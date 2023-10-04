Rewrite this title: فهم ديناميكية جوجل SEO

ستساعدك المقالة التالية: فهم ديناميكية جوجل SEO

في 18 فبراير، انضم ما يقرب من 300 شخص إلى SEJ ThinkTank لحضور عرض تقديمي عبر الويب وجلسة أسئلة وأجوبة موسعة مع مؤسس SEJ لورين بيكر بخصوص تحسين محركات البحث الديناميكية من Google. كان المحرر التنفيذي لـ SEJ كيلسي جونز هو الوسيط.

قدمت لورين عرضًا تقديميًا ثاقبًا للغاية يبحث في كيفية تغير تصنيفات Google الخاصة بك بناءً على مكان تواجد المستخدم، وكيف يمكن أن يؤثر الرسم البياني للمعرفة في Google على تصنيفك، وما يمكنك فعله لتحسين عملك.

أثناء وبعد الندوة عبر الإنترنت، قام فريق SEJ أيضًا بالتغريد المباشر والإجابة على أسئلة الجمهور Twitter باستخدام علامة التصنيف #SEJThinkTank.

شاهد الفيديو الكامل أدناه:

يمكنك أيضًا عرض شرائحه على Slideshare:

الأدوات التي ذكرتها لورين:

طوال عرضه، ذكر لورين العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لإجراء الأبحاث وتحسين معدلات التحويل. فيما يلي قائمة بكل أداة ذكرها، بالإضافة إلى وصف موجز للميزات.

مهيب

هذا ال أداة سوف تسمع لورين تتحدث عنها كثيرًا. وذلك لأنه يقدم رؤى حيوية حول ملف تعريف الرابط الخاص بك، وتدفق الثقة، والنص الأساسي، وغير ذلك الكثير.

وايت سبارك

هذا يعد أمرًا ضروريًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين مُحسنات محركات البحث المحلية الخاصة بها. تحب لورين بشكل خاص “متتبع التصنيف المحلي” الخاص بها، والذي يسمح لك بمعرفة كيفية تصنيف عملك في أي مكان.

SEMrush

سوف تسمع هذه الأداة المذكورة في الكثير من ندواتنا عبر الإنترنت ببساطة لأنه مفيد جدًا. يتيح لك العرض أداة متقدمة للبحث عن الكلمات الرئيسية، لإجراء تحليل متعمق لمنافسيك، ويوفر تحليلًا عميقًا للارتباط.

مقاييس البحث

منصة تحسين محركات البحث (SEO) على مستوى المؤسسة يقدم تقارير وتحليلات متعمقة لمساعدتك على اكتشاف الفرص التي قد تكون مفقودة.

سويت آي كيو

أداة التحسين هذه يساعدك على قياس وتحويل حركة المرور المحلية. كما أنه يساعدك في العثور على القوائم الخاطئة، والتي يمكن أن تمثل مشكلة كبيرة للعديد من الشركات.

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