Rewrite this title: فن الصفحة المقصودة

ستساعدك المقالة التالية: فن الصفحة المقصودة

هناك في العالم الواسع لمحركات البحث والمواقع، لديك إعلانات ولديك نتائج بحث. موقع الويب الخاص بك يحصل على حركة المرور من كليهما. تنتقل نتائج البحث إلى صفحتك الرئيسية، بينما تنتقل الإعلانات إلى صفحة المنتجات. كلا الصفحتين عبارة عن صفحات مقصودة؛ “هبط” الزائر عليهم من أي مكان نقروا عليه.

النظر في الصفحة المقصودة

الصفحة المقصودة مهمة للغاية، خاصة تلك المخصصة للإعلانات. أنت تنفق المال على تلك الإعلانات، لذا فأنت تريد أن تضمن (قدر الإمكان) أن الزائرين يقومون بالتحويل من الصفحة التي يصلون إليها بدلاً من إجبارهم على النقر بعيدًا. رد الفعل الأخير الذي تريده منهم هو الصراخ والنقر بسرعة على زر الرجوع.

على الرغم من أن الوصف أعلاه قد يبدو مبالغًا فيه (وهو نادرًا ما يصرخ الناس)، فقد رأيت مواقع ويب تؤذي العينين والدماغ. عندما تنظر إلى أشياء مثل علم نفس الألوان، تبدأ في فهم أن بعض الألوان يمكن أن تجعل الناس يشعرون “بالمرض” أو الحزن أو السعادة أو الانفعال. الكثير من “الفوضى” يمكن أن تجعل الناس يشعرون بأنهم محاصرون أو مضطهدون.

حسنًا، فأنت تريد أن يتم تحويل صفحتك المقصودة بنسبة مثالية. كيف تفعل ذلك؟ ما الذي يتطلبه الأمر؟

احترافي وموثوق وجدير بالثقة – يحتاج موقعك إلى أن يظهر لك كسلطة محترفة وجديرة بالثقة للمشترين. تساعد شارات المرجع في ذلك، وكذلك الألوان المستخدمة، وطريقة تخطيط الصفحة، والصور التي تستخدمها والصياغة.

فكر في مكتب محامٍ أو طبيب مرتفع التكلفة. مع بعض الاستثناءات، معظمها نظيفة ومرتبة وواسعة. هؤلاء المحترفون لديهم جهات مهنية تصرخ “محترفة”. يجب أن يتمتع موقع الويب الخاص بك بنفس المظهر: نظيف ومرتب وجذاب.

بمجرد وصولهم إلى هناك، ماذا تتوقع من الزوار أن يفعلوا؟ هل الصفحة المقصودة هي بوابة لموقع آخر؟ هل الغرض من الصفحة هو جعل الناس يسجلون في شيء ما؟ هل هم هناك للشراء؟ إذا لم يتمكن الزائر من فهم ما يفترض به فعله على الفور، فلن يتخذ أي إجراء.

لقد سمعت ذلك من قبل؛ سوف تسمعها مرة أخرى. إعطاء دعوة واضحة للعمل. هل تساءلت يومًا لماذا تقول معظم صفحات المبيعات نفس الشيء؟

اشتري اليوم!

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هذه الأشياء تعمل. تعمل الصور الوامضة. الأشياء البراقة والمدببة تعمل. أشياء مبهرجة ومدببة تحمل علامات مكتوب عليها “اشتر اليوم”… عمل. تحصل على هذه النقطة.

الآن وصلنا إلى التفاصيل الجوهرية. ينقر الزائر من خلال بسبب إعلان مقنع. التخطيط والألوان والصور وشارات السلطة كلها موجودة ومحسوبة. الدعوة إلى العمل رائعة. لقد انجذبوا إليها، لكنهم يريدون معرفة المزيد.

لا تدع تحويلك يموت

إنها في متناول يديك، ولكن يمكنك القضاء على هذا الاحتمال بسرعة باستخدام عنوان رئيسي ضعيف. إذًا ما الذي يحتويه العنوان الجيد ولا يمتلكه الآخرون؟ يحتوي على اثنين على الأقل من المكونات التالية:

انها مقنعة.

أنه يعطي شعورا بالإلحاح.

إنه يبني شعوراً بالإثارة.

إنه يجذب القارئ إلى المحتوى التالي.

عنوان رئيسي قوي يجذب انتباههم بخط واحد: نظرة عامة من سطر واحد لما سيأتي بعد ذلك…

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يكاد يكون عميلك المحتمل قد تحول بالكامل، ولكن يجب أن يكون لديك الجزء الأخير الذي يجعله يتصرف. بمجرد قراءتهم للعنوان الرئيسي، يجب أن يكون لديهم فقرة قصيرة تشرح ما هو عرضك، ولماذا تقدمه والمدة التي سيستمر فيها. اجعلهم يتحركون ويتابعون باستخدام عبارة السهم الوامضة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

هل تساءلت يومًا لماذا يبلغ طول العديد من صفحات المبيعات 1000 كلمة أو أطول؟ الجواب هو هذا؛ إذا مر الزائر بالعبارة الأولى التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ولكنه لم ينقر بعيدًا، فهذا يعني أنك لم تفقده. إنهم غير مقتنعين، لكنهم ليسوا متوقفين أيضًا. لا تزال لديك فرصة لهذا التحويل. اتبع دعوتك الأولى التي تحث على اتخاذ إجراء بمزيد من المعلومات.

تتوفر العديد من الصفحات المقصودة للاطلاع عليها على الويب. دين جرازيوسي، على سبيل المثال، لديه الكثير منهم. وكذلك يفعل روس دالبي والعديد من الآخرين. قارنها في الشكل والمظهر والنغمة والتخطيط. إذا كان أحدهم يجعلك تشعر بإيجابية أكثر من الآخر، فحاول معرفة السبب. لهم، وبمجرد أن تعتقد أنك قد فهمت الأمر، اختبر، اختبر، واختبر المزيد.

أخيرًا، تذكر: الصفحة المقصودة الجيدة هي مندوب مبيعات محترف ومقنع تتم دعوته إلى منزلك للتحدث عن منتج أنت مهتم به بالفعل. الصفحة المقصودة السيئة تشبه مكالمة مبيعات باردة في الساعة 4:00 صباحًا حول أماكن الإيجار لقضاء العطلات في تمبكتو .

نشر الصورة بواسطة ريبيكا ماي