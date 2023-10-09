Rewrite this title: فيفيك وادوا من TechCrunch يدعو إلى “Google أفضل”

ستساعدك المقالة التالية: فيفيك وادوا من TechCrunch يدعو إلى “Google أفضل”

“لا يمكنك القول أنك لا تحب Google. قد تسيء إلى الناس.” أو على الأقل يبدو أن هذه هي الأيديولوجية السائدة في مجتمع التكنولوجيا. وسرعان ما انقسم العالم إلى معجبين بجوجل وكارهين له، وغالباً ما يتم الترحيب بالمجموعة الأخيرة بازدراء عتاب. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الصحفيين التقنيين الذين يقومون بذلك. دعا فيفيك وادوا، الأستاذ وخبير الويب الذي يحظى باحترام كبير في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، مؤخراً إلى “جوجل جديد (وأفضل).”

يتمتع فيفيك وادوا بخبرة كبيرة في عالم الأعمال والأوساط الأكاديمية، حيث أنشأ شركتين للبرمجيات قبل انتقاله إلى المجال التعليمي. بالنسبة إلى الأكاديميين، يُعرف وادوا بأنه مدير الأبحاث في مركز ريادة الأعمال وتسويق الأبحاث (كما نعلم، هذا مبلغ كبير للغاية) في جامعة ديوك. ومع ذلك، فهو معروف في مجتمع التكنولوجيا بأنه مساهم صوتي في Tech Crunch، وهو المكان الذي صنع فيه أحدث أعماله، التصريحات المناهضة لجوجل.

يبدأ وادوا بتشبيه، موضحًا كيف أصبح جوجل أداة غير مثمرة – وربما عديمة الفائدة – في العديد من مساعي البحث عن المعلومات. وبينما كان بإمكان المستخدمين ذات يوم استخدام محرك البحث للعثور على بيانات مهمة حول الشخصيات الرئيسية، وخلفياتهم، وتواجدهم على الإنترنت، يزعم وادوا أن النتائج الآن ليست أكثر من مجرد رسائل غير مرغوب فيها.

يقول وادوا: “لقد أصبح Google بمثابة غابة: جنة استوائية لمرسلي البريد العشوائي والمسوقين”. “لا توجد طريقة لإجراء بحث تسلسلي ذي معنى.” وهذا، كما يمكن أن يخبرك معظم العاملين في الصناعة بسهولة، هو نتيجة الاستثمار في تحسين محركات البحث الحديثة – وبشكل أكثر دقة، بناء الروابط وإنشاء المحتوى للمساعدة في تعزيز ترتيب الصفحة.

ويختتم وادوا حديثه بالأمل في أن “تفعل شركة Blekko وجيل جديد من الشركات الناشئة… لشركة Google ما فعلته شركة Google بالويب في أواخر التسعينيات – وهو تنظيف البريد العشوائي والفوضى.”