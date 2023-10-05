Rewrite this title: في هذه الخطوات: قم بتآزر فريق التسويق الرقمي الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: في هذه الخطوات: قم بتآزر فريق التسويق الرقمي الخاص بك

مع استمرار المنظمات والوكالات الكبيرة في توسيع قدراتها الرقمية، يمكنها الاعتماد على الاضطرار إلى التعامل مع تحديات متعددة. لماذا؟ أصبح التسويق الرقمي أكثر تعقيدًا في السنوات القليلة الماضية. يتطلب تسويق المحتوى التفاعل بين مُحسنات محركات البحث (SEO) والمصممين والمحررين. يتنقل متخصصو وسائل التواصل الاجتماعي بين قسم العلاقات العامة وقسم التسويق. وفي النهاية، فإن إدارة جبهة موحدة يمكن أن تشكل تحديًا. غالبًا ما يعني هذا النوع من النمو أن المؤسسات تكافح من أجل القدرة على إنشاء عائلة تسويق رقمي سعيدة تعتمد على العمليات.

لقد عملت في ثلاث منظمات مختلفة – مكتب سياحي، ومؤسسة للتعليم العالي، واليوم وكالة التسويق الرقمي iAcquire. جميع أنواع المؤسسات مختلفة إلى حد كبير، ولكن بطريقة أو بأخرى كنا نتشاجر جميعًا حول ملكية التسويق الرقمي في كل مكان. ألا ينبغي لنا جميعًا أن نتفق معًا؟ نعم، ولكن هذه ليست مهمة سهلة. فيما يلي بعض النصائح لتعزيز عملية الأعمال داخل عائلتك التسويقية:

تحديد من يناسب أين

قبل أن تنمي فريقًا، يجب عليك إنشاء مخطط تنظيمي. قد يبدو الأمر بسيطًا وواضحًا، ولكن اجعل هذا المخطط عميقًا: لا تتضمن الأسماء والوظائف الوظيفية فحسب، بل تتضمن أيضًا أساليب العمل ونقاط القوة/الضعف لكل لاعب. يمكن أن تؤدي الشخصيات المتضاربة وأساليب العمل إلى منع التعاون والأداء الوظيفي. لا تجمع أسدين معًا، ولكن بنفس الطريقة، لا تجمع أيضًا خروفين معًا: من أجل ضم أعضاء الفريق، يجب أن يشعروا أنهم قادرون على القيادة واتخاذ التوجيه في نقاط مختلفة من العملية.

اجعل تطوير هذا المخطط تمرينًا جماعيًا: التعاون والتحدث حول الوظائف والأدوار وهيكل إعداد التقارير. من خلال تجنب أمر المدينة العليا، يمكنك طمأنة العمال بأن كل ما يقدمونه إلى الطاولة هو جزء مهم من الكعكة. تأكد من عقد اجتماع “جميع الأيدي العاملة” لمشاركة التصميم النهائي، وإظهار أن المجموعات متعددة الوظائف يمكنها تطوير حلول قيمة.

يمكن أن تكون المخططات التنظيمية أيضًا مستندات مرنة بناءً على كل حملة تسويقية. يمكن أن يتضمن كل ملخص إبداعي “التخطيط” المطلوب لفريقك. قم بتضمين الخطوط الثابتة (التقارير المباشرة) والخطوط المنقطة (علاقات المرشد/العمل). في أفضل حالاته، يجب أن يكون هذا المخطط التنظيمي بمثابة ملحق لمخطط المشروع أو الموجز الإبداعي حتى يعرف جميع اللاعبين أدوارهم ومسؤولياتهم.

تحديد الأهداف التنظيمية المشتركة

والخطوة التالية هي تحديد الأهداف التنظيمية المشتركة. هل هدفك هو تحويل العملاء الجدد إلى عملاء؟ هل هو لزيادة الوعي وحركة المرور؟ هل هدفك مرتبط بحملة تسويقية معينة أو إطلاق منتج معين؟

يجب أن تتضمن أهدافك اللاعبين المحددين ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والتكتيكات الإبداعية لتصبح حقيقة. إذا كان لكل مشروع مؤشرات أداء رئيسية مشتركة (ليست حصرية)، فسيعمل كل فرد من أعضاء فريقك بشكل أكثر اتساقًا لتحقيق هدف مشترك. بعد جمع أصولك وتعيين الأدوار، حدد كيف ستقيس نجاح جهود حملتك. حدد سلسلة من ثلاثة إلى أربعة مؤشرات أداء رئيسية مشتركة بناءً على الهدف التسويقي الشامل للفريق بأكمله. ويجب أن تتضمن هذه عادةً التحويل والإحالة ومشاركة مقاييس النوع الصوتي.

