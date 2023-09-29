Rewrite this title: في عام من الأسوأ، أصبح تحسين محركات البحث (SEO) هو الأفضل

ستساعدك المقالة التالية: في عام من الأسوأ، أصبح تحسين محركات البحث (SEO) هو الأفضل

من الآمن أن نقول إن عام 2020 كان – كيف أصف هذا ببلاغة – مقرف.

لن أتفاجأ إذا كانت هذه هي الطريقة التي سيشير بها المؤرخون المستقبليون إليها.

ومع ذلك، وسط كل الفوضى في العالم، حدث شيء غريب،

شيء لا أعتقد أن أحدا كان يمكن أن يتوقعه.

أصبح تحسين محركات البحث (SEO) القناة التسويقية ذات الأولوية القصوى.

لا أستطيع أن أخبرك بعدد مديري التسويق وكبار المسوقين في شركات المؤسسات الذين أخبروني بذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

لماذا؟

عدة اسباب.

دعونا نتعمق في الثلاثة التي أسمعها أكثر من غيرها.

3 تحولات جذرية أدت إلى ظهور تحسين محركات البحث (SEO) هذا العام

يجد المسوقون أنفسهم في مياه مجهولة.

لكي نصل إلى موقفنا، كان علينا إعادة تعريف:

1. الميزانيات

عندما ضرب فيروس كورونا (COVID-19)، قمنا (في شركة Conductor) باستطلاع آراء أكثر من 250 من قادة التسويق لمعرفة مدى شعورهم بأن هذا سيؤثر على خططهم لعام 2020.

بشكل غير مفاجئ، 65% ومن بين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا تخفيضات في الميزانية.

ومع ذلك، فقد فوجئنا بأن 68% من المشاركين قالوا إن أهدافهم ستبقى كما هي أو ستزيد.

أوه. افعل الكثير بالقليل.

لقد سمعنا قرع الطبول هذا من قبل، ولكن مع وجود قدر كبير من عدم اليقين، فمن الصعب معرفة الاستراتيجيات والتكتيكات التي يجب الاعتماد عليها.

أو ربما لا يكون الأمر كذلك، حيث قال 63% من القادة إن تحسين محركات البحث سيكون أكثر أهمية بالنسبة لهم الآن.

ربما يرجع ذلك إلى المغالطة القائلة بأن تحسين محركات البحث (SEO) مجاني – ولكن ربما تطورت مؤسسات التسويق لفهم القيمة الحقيقية للبحث بشكل أفضل؟

2. المحتوى

لقد تغيرت أولويات المحتوى لدينا.

نحتاج الآن إلى محتوى توضيحي حول كل شيء على ما يبدو – بدءًا من كيفية معرفة المشترين أن ما يوجد في عربة التسوق الرقمية الخاصة بهم سيشق طريقه إلى منازلهم وحتى كيف يجب أن يشعر المستهلكون بالأمان عند التعامل مع أعمالنا في العالم المادي.

Note: في حالة نسيانك للحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، فإن العالم المادي هو ذلك المكان خارج باب منزلك الذي لا تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Zoom للوصول إليه.

3. مقترحات القيمة

لقد كان علينا جميعًا إعادة النظر في عروض القيمة لمنتجاتنا وخدماتنا وفي بعض الأحيان تحليلها.

وهذا يعني مراجعة الرسائل القديمة للتأكد من أنها لا تبدو بعيدة عن الواقع، وإنشاء محتوى جديد ومستنير.

ومن خلال هذه العملية، نحن مضطرون إلى فهم مخاوف عملائنا بشكل أفضل والتعامل معها بشكل مباشر.

لماذا استغرق صعود SEO وقتًا طويلاً؟

حققت صناعة تحسين محركات البحث (SEO) تقدمًا كبيرًا خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.

المزيد من الشركات والمديرين التنفيذيين يفهمون القيمة الحاسمة للعضوية.

