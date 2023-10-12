Rewrite this title: فليكر يعزز صفحة نتائج البحث الخاصة به

ستساعدك المقالة التالية: فليكر يعزز صفحة نتائج البحث الخاصة به

على الرغم من كونها واحدة من أنجح عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة Yahoo، إلا أن Flickr نادرًا ما يحظى بالحب والاهتمام من شركة Yahoo. ربما لأن العاملين في Yahoo يعرفون أن Flickr يمكن أن يقف بمفرده باعتباره خدمة قوية لتحميل ومشاركة الصور. لذلك من الجيد أن تعرف عن بعض الأشياء الجديدة من Flickr من حين لآخر. وآخرها هو إعادة تصميم صفحة نتائج البحث الخاصة بها.

أول هذه التحسينات هي عناصر التحكم في العرض الجديدة التي تظهر أعلى صفحة نتائج بحث الصور في Flickr. يعرض هذا العرض نتائج الصور بأحجام وتنسيقات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا إضافة رمز “i” الذي يقدم معلومات أكثر تفصيلاً حول الصورة أو الصورة. يظهر رمز “i” هذا في طرق العرض الصغيرة والمتوسطة.

قام Flickr أيضًا بتحسين تنظيم الروابط المتعلقة بنتائج البحث الحالية. تعتمد هذه الروابط على كيفية قيام مستخدمي Flickr بوضع علامات على الصور وتتضمن روابط للمصورين ومجموعات العلامات والأماكن ذات الصلة بالبحث الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، الآن عندما يقوم المستخدم بإجراء بحث أكثر دقة باستخدام مصطلحات بحث وصفية أكثر من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة بحث أكثر تحديدًا، ستعرض صفحة نتائج بحث Flickr هذه المصطلحات الوصفية في أعلى الصفحة مبتورة حول كيفية تفسير خوارزمية بحث Flickr لهذا بالطريقة الأكثر منطقية. سيؤدي النقر فوق هذه المرشحات الوصفية إلى ظهور نتائج بحث أكثر صلة.

في حين أن هذه التحسينات ليست شيئًا مبتكرًا ورائدًا، إلا أنه من الجدير بالذكر أن Yahoo لا تهمل واحدة من أفضل عمليات الاستحواذ أداءً. نأمل أن يكون هناك المزيد من الميزات الجديدة في الأيام القادمة. لا يزال لدى Flickr العديد من المستخدمين الذين يدفعون، ويجب على Yahoo الاهتمام بهؤلاء المستخدمين لمنعهم من التحول إلى خدمة أخرى لتحميل الصور ومشاركتها.