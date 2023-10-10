Rewrite this title: فلسفة المحتوى التافه

ستساعدك المقالة التالية: فلسفة المحتوى التافه

لقد قمنا جميعًا بزيارة مواقع ويب ذات مظهر قبيح مليئة بالإعلانات والمحتوى غير القابل للقراءة… ومن المحتمل أننا لعننا وجودها نظرًا لأن نوايا مشرف الموقع واضحة جدًا (اجعل مجموعة من الأشخاص ينقرون على الإعلانات). ونحن نعلم أن هذه الاستراتيجية ناجحة لأن شبكة الإنترنت مليئة بهذه المواقع المشتقة (والكثير منا لديه خبرة شخصية قليلة في إنشائها والعمل معها، على الرغم من أننا قد لا نرغب في الاعتراف بذلك).

بعد كل شيء، فإن الفلسفة الكامنة وراء إنشائها مغرية للغاية…إذا كان المحتوى سيئًا، يركز الزائر على الإعلانات التي نأمل أن تكون مقنعة بما يكفي لكسب نقرة واحدة أو أكثر. ومع ذلك، فإن التناقض بين جمالياتها القبيحة جنبًا إلى جنب مع الكتابة الرديئة يسيء إلى مشاعر الغالبية العظمى من الناس، مما يخيفهم ويقلل من إمكانية تحقيق الدخل لمشرف الموقع.

ومع ذلك، مع قليل من الوقت والتخطيط الدقيق، يمكن تحويل “الحماقة” إلى شكل فني أعلى، مما يزيد من قدرته على تحقيق الدخل.

لكي ينجح “الحماقة” ويحقق الدخل الأمثل لمشرف الموقع، يجب أن يبدو، على الأقل ظاهريًا، أنه لا يمكن تمييزه عن المواقع التقليدية التي تم إنشاؤها لزيادة المبيعات والعملاء المحتملين. يجب أن يتمتع الموقع “السيء” بتصميم احترافي، وأن يكون مكتوبًا بشكل جيد ويقدم (على الأقل) وهمًا بمسارات تحويل مختلفة ليستكشفها الزائر.

يجب أن يكون هناك شيء مفقود بالرغم من ذلك… الإجابة على احتياجات الباحث. آليات التحويل النموذجية إما غير موجودة أو ليست ذات صلة تمامًا. يقوم مشرف الموقع بإيقاف جميع أشكال الخروج من الموقع (إلى جانب شريط URL وزر الرجوع)، مما يؤدي إلى محاصرة الزائر في حلقة غير محددة حيث تظل نهاية سعيه بعيدة المنال إلى حد ما. وبعد أن يقوم الزائر بفحص المعلومات المقدمة دون جدوى، يقوم بفحص البدائل…الإعلانات.

في المواقع “الرديئة” التي تم إنشاؤها جيدًا، لا تكون الإعلانات مبهرجة، ولكنها تمتزج بشكل طبيعي مع بقية المحتوى. يستخدم مشرف الموقع أسلوبًا بسيطًا في موضعه… حيث أن المواقع الاحترافية حقًا لا تركز على تحقيق الدخل من طرف ثالث أكثر من العروض الخاصة بها. وبينما يبحث زائر الموقع عبثًا عن الإجابات، يصبح محتوى الموقع غير مرئي وتأتي الإعلانات في المقدمة كبديل منطقي يسد الفجوة المعرفية بين الموقع والاحتياجات النهائية للباحث.

ويحصل مشرف الموقع على أجره…