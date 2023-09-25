Rewrite this title: قائمة مرجعية كاملة لتحسين محركات البحث (SEO) لأصحاب مواقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: قائمة مرجعية كاملة لتحسين محركات البحث (SEO) لأصحاب مواقع الويب

يعد تحسين محركات البحث (SEO) نظامًا واسعًا حيث يمكن أن يكون من السهل أن تتعثر أو تنشغل بالتفاصيل.

من المؤكد أن التفاصيل مهمة – ولكن اتباع نهج من أعلى إلى أسفل مع استراتيجية شاملة لإبقائك على المسار الصحيح أمر ضروري.

سواء كنت بدأت للتو أو كنت أحد العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500، ستجد أن خطة تحسين محركات البحث التي تأخذ في الاعتبار المجموعة الكاملة من العوامل والتحديثات المستمرة ستساعدك على التحسن والنمو.

لذا، ستجد في هذا العمود قائمة مرجعية كاملة لمساعدتك في صياغة إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. ستعمل من خلال الاعتبارات الأساسية من أجل:

تحسين محركات البحث الفنية.

التحسينات على الصفحة.

عوامل خارجية.

ستحتاج إلى وضع هذه العوامل التي تشكل موقعًا جيدًا في الاعتبار أيضًا. اجعل المحتوى الخاص بك وتجربة المستخدم وتكنولوجيا المعلومات وموارد التسويق الأخرى جاهزة للانضمام إليك في رحلة تحسين محركات البحث الخاصة بك للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

تحسين سعيد!

ورقة الغش الفنية لتحسين محركات البحث

قبل التركيز على المحتوى المحدد الذي تريد تصنيفه في محركات البحث، عليك التأكد من إمكانية فهرسة موقعك والزحف إليه.

كل هذا يقع ضمن فئة SEO التقنية.

منصات التقارير المجانية

ابدأ بالتأكد من ربط Google Search Console وأدوات مشرفي المواقع Bing وGoogle Analytics وGoogle Tag Manager بموقعك.

توفر جميع هذه الأدوات بيانات تشخيصية وتحليلية رائعة لمساعدتك على طول الطريق.

XML خريطة الموقع

هذا هو جدول محتويات موقع الويب الخاص بك. يعد ملف خريطة الموقع هو الطريقة الحديثة “لتقديم” صفحاتك إلى محركات البحث.

تحتوي معظم منصات مواقع الويب على هذا المضمن أو تحتوي على مكونات إضافية/وظائف إضافية من شأنها إنشاء خريطة موقع ديناميكية تظل متزامنة مع الصفحات الموجودة على موقعك.

في أسوأ الأحوال، يجب أن يكون لديك على الأقل ملف ثابت يمكنك إنشاؤه من خلال عدد من الأدوات المجانية.

ملف الروبوتات.txt

يوفر هذا الملف تعليمات لمحركات البحث حول الصفحات أو الأجزاء من الموقع التي لا يجب فهرستها. بشكل افتراضي، ستبحث محركات البحث في كل المحتوى الذي يمكنها العثور عليه.

حتى لو كنت لا تريد تقييد محركات البحث من فهرسة أي صفحات في موقعك، تأكد من هذا الملف:

انها صحيحة.

يتم التحقق من الصحة في Google Search Console وأدوات مشرفي المواقع Bing.

لا يؤدي عن طريق الخطأ إلى منع فهرسة المحتوى المهم (أو موقعك بالكامل).

راجع أفضل الممارسات لإعداد علامات Meta Robots وRobots.txt لمعرفة المزيد.

المجالات

إذا كنت تمتلك أكثر من مجرد اسم نطاقك الأساسي، فتأكد من أنك تعرف ما يفعله كل اسم من أسماء نطاقاتك الإضافية. إذا كانت متوقفة وغير مستخدمة، فلا بأس.

إذا قاموا بإعادة التوجيه إلى موقع الويب الخاص بك، فتأكد من أنهم يعيدون التوجيه 301 إليه (بدلاً من عكس الموقع أو إجراء إعادة التوجيه 302).

يمكن أن تكون هذه منطقة سريعة للتحقق منها والانتقال منها، ولكن لا تتجاهلها لأنها يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالمحتوى المكرر والارتباك حول اسم النطاق الحقيقي.

