأحد هذه القرارات غير المدروسة.

لا أقصد أن هذه فكرة سيئة (على الرغم من أنها كذلك في كثير من الأحيان) ولكن قبل تقديم هذا النوع من التوصيات، يجب اتخاذ خطوتين مهمتين: