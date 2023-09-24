Rewrite this title: فهم الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري

ستساعدك المقالة التالية: فهم الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري

نعلم جميعًا أن الاستهداف الاستراتيجي للكلمات الرئيسية يعد أمرًا أساسيًا لنجاح تحسين محركات البحث وحملات البحث المدفوعة.

كلما ظهر موقعك في نتائج البحث للاستعلامات ذات الصلة، كلما زاد عدد الزوار الذي سيجذبه.

لكن تحسين الكلمات الرئيسية لا يقتصر فقط على جذب المزيد من الزيارات إلى موقعك. كما أنه يلعب دورًا حاسمًا في زيادة تحويلات موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى.

عندما تستهدف الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري كجزء من استراتيجية الكلمات الرئيسية الشاملة، يمكنك إنشاء موقع يولد المبيعات تمامًا كما يولد حركة المرور والعملاء المحتملين.

في هذه المقالة، سنتعمق في أنواع مختلفة من الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري وسنقدم نصائح حول تحديد المصطلحات التي تجلب المزيد من التحويلات والمبيعات إلى نشاطك التجاري.

لكن أولاً، دعونا نحدد مصطلحاتنا.

ما هي الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري؟

الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري هي مصطلحات البحث التي يستخدمها الأشخاص عند التفكير في شراء شيء ما.

تعبر هذه المصطلحات عن مستويات مختلفة من نية الشراء اعتمادًا على المكان الذي يتواجد فيه مستخدم البحث حاليًا طوال رحلة المشتري.

الصورة أنشأها المؤلف، يونيو 2023

على سبيل المثال، لنفترض أن عملك يبيع مبيدات الأعشاب. قد يبحث العميل المحتمل عن المصطلحات التالية على طول مسار التحويل:

مرحلة الوعي (الوعي بالمشكلة) : “كيفية تنسيق الفناء الأمامي.”

: “كيفية تنسيق الفناء الأمامي.” مرحلة النظر (الوعي بالحل) : “أفضل أدوات إزالة الأعشاب الضارة لعام 2023.”

: “أفضل أدوات إزالة الأعشاب الضارة لعام 2023.” مرحلة القرار (جاهز للشراء): “اشترِ مضرب الأعشاب الكهربائي من بلاك آند ديكر عبر الإنترنت.”

كما ترون، فإن العملاء المحتملين الأقرب إلى البيع سيستخدمون الكلمات الرئيسية ذات الرغبة الشرائية الأعلى.

الآن دعونا نتناول بإيجاز لماذا يجب أن تكون الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري نقطة محورية في استراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك.

فوائد استهداف الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري

تتمثل الفائدة الواضحة للترتيب الجيد للكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري في أنه يضعك أمام العملاء المحتملين الذين يفكرون في إجراء عملية شراء.

يؤدي هذا إلى جذب المزيد من الزوار المستعدين للتحويل إلى موقعك، مما يؤدي بدوره إلى زيادة صافي أرباحك.

لكن ظهور موقعك بشكل بارز في نتائج Google لا يؤدي فقط إلى تعزيز ظهور موقعك؛ كما أنه يعزز مصداقيتها المتصورة. يفترض مستخدمو البحث بطبيعة الحال أن المواقع عالية التصنيف أكثر جدارة بالثقة، مما يجعلهم أكثر استعدادًا للوصول إلى بطاقاتهم المصرفية.

يساعد أيضًا استهداف الكلمات الرئيسية المخصصة لنية المشتري والمصممة خصيصًا لقطاعك في جذب المزيد من الزوار المؤهلين إلى موقعك. على الرغم من أن حجم حركة المرور المرتفع لا يعد أمرًا سيئًا على الإطلاق بالنسبة لموقع ويب تجاري، إلا أن جودة حركة المرور لها تأثير أكبر على المبيعات.

بدلاً من إهدار الموارد في جذب الزوار الذين ليس لديهم اهتمام حقيقي بعملك، يمكنك تحسين عائد استثمار SEO الخاص بك من خلال تلبية احتياجات أولئك الذين يبحثون بنشاط عن نوع المنتجات والخدمات التي تقدمها.

ببساطة، كلما كان تصنيف موقعك أفضل بالنسبة للكلمات الرئيسية ذات الصلة برغبة المشتري، كلما زاد جذب موقعك وتحويل عملاء جدد ومؤهلين.

ومع ذلك، من المهم إدراك أن تحسين الكلمات الرئيسية التي تهدف إلى جذب المشتري لا يعني أنه يجب عليك استهداف المستخدمين الأقرب إلى إجراء عملية شراء حصريًا.

يجب أن يكون الهدف هو تلبية احتياجات المشترين المحتملين في كل مرحلة من مراحل الوعي من أجل دفعهم نحو التحويل.

أنواع الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري

لقد ذكرنا بالفعل كيف تعبر الكلمات الرئيسية للمشتري عن درجات مختلفة من نية الشراء اعتمادًا على مكان وجود شخص ما في رحلة المشتري.

تميل التوقعات في مراحل مختلفة من الوعي إلى أن تكون لها أهداف ومشاكل واحتياجات معلوماتية متشابهة.

وبالتالي يمكننا تجميع الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري في ثلاث فئات، تعكس كل منها مرحلة مختلفة من رحلة المشتري.

الكلمات المفتاحية لمرحلة الوعي

يتطلع المستخدمون الذين يبحثون عن هذه المصطلحات إلى فهم المشكلة التي يواجهونها أو الهدف الذي يريدون تحقيقه بشكل أفضل. وهنا يكتشفون أن الأنشطة التجارية المشابهة لشركتك يمكنها تقديم الحل الذي يحتاجون إليه.

تميل الكلمات الرئيسية في مرحلة الوعي إلى أن تكون استعلامات معلوماتية تحتوي على عبارات مثل:

“كيف.”

و ماهو.”

الكلمات الرئيسية لمرحلة الاعتبار

بمجرد أن يتعرف العملاء المحتملون على الحلول المتاحة لمشكلتهم، فإنهم ينتقلون إلى مرحلة التفكير، حيث يبدأون في تقييم خيارات الشراء المختلفة.

في كثير من الأحيان، سيبحث العملاء المحتملون عن موارد مثل قوائم مقارنة المنتجات، والمراجعات المتعمقة، والشهادات، ودراسات الحالة، وأي شيء آخر يساعد في تضييق نطاق الخيار الأفضل لاحتياجاتهم.

غالبًا ما تحتوي استعلامات مرحلة التفكير على كلمات مثل:

“[Product name] المراجعات.”

“أفضل [product]”.

و “[brand name] ضد. [competitor]”.

الكلمات الرئيسية لمرحلة القرار

وأخيرًا، يصل العملاء المحتملون إلى نقطة يصبحون فيها على استعداد لاتخاذ إجراء.

لقد توصلوا إلى الحل المحدد الذي يرغبون في شرائه، وعلى الأكثر، يحتاجون فقط إلى دفعة إضافية لتجاوزهم.

كما تتوقع، تعبر الكلمات الرئيسية في مرحلة القرار عن مستويات عالية من الرغبة في الشراء.

بالنسبة لجماهير B2C، تميل هذه إلى تضمين مصطلحات مثل:

“اشتري الآن.”

“تخفيض.”

“أوقات التوصيل.”

بالنسبة لعملاء B2B (الذين تستغرق عملية الشراء عادةً وقتًا أطول)، قد تتضمن الكلمات الرئيسية في مرحلة القرار عبارات مثل:

“تجريبي.”

“الأحكام والشروط.”

أو “خطة الدفع”.

تحديد نية المشتري في جمهورك المستهدف

الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية العثور على الكلمات الرئيسية المناسبة لنية المشتري لعملك.