ومع ذلك، فربما نتفق جميعا على أن ذلك حدث ببطء شديد، ولم يصل إلى العمق التنظيمي الذي ينبغي له أن يحدث.

ما زلت مصدومًا من عدد الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم التي ليس لديها محترفين متخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) داخل الشركة.

وحتى أولئك الذين يفعلون ذلك نادراً ما يقومون بتمكينهم بشكل صحيح من خلال الميزانيات والموارد والسلطة الكافية.

القيام بتحسين محركات البحث (SEO) بمفردك أمر صعب!

في معظم الأوقات، أنت تتفاعل مع التأثير السلبي للفرق الأخرى على تحسين محركات البحث (SEO) أو تقوم بتدريبهم على البحث العضوي.

وهذا لا يترك الكثير من الوقت للتحليل ناهيك عن التنفيذ. (ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بي مرة أخرى؟)

تجعل الهياكل المنعزلة للمؤسسات من الصعب للغاية نشر تحسين محركات البحث (SEO) بشكل استباقي، ويجد محترفو تحسين محركات البحث (SEO) حواجز على جميع المستويات التنظيمية:

المديرين

غالبًا ما يقوم المسؤولون التنفيذيون بإدخال مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) في وقت متأخر جدًا من هذه العملية. قم بترحيل موقع الويب.

وفي الساعة الحادية عشرة من التخطيط، يقولون: “دعونا نتأكد من أن هذا لا يضر بتصنيفاتنا”.

ومع ذلك، فقد تم بالفعل تنفيذ معظم القرارات الحاسمة التي تؤثر على تحسين محركات البحث.

الخيار الوحيد أمام مسؤول تحسين محركات البحث هو تحقيق أقصى استفادة مما قدمه أو إقناع الجميع بإعادة النظر في العمل “الذي تم إنجازه” بالفعل. (ليس مكانًا رائعًا للعثور على نفسك).

الاتصالات التسويقية

يقرر فريق التسويق إنشاء منتج جديد أو إنشاء منصب جديد للشركة لا يأخذ في الاعتبار الطريقة التي يعبر بها جمهورهم عن نفسه عبر الإنترنت.

وهذا يزيد من صعوبة التصنيف، ويمكن أن يتعارض مع نية البحث الفعلية لعملائهم.

تحدث عن مكان صعب لتكون فيه ممارسًا للبحث!

فرق المحتوى

لا تستخدم فرق المحتوى بيانات البحث لمساعدتهم على فهم احتياجات عملائهم واهتماماتهم.

والمحتوى الذي يكتبونه لا يتحدث اللغة التي يستخدمها العملاء عند البحث عن الإجابات.

يؤدي هذا إلى صراع بين مُحسنات محركات البحث وفريق التحرير حول تحديث المحتوى القديم للبحث والمكان الذي يجب أن يركز فيه المحتوى الجديد.

فريق تكنولوجيا المعلومات

يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد كبير جدًا من سباقات السرعة واستيفاء العديد من التذاكر.

عليهم تحقيق التوازن بين احتياجات المنظمة بأكملها وتحديد الأولويات.

يكافح محترفو تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار للحصول على الأولوية في قائمة الانتظار، لكنهم غالبًا ما يفشلون، ويجدون أنفسهم عاجزين عن إنجاز أبسط المهام في بعض الأحيان. (“ماذا تقصد بأن نظام إدارة المحتوى الخاص بي لا يسمح لي بإجراء تغييرات على علامة العنوان؟!”)

ليس هناك حقد في هذه الصراعات مع الفرق الأخرى.

يحاول كل فريق فقط تحريك الجزء الخاص به للأمام على النحو المنشود. لكن الجمود هو نتيجة للوضع الراهن قبل الوباء والذي يتغير بسرعة.

والطريق الوحيد للمضي قدماً هو أن تكون أعيننا مفتوحة.

