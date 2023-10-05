Rewrite this title: قاضي المقاطعة الأمريكية يأمر باستخدام Yahoo! لإضافة بحث Microsoft إلى الأسواق المتبقية

ستساعدك المقالة التالية: قاضي المقاطعة الأمريكية يأمر باستخدام Yahoo! لإضافة بحث Microsoft إلى الأسواق المتبقية

أنباء عن الحكم في القضية بين ياهو! ومايكروسوفت فيما يتعلق بالطرح المستمر لتكنولوجيا بحث مايكروسوفت في أسواق ياهو الدولية أصبح علنيًا أمس. ويأتي الحكم نتيجة خلاف بين مايكروسوفت وياهو! عندما يتعلق الأمر باتفاقية تحالف البحث الخاصة بهم، والتي كانت عبارة عن شراكة مدتها 10 سنوات بدأت في عام 2010. وافقت Microsoft على توفير تكنولوجيا البحث لشركة Yahoo!، بالإضافة إلى تشغيل منصة إعلانات البحث المدفوعة الخاصة بها. كما أعطت الاتفاقية شركة Yahoo! المدفوعات من Microsoft لفترة معينة من الوقت لضمان إيرادات البحث. وقد انخفضت هذه المدفوعات منذ إنشاء التحالف.

تم إنشاء التحالف لمساعدة Yahoo! وتعمل مايكروسوفت ومايكروسوفت معًا لتكون أكثر قدرة على المنافسة مع منافسها الرئيسي جوجل، الذي لا يزال محرك البحث الأول في العالم.

وفق رويترزياهو! كانت الرئيسة التنفيذية ماريسا ماير تحاول تأخير طرح تقنية بحث Microsoft في أسواق ياهو في هونج كونج وتايوان حتى يتم الإعلان عن رئيس تنفيذي جديد لشركة Microsoft. أعلن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مايكروسوفت، ستيف بالمر، مؤخرًا عن خطط للتقاعد خلال العام المقبل. ويقال أن السبب وراء ذلك هو أن شركة Yahoo! أراد تأكيدات بأن تحالف البحث لا يزال يستفيد من كلا الجانبين.

بدأت عملية محكمة الاستئناف الجزئية الأمريكية عندما جرت مناقشات مع أحد المحكمين بين شركتي Microsoft وYahoo! وانتهت بحكم لصالح مايكروسوفت. ياهو! ثم رفعت دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية من نيويورك في محاولة لإلغاء القرار، وفقًا لـ فوربس.

وكان هذا هو الحكم الأولي لصالح مايكروسوفت الذي أيده قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية باترسون أمس.

وقالت مايكروسوفت في بيان ذكرته مجلة فوربس ما يلي:

“كان لدينا خلاف محدود بشأن إطلاق تحالف البحث في هونغ كونغ وتايوان. لدينا خطط ثابتة لمواصلة الاستثمار في تحالف البحث، الذي يعمل الآن في أكثر من 20 دولة، ومنصة Bing، التي تعد أساسية لأحدث منتجاتنا.