بمجرد معرفة الكلمات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص عندما يتطلعون إلى شراء شيء ما في مجال تخصصك، يمكنك دمج هذه المصطلحات في إستراتيجية محتوى تحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية المدفوعة.

تذكر أن هذا التمرين يهدف إلى مخاطبة مستخدمي البحث الذين هم في طريقهم لاتخاذ قرار الشراء.

من المؤكد أن استهداف الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير أمر ضروري لجذب المزيد من الزوار إلى موقعك، ولكن استهداف المصطلحات ذات مستويات مختلفة من نية الشراء سيؤدي إلى تحسين قدرتك على تحويل هؤلاء الزوار إلى عملاء يدفعون.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها عند إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية المناسبة لنية المشتري.

ضع في اعتبارك احتياجات عملائك المثاليين

ابدأ بتوضيح نقاط الضعف المختلفة التي يمكن لمنتجك أو خدمتك حلها للعملاء المحتملين. بعد كل شيء، يستخدم مستخدمو البحث Google للعثور على المحتوى والعروض التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

اسأل نفسك: ما هي التحديات التي يواجهها عملاؤك المستهدفون؟ ما الذي يحفزهم؟ وما هي الاعتراضات التي يعبرون عنها عند التفكير في الشراء؟

بمجرد تحديد المشكلات المختلفة التي يمكن لشركتك حلها للعملاء، سواء العملية أو العاطفية، سيكون لديك مجموعة مؤقتة من الموضوعات التي يمكنك بناء قائمة الكلمات الرئيسية المستهدفة عليها.

ابحث عن قاعدة عملائك الحاليين

الخطوة التالية هي فهم استعلامات البحث التي تجلب الزوار إلى موقعك بالفعل وتؤدي إلى تحويلات. سيساعدك هذا على تحديد أنواع نية المشتري التي تتعامل معها جيدًا بالفعل والأنواع التي لا تخدمها.

إذا وجدت أن بعض الكلمات الرئيسية تؤدي إلى قدر غير متناسب من المبيعات على موقعك، فقد تقرر ترقية المحتوى الخاص بك بشكل أكبر للاستفادة بشكل حقيقي من إمكانات التحويل.

وبالمثل، فإن معرفة الكلمات الرئيسية التي لا تحقق أداءً جيدًا سيكشف عن فرص للتحسين.

يمكنك معرفة الكلمات الرئيسية التي تجذب أكبر عدد من الزيارات والتحويلات إلى الموقع عن طريق التحقق من حساباتك في Google Search Console وGoogle Analytics.

تخبرك هذه الأدوات بكيفية تفاعل المستخدمين حاليًا مع موقعك وتكشف عن الاستعلامات التي تؤدي إلى أكبر عدد من النقرات وعدد مرات التحويل التي يقوم بها المستخدمون بمجرد وصولهم إلى صفحات مختلفة.

وأيضًا، إذا كنت تدير أي حملات بحث مدفوعة، فمن المفيد البحث في حسابك في إعلانات Google للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع طلبات البحث التي تحقق أفضل أداء.

تحليل سلوك محرك البحث واستعلامات المستخدم

هناك طريقة أخرى لاكتشاف الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري وهي التحقق من الاستعلامات التي يبحث عنها الأشخاص في مجال تخصصك.

في حين أن هناك العديد من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في هذه العملية (سنتحدث أكثر عن ذلك لاحقًا)، يمكنك البدء في تكوين صورة جيدة لطلب البحث في مساحتك الخاصة عن طريق البحث يدويًا في Google حول الموضوعات ذات الصلة.

أثناء إدخال استعلام في شريط البحث، انتبه إلى الكلمات الرئيسية التي يقترحها Google تلقائيًا ولاحظ قسم “عمليات البحث ذات الصلة” الموجود أسفل كل صفحة نتائج.

