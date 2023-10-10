Rewrite this title: فهم نموذج العقل المستخدم

ستساعدك المقالة التالية: فهم نموذج العقل المستخدم

نماذج عقل المستخدم مهمة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الكلمات الرئيسية. إنها مهمة عندما تكتب نسخة لأوصاف التعريف وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) والمحتوى الموجود على الموقع وأسماء الروابط وموضع الارتباط. إنها مهمة عندما تقوم بإنشاء قطعة الوسائط الاجتماعية التالية واسعة الانتشار، وعندما تقوم بتأسيس ذلك Twitter سياسة الاستخدام. إنها مهمة في كل جانب من جوانب التجربة عبر الإنترنت، لذا يجب أن تكون مهمة بالنسبة لك.

كرة القدم أم كرة القدم؟ الزجاج الأمامي أو الزجاج الأمامي؟ حقيبة الغداء أو كيس الغداء؟ الصودا أم البوب؟ روابط من كلمة واحدة أو روابط من خمس كلمات؟ الكثير من الصور في هذه الصفحة أو لا شيء؟ هل تريد وضع المعلومات الداعمة في ملفات PDF أو صفحات الويب الفعلية؟ هل هذا الموقع هو الأفضل للحصول على رابط وارد منه أم أن هذا الموقع موجود هناك؟

هل مستخدمي هذا الموقع هم من الفئات العمرية المريضة على الإنترنت أم أنهم من كبار السن الذين يشعرون بالإحباط أثناء محاولتهم معرفة ما هي “النقر بزر الماوس الأيمن”؟ هل هم طلاب دراسات عليا في السنة الثالثة أم علماء صواريخ؟ هل يقضون كل وقتهم في الهواء الطلق أم أنهم يبقون على الأريكة؟

هل هذه الشركة هي العملاء المثاليين؟ Twitter الأغبياء أو Facebook المتعصبين؟ هل هم محافظون أم ليبراليون؟

ما وراء التقنية

بغض النظر عن مدى مهارتك في تنفيذ إستراتيجية SEO أو PPC أو وسائل التواصل الاجتماعي المتميزة تقنيًا، إذا لم تبدأ أولاً في فهم الطريقة الفريدة التي يفكر بها مستخدمو الموقع، أو كيفية استيعاب معلوماتهم عبر الإنترنت، فأنت إعادة سوف تقصر. وبسبب هذا الواقع، فإنني دائمًا أخصص وقتًا لفهم النموذج العقلي للمستخدم بنفس القدر الذي أخصصه لأي جانب آخر من جوانب عملية التسويق.

يمكن كتابة كتاب كامل حول هذا الموضوع، لذلك سأقوم فقط بتغطية القواعد هنا، وأطلب منك أن تأخذ من هذه المقالة المفهوم القائل بأن فهم النموذج العقلي لمستخدميك هو مسؤولية حاسمة …

التسويق – إنها رياضة جماعية

حسنًا، أنت الشخص الذي يرتدي كل القبعات. يتكون فريقك من غرورك، وطفلك الداخلي، ووالدك المعتمد، ومعلمك المفضل في المدرسة الثانوية – كما تعلم – وكل الأصوات في رأسك… في هذه الحالة، حظًا سعيدًا. ستحتاج إليها.

بالنسبة لبقيتنا، فإننا نعتمد على الآخرين ويُطلب منهم عادةً التعاون معهم. أصحاب الموقع. مصممي الجرافيك. المهندسين. مندوبو المبيعات، أنواع إبداعات الوكالات الإعلانية. أهل التسويق….

إذا كنت مثلي وتشارك في فريق IRL (وليس العقل الداخلي)، فكلما فهمت الأسباب التي تجعل من الضروري فهم نموذج عقل المستخدم الحقيقي، زادت رغبتك أيضًا في أن يفهم الجميع سبب ذلك. من المهم معرفة ذلك أيضًا. وكلما زاد فهم كل فرد في الفريق لهذه الحقيقة الأساسية، أصبحت وظيفتك أكثر سهولة كمسوق للبحث و/أو وسائل التواصل الاجتماعي.