هندسة الموقع

كلما زاد التسلسل الهرمي والبنية التي يمكنك دمجها في التنقل وأقسام موقعك، كان ذلك أفضل. سيفيد هذا المستخدمين ومحركات البحث وسيقدم موضوعات ومحتوى منظمًا (المزيد حول ذلك لاحقًا).

تهدف إلى جعل بنية الدليل وعناوين URL الخاصة بك تتطابق مع البنية الحرفية للصفحة والملف لمحتوى موقعك.

يعد التراجع ورسم بنية موقعك أو خريطة الموقع نقطة انطلاق جيدة. يجعلك هذا تفكر في المحتوى، وكيفية تحديد أولويات جوانب معينة من موقعك، وكيف تريد توجيه المستخدمين (وكذلك محركات البحث) من خلاله.

سرعة

ما زلنا نرى الإحصائيات التي توضح أن المستخدمين يقضون وقتًا أقل وأقل قبل الارتداد.

لقد عملت محركات البحث على مر السنين على دمج سرعة الصفحة في عوامل التصنيف الخاصة بها.

ابحث عن طرق لتقليل استخدام JavaScript والتحميل المكثف لأجزاء من التعليمات البرمجية في صفحاتك وابحث عن طرق للتخزين المؤقت أو تحميل العناصر خارجيًا.

هناك بعض أدوات المطورين الرائعة التي يمكن أن تساعدك في تحديد المجالات المناسبة لتحسينها في موقع الويب الخاص بك للوصول بأوقات تحميل صفحتك إلى مستويات تنافسية.

راجع كيفية تحسين أداء الموقع: 4 مكاسب سريعة للتدقيق السريع للمزيد.

صديقة للجوال

من المسلم به أن نكون متوافقين مع الهاتف المحمول. ومع ذلك، حتى إذا قمت بإنشاء موقعك في إطار عمل متنقل مثل التصميم سريع الاستجابة، فمن المهم التأكد من التحقق من صحته بالفعل.

تأكد من تشغيله من خلال اختبار Google المتوافق مع الجوّال.

قم أيضًا بإجراء أكبر قدر ممكن من اختبارات تجربة المستخدم (UX) وضمان الجودة (QA) للتأكد من أنها تعمل حقًا للمستخدمين على جميع الأجهزة التي تتوقع أن يستخدموها.

404 صفحة

لا تنس إنشاء صفحة 404 مخصصة ووضع معلومات مفيدة عليها. لا تريد أن تفقد زائرًا لموقعك بسبب ظهور خطأ افتراضي في المتصفح.

يجب عليك إنشاء صفحة 404 تتضمن روابط مفيدة، والتنقل، ووظيفة البحث في الموقع، وخيارات الاتصال.

طبقة المقابس الآمنة

تمامًا كما هو الحال مع متطلبات التوافق مع الأجهزة المحمولة وسرعة الموقع، يعد وجود موقع آمن أمرًا مهمًا.

إذا لم يكن موقع الويب الخاص بك خاضعًا لطبقة المقابس الآمنة (SSL)، فقد تفقد المستخدمين حتى قبل أن يصلوا إلى موقعك عندما يرون تحذيرًا أمنيًا في Chrome أو المتصفحات الأخرى.

اغرس الثقة في موقع الويب الخاص بك عن طريق اتخاذ الخطوة البسيطة المعتادة المتمثلة في تنفيذ شهادة SSL على موقعك.

المكونات الإضافية أو الوظائف الإضافية أو الإضافات

إذا كنت تستخدم نظام إدارة محتوى، فمن المحتمل أنك تستخدم بالفعل مكونات إضافية أو ملحقات تعليمات برمجية أخرى تثق بها.

تحتوي معظم الأنظمة الأساسية على أدوات يمكنك إضافتها إلى موقعك والتي توفر تحكمًا إضافيًا في تحسين محركات البحث ووظائف التحليلات.

سواء كانت هذه المكونات الإضافية لـ WordPress SEO أو غيرها من Drupal أو Magento وما إلى ذلك، يجب عليك البحث عن المكونات الإضافية أو الإضافات أو الوظائف الإضافية الموثوقة التي تمنحك أقصى قدر من التحكم والوظائف.