تعيين قائد المشروع

اختر قائد المشروع وقم بتقسيم الأدوار. على سبيل المثال، يعقد فريق التسويق في iAcquire اجتماعات حالة حيث نقوم بطرح أفكار جديدة للحملة، ومراجعة المشاريع الحالية، والتأكد من تفويض قائد المشروع لكل حملة من الحملات.

يمكنك أيضًا استثمار الأموال في مدير مشروع مخصص يمكنه رؤية الخطة بوضوح. يجب أن يقود هذا الدور الجداول الزمنية والميزانية والتسليمات والموظفين. يجب على قائد المشروع استخدام أدوات إدارة المشروع المباشرة مثل تريلو لإدارة كافة الأجزاء المتحركة. وينبغي له أيضًا أن يتواصل بانتظام مع كل عضو من أعضاء الفريق للتأكد من تسليم تسليمات المشروع في الوقت المحدد.

إعداد اللبنات الأساسية للتعاون

على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على إنشاء مخطط تنظيمي بنجاح، وإعداد الوثائق الصحيحة، وإنشاء مؤشرات أداء رئيسية مشتركة، فإن أهم شيء عليك القيام به هو معرفة كيفية جعل فريقك يعمل بشكل جيد بالتعاون مع بعضهم البعض. ما هي خصائص الفريق التعاوني؟ هافينغتون بوست نشرت مؤخرًا مقالًا يسلط الضوء على أهم السمات:

رؤية مشتركة

الجميع يعمل لتحقيق نفس الأهداف

أعضاء الفريق واضحون بشأن كيفية العمل معًا وكيفية إنجاز المهام

يفهم الجميع أهداف الأداء الجماعي والفردي ويعرف ما هو متوقع منهم

بيئة ديمقراطية

يحمل كل عضو في الفريق ثقله ويحترم عمليات الفريق والأعضاء الآخرين

لا يوجد أعضاء فرديين أكثر أهمية من الفريق

تتغير قيادة الفريق من وقت لآخر، حسب الاقتضاء، لتحقيق النتائج

يتخذ الفريق القرارات عندما يكون هناك اتفاق طبيعي، وفي الحالات التي يكون فيها الاتفاق بعيد المنال، يتم اتخاذ القرار من قبل قائد الفريق أو الراعي التنفيذي، وبعد ذلك لا يحدث سوى القليل من التخمين

تواصل واضح

يتمتع الأشخاص بثقة قوية وعميقة ببعضهم البعض وبهدف الفريق، ويشعرون بالحرية في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم

يشارك الفريق في مناقشة مستفيضة، ويحصل الجميع على فرصة للمساهمة

الخط السفلي

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى هذه السمات إلى عدم التماسك، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث تحول في الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى علامتك التجارية. والأكثر من ذلك، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى التواصل الداخلي إلى رسائل مفككة للعلامة التجارية (تخيل شركة يكون فيها تواجد وسائل التواصل الاجتماعي قويًا ورسميًا وتكون الحملة ممتعة ومجانية: نظرًا لأن أعضاء الفريق هؤلاء لا يتواصلون، فإن العلامة التجارية لا تتواصل كرسالة) وحدة متماسكة). ضمن هذه العملية – حيث يتم إنشاء الأدوار والموارد والأهداف المشتركة – يمكن للأجزاء المختلفة من فريق التسويق العمل على مزج الجهود، ومعرفة ما ينجح وما يجب العمل عليه. من خلال القيام بذلك، يمكنك تجنب التمثيل المتضارب لعلامتك التجارية، وفي هذه العملية، إنشاء مكان عمل سعيد.