وبيانات البحث فقط هي التي تعطينا الصورة الحقيقية الواضحة للمكان الذي نتجه إليه.

لذلك أسأل، من أفضل من فريق تحسين محركات البحث (SEO) ليكون عيون وآذان المنظمة؟

بعد كل شيء، نحن حفظة بيانات البحث. لدينا إمكانية الوصول إلى أعمق الأفكار والمشاعر في العالم.

يجب أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) اليوم…

بطل الجماهير والجمهور الهامس

يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) مساعدة فرق العلامة التجارية والاتصالات والتسويق العام والفرق التنفيذية على فهم:

اهتمامات جماهيرهم.

المصطلحات التي يستخدمونها.

الشركات والكيانات الرقمية التي يجدونها حاليًا عند البحث عن حلول عبر الإنترنت.

مهندس إنشائي للمحتوى والبيانات

يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) مساعدة فرق المحتوى وتجربة المستخدم/واجهة المستخدم وتكنولوجيا المعلومات في تشكيل الأصول الرقمية للموقع لتلبية الاحتياجات التي يحددها المستهلك.

محسن للحكمة التنظيمية للعالم الخارجي

سيساعد متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) فريق المنتج وفرق المبيعات وفرق خدمة العملاء في التأكد من أن المحتوى والرسائل وحتى الميزات/الحلول تتوافق مع احتياجات العملاء باستخدام المصطلحات والطرق بالطرق التي يعبرون بها عنها.

فكيف في العالم نفعل هذا؟

احصل على التزام من أعلى المستويات في المؤسسة بأن تحسين محركات البحث (SEO) لن يعد يُنظر إليه على أنه تكتيك، بل عقلية ثقافية: “أتساءل كيف يبحث الأشخاص عن ذلك؟” أو “أتساءل عما إذا كان القيام بذلك على الصفحة سيساعد/يضر في العثور عليها؟”

وهذا يعني إنشاء مركز للتميز، يتم تمويله وموارده ودعمه بشكل مناسب من قبل القيادة العليا.

سيتم الحكم على نجاح هذا الفريق بناءً على قدرته على تحريك المقاييس التقليدية لحركة المرور العضوية والتصنيفات والتحويلات إلى الأمام بقدر قدرته على غرس التقدم الإيجابي في عمليات الفريق الأخرى والمنهجيات وفهم أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

على سبيل المثال، يجب أن يكون مؤشر الأداء الرئيسي 50% من عملية إنشاء المحتوى الجديد للموقع مبنية الآن على بيانات البحث.

وهذا يعني تمكين جميع الفرق من الوصول إلى الموارد التي يمكنها إبلاغهم بسهولة بنية البحث أو قياس نتائج الإجراءات التي يتخذونها، مما يجعل تحسين محركات البحث أكثر سهولة وأقل غموضًا.

تصعيد

لقد حان الوقت لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) للتقدم.

إن منظماتهم تريد – وبصراحة، تحتاج – إلى رؤاهم.

يطالب الجمهور بالحلول، وهم على استعداد للتمتع بأي مساعدة موثوقة يمكنهم العثور عليها.

الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو رؤية هذه التغييرات على أنها تقدم وأن تصبح مراكز التميز التي كان من المفترض أن تكون عليها دائمًا.

في هذا الوقت من عدم اليقين، يعد البحث هو المكان الأول الذي يلجأ إليه الأشخاص للحصول على إجابات للمجهول.

وقد أدى ذلك إلى خلق فرصة رائعة لتخطيط المحتوى وتحسين أصول الويب للتأكد من أن إجاباتك تجد أسئلة الأشخاص.

أحب أن أذكّر الناس بأنه “لا أحد يكذب على شريط البحث الخاص بهم”.

إن فهم ما يهتم به الأشخاص ويبحثون عن حل له هو أقوى البيانات التي تحتاجها الشركات لتلبية متطلبات عملائها.

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