الويب الأساسية العناصر الحيوية

تعد مؤشرات أداء الويب الأساسية فئة من عوامل الصفحة الفنية الإضافية التي تهم Google الآن.

تُضاف عوامل التصنيف هذه إلى عوامل تجربة الصفحة مثل ملاءمة الهاتف المحمول وسرعة الصفحة. من المؤكد أن عوامل تجربة الصفحة هذه يمكن أن تأخذك إلى المسار التفصيلي للبرمجة ومجالات تكنولوجيا المعلومات.

تأكد من إجراء بحثك للتعرف على CWV. إذا لم تكن الشخص المسؤول عن التنفيذ الفني للتحديثات لتحسين LCP وFID وCLS، فقم بإعداد حالتك المقنعة عن سبب أهميتها لتحسين محركات البحث وإحضار المعلومات إلى أعضاء الفريق الذين ستعتمد عليهم في التنفيذ.

موجودة مسبقا مشاكل

هل لديك أمتعة من موقع سابق أو تكتيكات تحسين محركات البحث القديمة التي عفا عليها الزمن؟

أو ربما يكون لديك سبب مشروع لوجود محتوى مكرر في جميع أنحاء موقعك والويب.

من المهم معرفة ما تواجهه قبل البدء في التحسين على الصفحة.

إذا كان لديك عدة صفحات مكررة، لسبب وجيه، فستحتاج إلى التفكير في استراتيجية أساسية أو الطريقة التي تريد بها استخدام تعليمات الروبوتات للفهرسة.

من المهم أن تكون على دراية بهذا الأمر وأن تقوم بفرزه قبل استثمار الوقت والجهد في التحسين على مستوى الصفحة.

يعد Copyscape وScreaming Frog من بين أدواتي المفضلة للعثور على التكرار وتحليل المحتوى قبل البحث في تحسين محركات البحث على الصفحة.

ورقة الغش لتحسين محركات البحث على الصفحة

يميل معظم الأشخاص إلى التفكير في العوامل الموجودة على الصفحة (مثل الكلمات الرئيسية والمحتوى وعلامات العنوان) عند ذكر تحسين محركات البحث. ومع ذلك، فقد ولت أيام تحسين أجزاء واحدة فقط من الصفحات أو مواقع الويب كاستراتيجية.

تهتم محركات البحث بالسياق أكثر من الكلمات الرئيسية، لذلك لا تميل إلى تحديث العلامات الوصفية أو النص الأساسي والمضي قدمًا.

تتمثل الطريقة التي نبني بها السياق في جميع العناصر الموجودة على الصفحة داخل الصفحة ثم التفكير في كيفية ارتباط الصفحات ببعضها البعض داخل الأقسام والتنقل في الموقع.

الكلمات الرئيسية والموضوعات

قبل أن تتمكن حقًا من التركيز على بناء السياق، عليك أن تعرف ما الذي تريد بنائه من أجله.

إذا لم تكن قد أجريت بحثًا عن الكلمات الرئيسية أو بحثًا أوسع عن جمهورك المستهدف، فسوف تحتاج إلى التوقف هنا وتخصيص بعض الوقت للتعرف على الموضوعات والعبارات التي سيستخدمها جمهورك للعثور على موقع الويب الخاص بك.

تذكر أن أيام حشو المصطلحات في نسخ الصفحة أو العلامات قد ولت منذ فترة طويلة.

يتعين علينا استخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) للكشف عن المصطلحات والعبارات والمواضيع الصحيحة التي تتوافق مع ما نقوم به. ومن هناك، يمكننا التعمق في الكلمات الفردية لتطبيقها داخل بنية الموقع.

في الأساس، تحتاج إلى معرفة المصطلحات المهمة، وتعيينها للمحتوى الخاص بك، ثم البدء في العمل على بقية قائمة العوامل الموجودة على الصفحة للمتابعة.

محتوى

المحتوى ضروري لإظهار الملاءمة.

إذا كان لديك القليل من الكلمات والجوانب لموقعك على الويب، فمن الصعب التنافس مع المواقع القوية والمليئة بالمحتوى. المزيد ليس دائمًا أفضل لأن الجودة العالية تتفوق بالتأكيد على الكمية العالية.

ولكن، إذا تمكنت من تحقيق كلا الأمرين، فسوف تكون في مكان أفضل.