يعد هذا أيضًا تمرينًا جيدًا لاختبار افتراضاتك حول مستوى نية المشتري وراء الكلمات الرئيسية المختلفة. قد تتوقع أن يؤدي استعلام معين إلى نتائج عالية النية، ولكن في الواقع، يتم ملء صفحة نتائج محرك البحث (SERP) بنتائج منخفضة النية (أو العكس).

قد تكتشف أيضًا أن بعض الاستعلامات تنتج مزيجًا من النتائج التي تلبي فئات الأغراض المتعددة. في هذه المواقف، ربما يكون من الأفضل إعطاء الأولوية للكلمات الرئيسية ذات نوايا المشتري الأكثر وضوحًا.

استخدم مجموعة متنوعة من المصادر للتعرف على نوايا المشتري

أخيرًا، عند البحث عن الكلمات الرئيسية والمواضيع ذات الصلة بعملائك المستهدفين، لا تنس الاستفادة من عدة مصادر مختلفة للإلهام.

من المحتمل أن تكون فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك تمتلك كنزًا من رؤى العملاء لتتمكن من دمجها في استراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك.

يمكنك أيضًا معرفة المزيد حول نقاط الألم والدوافع لدى جمهورك المستهدف في التعليقات ذات الصلة YouTube أشرطة فيديو، Amazon المراجعات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشات Quora وما إلى ذلك.

تذكر أن الهدف هو فهم المشكلات التي يواجهها العملاء على مستويات مختلفة من رحلة المشتري، حتى تتمكن من إنتاج محتوى وتحسين موقعك لتلبية احتياجات البحث الخاصة بهم.

العثور على الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري وتحسينها

لنفكر الآن في طريقتين لمساعدتك في تحديد الكلمات الرئيسية المناسبة لنية المشتري وإعطائها الأولوية لاستهدافها.

اختيار الأدوات المناسبة للبحث وتقييم احتياجات المشترين

كما ذكرنا، يعد فحص نتائج البحث يدويًا للاستعلامات ذات الصلة أمرًا ذا قيمة، ولكنه ليس طريقة فعالة لإنشاء قائمة شاملة بالكلمات الرئيسية المستهدفة.

بدلاً من ذلك، من المفيد الاستثمار في الاشتراك في أداة بحث متميزة مثل أهريفس أو سمروش.

توفر أدوات مثل هذه اقتراحات شاملة للكلمات الرئيسية وأحجام البحث وبيانات صعوبة التصنيف التي يمكنك استخدامها لتحديد المصطلحات ذات الإمكانات العالية.

علاوة على ذلك، تتيح لك هذه الأدوات تحليل الاستعلامات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى مواقع منافسيك حتى تتمكن من محاكاة الأساليب التي تناسبهم.

أنواع مختلفة من الكلمات الرئيسية التي يجب مراعاتها من أجل التحسين

أخيرًا، إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا فعليًا، فمن المؤكد أنه من المفيد دمج الكلمات الرئيسية المحلية في استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك.

تتضمن الكلمات الرئيسية المحلية ذات الرغبة الشرائية العالية مصطلحات مثل “[product/ service] بالقرب مني،” “[type of retailer] مفتوح الآن” و”[business type] في [location]”.

راجع دليل تحسين نشاطي التجاري على Google (GMB) لمعرفة المزيد حول زيادة ظهور موقعك في عمليات البحث المحلية.

افكار اخيرة

يعد استهداف الكلمات الرئيسية التي تستهدف المشتري أحد أكثر الطرق فعالية للوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء المحتملين، وتحسين معدلات التحويل لموقعك على الويب، وزيادة إيرادات عملك.

باتباع النصائح الموضحة أعلاه، ستكون في طريقك لتحسين موقعك للمشترين الجاهزين للشراء.

ولكن تذكر، كما هو الحال مع جميع جوانب تحسين محركات البحث، تعتمد النتائج المستدامة على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الدقيق والتصحيح المستمر للمسار.

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