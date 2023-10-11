Rewrite this title: قاموس أوكسفورد الإنجليزي 2009 كلمة العام: غير صديق

ستساعدك المقالة التالية: قاموس أوكسفورد الإنجليزي 2009 كلمة العام: غير صديق

نشر قاموس أوكسفورد الإنجليزي قائمته للكلمات الجديدة التي تمت إضافتها هذا العام، ويأتي قدر كبير منها من عالم وسائل التواصل الاجتماعي والبحث. هذا الصباح أعلنت مطبعة جامعة أكسفورد عن جائزة كلمة العام لعام 2009 يكون: .

unfriend – فعل – لإزالة شخص ما باعتباره “صديقًا” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook.

كما في “لقد قررت إلغاء صداقتي مع زميلتي في الغرفة Facebook بعد أن تشاجرنا.”

أعلنت أكسفورد أن كلمة “unfriend” هي كلمة العام لعام 2009 بسبب “عملتها وطول عمرها المحتمل” وفقًا لكريستين ليندبرج، كبيرة معجمي برنامج قاموس أكسفورد الأمريكي.

“في سياق الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، يكون معناها مفهومًا، لذا فإن اعتمادها كصيغة فعل حديثة يجعل هذا اختيارًا مثيرًا للاهتمام لكلمة العام. معظم الكلمات البادئة “un-” هي صفات (غير مقبول، غير سارة)، وهناك بالتأكيد بعض الأفعال المألوفة “un-” (uncap، unpack)، ولكن كلمة “unfriend” تختلف عن القاعدة. إنه يفترض معنى الفعل “صديق” الذي لم يتم استخدامه حقًا (على الأقل ليس منذ القرن السابع عشر!). لدى Unfriend جاذبية حقيقية.

فيما يلي بعض الكلمات الأخرى المستندة إلى التكنولوجيا من قاموس أكسفورد الأمريكي الجديد 2009:

تكنولوجيا

الهاشتاج – # [hash] علامة تضاف إلى كلمة أو عبارة تمكن Twitter للمستخدمين للبحث عن التغريدات (المنشورات على Twitter site) التي تحتوي على عناصر ذات علامات مشابهة وتعرض مجموعات مواضيعية

محسوس – مشتت بسبب إرسال الرسائل النصية على الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة

نتبووك – كمبيوتر محمول صغير الحجم ومحمول للغاية وذو ذاكرة محدودة

جدار الحماية – طريقة لمنع الوصول إلى جزء من موقع الويب وهو متاح فقط للمشتركين الذين يدفعون رسومًا

إرسال محتوى جنسي – إرسال نصوص وصور جنسية صريحة عبر الهاتف المحمول