المحتوى الغني المكتوب للمستخدمين والذي يلقى صدى لديهم ويكون واضحًا لمحركات البحث هو المكان الذي تفوز فيه. لا تميل إلى استخدام أساليب قديمة من شأنها أن تضر بتجربة المستخدم وتعرضك للخطر مع محركات البحث.

راجع سبب أهمية المحتوى لتحسين محركات البحث للحصول على النصائح.

عنوان URL

هذا هو العنصر الأول في الصفحة والذي يتم تجاهله أحيانًا. يمكن لمحركات البحث فهرسة عناوين URL القبيحة ذات الأوجه بشكل جيد.

ومع ذلك، يعد عنوان URL فرصة لتقديم بنية دليل نظيفة تتضمن كلمات رئيسية وسياقًا يتعلق بمحتوى الصفحة.

لا تفوت فرصة تخصيص مسارات URL.

عنوان

مرة أخرى، علامة العنوان وحدها لن تفعل الكثير بالنسبة لك. ومع ذلك، يجب أن يكون لديك علامة ذات صلة وفريدة لكل صفحة.

ضع في اعتبارك أفضل الممارسات المتعلقة بالطول والكلمات الرئيسية الأكثر صلة بموضوع الصفحة واكتب العلامات الثابتة وقم بتنفيذها أو تأكد من وجود صيغ ديناميكية لملء العنوان.

ميتا الوصف

مثل علامة العنوان، نحتاج إلى وصف تعريفي مخصص وذو صلة بالموضوع لكل صفحة.

سواء كانت ثابتة أو ديناميكية، تأكد من أنها مفيدة للمستخدم، وتحتوي على كلمات رئيسية ذات صلة بالمحتوى، وتساعد في بناء السياق باستخدام علامة العنوان.

العناوين

تتم مناقشة أهمية علامات العناوين أو “H” لتحسين محركات البحث. مرة أخرى، أنا لا أركز على عنصر واحد، بل على كيفية عمل جميع العناصر معًا لبناء السياق.

إذا كان بإمكانك استخدام علامات العناوين، فافعل ذلك بطريقة منظمة وتأكد من أنها تستخدم الكلمات الرئيسية ذات الصلة. حاول استخدام علامة H1 واحدة فقط واجعلها الأولى.

غالبًا ما تستخدم منصات مواقع الويب أو المطورين هذه العناصر لأغراض CSS، لذلك قد لا يكون لديك علامة H1 على الصفحة ومجموعة من علامات H6. ضع في اعتبارك هذه الأمور وكيفية دمجها في التعليمات البرمجية والمحتوى الخاص بك.

نسخة الجسم

في حين أن الكثير من المدرسة القديمة تركز على الفهرسة الدلالية الكامنة، وكثافة الكلمات الرئيسية، والصيغ الخاصة بعدد المرات التي يجب أن تظهر فيها الكلمات على الصفحة، إلا أنه لا يمكنك تجاهل حقيقة أن النسخة الأساسية على الصفحة غالبًا ما تمثل أكبر كتلة من المحتوى القابل للفهرسة.

لا تتخطى تضمين الكلمات الرئيسية التي تركز عليها في النسخة الأساسية لأنك تحتاج إلى ربطها بالسياق الذي تقوم بإنشائه في المناطق الأخرى حتى هذه النقطة.

ومع ذلك، لا تستحوذ على استخدام الكلمة الرئيسية 37 مرة. افعل ما هو طبيعي وركز على الصورة الأكبر وستكون في حالة جيدة.

سمات الصورة البديلة

إحدى أكبر العلامات الحمراء التي أحصل عليها في النتائج من أدوات إعداد تقارير إمكانية الوصول والتدقيق على الصفحة هي فقدان النص البديل. يعد النص البديل مفيدًا لمحركات البحث لفهم موضوع الصورة.

هذه فرصة أخرى لوضع الكلمات الرئيسية في الصفحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليك مراعاة الأشخاص من جمهورك الذين قد يستخدمون قارئ الشاشة والتأكد من إمكانية الوصول إلى موقعك بشكل كامل.

البيانات المنظمة

على الرغم من أنه ليس بالضرورة عامل تصنيف مباشر، إلا أن ترميز Schema.org يذهب مباشرة إلى قلب سياق البناء.