لذا فإن أحد أفضل الاقتراحات التي يمكنني تقديمها لك هو تحمل مسؤولية التعرف على مستخدمي الموقع للموقع التالي الذي تعمل عليه. وقم بتضمين هذه المعلومات عندما تحاول إقناع المصمم بتغيير زر “اشتر الآن” ذي اللون النيون المتوهج القبيح، أو عندما تحاول كاتب نص الفيديو إعادة النظر في تضمين تلك المرأة نصف العارية، على الرغم من أنك مجرد متصل بالإنترنت اختراق التسويق…

توسيع عقلك

لا تعتمد فقط على أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية، أو فهم مالك الموقع للكلمات الرئيسية. لا تعتقد أنك المستخدم العادي للموقع فحسب. لا تفترض فقط أنك تعتقد أن الفيديو مثالي ومضحك، أن الأشخاص ذوي القدرات الشرائية يفعلون ذلك. لا تفترض أن الذوق الفني لمصمم الجرافيك سيفي بالغرض. أو أن القطعة الجديدة الأنيقة للمهندس ستكون ذات قيمة حقًا …

خذ الوقت الكافي للدخول في مكان العميل/العميل النهائي. “لو كنت أبحث عن هذا المنتج، هذه الخدمات، كيف سأبحث عنها؟” كيف سأشعر عندما أرى هذه الصفحة، أو عندما أضطر إلى استخدام هذه الأداة؟ كيف سأتفاعل مع تلك الصورة في الفيديو؟ أو تلك الشخصية على Twitter؟

قبل أن تحاول التفكير مثل ذلك الشخص، فإن أفضل إجراء يمكنك اتخاذه هو تصفية ذهنك من طريقة تفكيرك الشخصية بشأن المنتج (المنتجات) أو الخدمة (الخدمات) التي ستحتاج إلى العثور عليها أو تذكرها من أجلها. الأسباب الصحيحة. لأنه من السهل جدًا أن نحجب رؤيتنا بتفكيرنا السابق.

خطوة روتينية خارج رؤيتك

في الواقع، خذ الوقت الكافي لتصور من هو الشخص المستهدف المثالي. كيف تبدو حياتهم؟ هل هم أثرياء أم من الطبقة المتوسطة أم فقراء؟ ما هي خلفيتهم الثقافية؟ ما هو مستوى تعليمهم؟

ما نوع الأشياء التي قد يقرأونها في أوقات فراغهم؟ نعم – هذا صحيح – أنا أفكر في ذلك بالفعل. ولهذا السبب لدي اشتراكات في

الميكانيكا الشعبية

مجلة ريدرز دايجست

ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر

العلوم الشعبية

مجلة رواد الأعمال

نيوزويك

ولهذا السبب لا أتردد في القراءة

عالمي

الولايات المتحدة الأمريكية اليوم

وول ستريت جورنال

الناس

وقت

مجلة سيدة المنزل

العلمية الأمريكية

أنا لا أتوقف عند هذا الحد بالرغم من ذلك. إذا كان لدي عميل لديه موقع يستهدف سوقًا في مجال مختلف، أو قناة وسائط اجتماعية داخل سوق متخصص على الويب، فسأبحث عن الكثير من المواد الموجهة نحو هذا السوق الفريد وأقرأها. سواء كان ذلك في مجال الصحة، أو التغذية، أو المالية، أو التعليم، أو الجيل Y، أو البيع بالتجزئة، أو التصنيع، أو المتقاعدين أو أي مجال آخر يتواجد فيه.

لا تثق بالمصادر الموجودة

عندما يتعلق الأمر باكتشاف الكلمات الرئيسية، يقترح الكثير من الأشخاص في مجالنا (وهذا صحيح) إلقاء نظرة على تحليلات الموقع لمعرفة العبارات الطويلة والعبارات البديلة التي قد تكون لديك فرصة للتركيز عليها بشكل أكبر. بالتناوب سيطلبون منك أن تنظر لترى ما تفعله المنافسة (وهذا صحيح أيضًا). وهذا أمر خطير بنفس القدر عند تقييم “الصوت” – سواء كان ذلك لمحتوى الموقع، أو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو شركة. Twitter حساب.

ومع ذلك، لا أستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية إدراك أنك بحاجة إلى النظر في هذه المصادر بحذر شديد.

أولاً، إذا كنت تنظر إلى بيانات التحليلات على الموقع الذي تعمل عليه، فسيكون ذلك منحرفًا بشدة بناءً على جودة عملية التحسين السابقة. قد يكون هناك العشرات أو المئات أو الآلاف من عبارات الكلمات الرئيسية التي لا تظهر هناك والتي تعتبر بكل الحقوق جيدة أو أفضل مما تراه.

ثانيًا، لا يعني مجرد استخدام منافسيك لعبارات معينة أنهم يضعون النوع الصحيح من الحركة أيضًا. تخيل عالما حيث يتم تحسين جميع المواقع للعبارات الخاطئة؟ أوه بالتأكيد – ربما يحصل الجميع على حركة المرور. ولكن ماذا لو كان مجرد جزء صغير من السوق الحقيقي؟

وفقط لأن رجل Old Spice كان كذلك ضربةهل تعتقد حقًا أن هذا المفهوم قد ينجح في حملة إعلانية لحقوق الإجهاض أو للجمعيات الخيرية الكاثوليكية؟

اسأل عن كل شيء

إذا كنت تقوم بتحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC) أو حتى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على أقصى قدر من النتائج، فأنت تحتاج على الأقل إلى المشاركة في عملية اتخاذ القرار. سواء كان ذلك صفحات مقصودة خاصة بنظام الدفع بالنقرة (PPC)، أو كتابة المحتوى، أو تسميات الارتباط، أو أي شيء يمكن أن يؤثر على نجاح بقية جهود تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) والوسائط الاجتماعية، وفهم نموذج عقل المستخدم أثناء تواجدهم على الموقع نفسه أو متابعتهم. الذي – التي Twitter الحساب أو متصل بذلك Facebook تعتبر صفحة المعجبين أمرًا بالغ الأهمية كما هو الحال عند اختيار الكلمات الرئيسية، أو كتابة نسخة إعلان PPC، أو قنوات التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى الاهتمام.

وعندما يتعلق الأمر بنموذج عقل المستخدم، فلا تفترض شيئًا.

اختبار اختبار اختبار



افترض أن الطريقة الوحيدة لتحسين تجربة المستخدم على موقع ما هي إجراء اختبار تقسيم A/B مع شكل الموقع ومظهره بالكامل، مع طول المحتوى الذي تحتويه معظم الصفحات قبل تقسيم المحتوى الإضافي إلى صفحات جديدة، سواء تلك الروابط النصية التي تقوم بتضمينها مباشرة في المحتوى مزعجة للمستخدمين، أو مفيدة، سواء كان وجود “خدمة العملاء” رابطًا صغيرًا في التذييل يكفي أو أن يكون رابط التنقل الأساسي يشير في الواقع إلى الجدارة بالثقة …

وإذا كان الأمر كذلك، فإن تلك الصفحة أو القسم يمثل فرصة أخرى لتحسين صفحة المستوى الأعلى التي يمكن استخدامها لدعم أقسام أو صفحات أخرى…

تذكر – فقط لأنك معتاد على صفحات “الأسئلة الشائعة”، لا يعني أن جدتك كذلك. أو تلك الراهبة التي تقضي ساعة واحدة فقط سنويًا على الإنترنت…

بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، قم بإجراء اختبارات أ/ب مع مجموعات صغيرة أو مجموعة محدودة من المستخدمين. لا تأمل فقط أن تكون قد قمت بالأمر بشكل صحيح وأن تقوم بكامل طاقتك في محاولتك الأولى.

كل ما يتعلق بالموقع



كلما زاد ارتباط SERP بالصفحة، زاد احتمال عدم تخلي المستخدم عن الموقع على الفور.

كلما زاد ارتباط الصفحة المقصودة بإعلان الدفع بالنقرة (PPC)، زاد احتمال تفكيرهم في التحويل.

كلما زاد ارتباط الصفحة المقصودة بالمستخدم ونقله بسلاسة بعد وصوله إلى الموقع من رابط إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، زاد احتفاظك به وتحويله في النهاية.

كلما زاد ارتباط الصفحة بموضوع الكلمة الرئيسية، ارتفع تصنيفها للذيل القصير والطويل. كلما كانت مجموعة الصفحات مرتبطة ببعضها البعض بشكل أوثق داخل قسم موجه، كلما كانت كل تلك الصفحات أقوى، وبالتالي، كلما كان القسم بأكمله أقوى من منظور تحسين محركات البحث.

كلما أصبحت تجربة المستخدم بديهية بالنسبة لنموذج عقل المستخدم هذا، كلما وجدوا ما يبحثون عنه بشكل أسرع. كلما عثروا على ما يبحثون عنه بشكل أسرع، زاد احتمال تحفيزهم للتحول إلى عضو أو عميل محتمل أو بيع.

كلما كانت تجربة المستخدم أكثر إغراءً (مرة أخرى – بالنسبة لنموذج عقل المستخدم هذا)، كلما زادت كل هذه الأمور بشكل أكبر.

يمكنني أن أستمر، ولكن آمل أن تكون قد وصلتك الرسالة الآن.

الخط السفلي

بقدر ما سيكون من الرائع أن يهتم كل فرد في الفريق بنموذج عقل المستخدم مثلي، إلا أنني في بعض الأحيان أكون الشخص الوحيد الذي يهتم. أو يفهم سبب أهمية الاهتمام. ومثلي تمامًا، قد تكون أنت أيضًا الشخص الوحيد في الفريق الذي يحصل على ذلك. لا تتجاهل الفرصة. اقفز عليه. عندما تفعل ذلك، قد يرفض الجميع في البداية، لكنهم جميعًا سيوافقون في النهاية. أملاً.

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الصورة مجاملة ماركو بيلوتشي