يمكن أن يساعد استخدام ترميز البيانات المنظمة المناسب لمحتوى موقع الويب الخاص بك في توفير إشارة أخرى لمحركات البحث فيما يتعلق بالشريحة أو الفئة التي ينتمي إليها موضوعك.

إذا لم يكن لدى منصة موقع الويب الخاص بك طريقة سهلة لإضافة هذا وإذا كان بندًا كبيرًا من حيث التكلفة أو الوقت، فضعه في الجزء الخلفي من السطر خلف العناصر المذكورة أعلاه.

ومع ذلك، يبقيه على الرادار الخاص بك.

عوامل تحسين محركات البحث الخارجية

هذا هو قسم المكافآت.

العوامل الخارجية هي أشياء لا يمكنك التحكم فيها على موقع الويب الخاص بك ولا تندرج بالضرورة في قائمة التحقق.

ومع ذلك، سأكون مقصرا إذا رسمت صورة مفادها أن كل ما عليك فعله هو الفهرسة والأشياء الموجودة على الصفحة، وأنك ستصعد إلى قمة محركات البحث.

تؤثر العوامل الموجودة على الصفحة على مدى ملاءمة المحتوى الخاص بك وثقته بمحركات البحث. تؤثر العوامل الخارجية على حالة “سلطتك” وتؤكد صحة موقعك كخبير في الموضوع.

روابط

تلعب الروابط الواردة (المعروفة أيضًا باسم الروابط الخلفية) إلى موقع الويب الخاص بك من مواقع الويب الموثوقة والموثوقة دورًا كبيرًا في تحسين محركات البحث. من المهم أيضًا الإشارة إلى العلامة التجارية غير المرتبطة (المعروفة أيضًا باسم الاستشهادات) ومدى الحديث عن موقع الويب الخاص بك على الويب.

هناك الكثير مما يمكن قوله حول إنشاء محتوى رائع يرغب الأشخاص بشكل طبيعي في الارتباط به.

لتكملة المحتوى الرائع الخاص بك، لا يضر البحث عن مصادر رائعة لروابط الجودة من خلال العلاقات الطبيعية والاعتماد ومصادر الزيارات المحتملة في مجال عملك.

أنت تريد تركيز جهودك على مصادر الجودة ذات الصلة بموضوعك – ولا تدفع أبدًا مقابل رابط بطريقة تنتهك الإرشادات الخاصة بمحركات البحث.

البحث المحلي

إذا كان لديك عمل فعلي أو قائم على الخدمات، فإن الاستشهادات في الدليل المحلي ومواقع البحث هي المفتاح.

بينما تساعد المطالبة بقائمة بياناتك وامتلاكها بشكل صحيح على حماية علامتك التجارية على المستوى الأساسي، فإنك تحتاج إلى التأكد من دقة اسمك وعنوانك ورقم هاتفك (بيانات NAP) واتساقها عبر جميع مواقع قوائم الدليل المحلية والاجتماعية ذات الصلة.

يوجد نظام بيئي كامل للدليل المحلي، وإذا كان بإمكانك على الأقل التعامل مع بيانات NAP، فسوف تقوم ببناء أساس جيد.

وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن تعزز جهود تحسين محركات البحث (وغيرها من التسويق الرقمي)، حتى لو لم تؤثر بشكل مباشر على تصنيفاتك.

يعد التأكد من أن موقع الويب الخاص بك يرتبط بحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة والنشطة والعكس خطوة أولى مهمة.

أبعد من ذلك، تحتاج إلى التأكد من أن مستوى مشاركتك يتساوى مع أقرانك رفيعي المستوى. هذا مقياس نسبي، ولكن من خلال فهم ما يفعله منافسيك، يمكنك ضمان تغطية جانب تحسين محركات البحث (SEO) الاجتماعي.

خاتمة

آمل أن تساعدك قائمة المراجعة هذه على تحسين موقع الويب الخاص بك. من خلال إجراء تحسينات على تحسين محركات البحث الفنية وعلى الصفحة لموقعك على الويب، ستساعد Google في العثور على المحتوى الخاص بك وفهرسته.

بينما تستمر في تحسين موقعك على الويب، راقب حركة البحث المجانية في Google Analytics لمعرفة نتائج تغييراتك.

المزيد من الموارد: