Rewrite this title: قانون جديد يلزم مرتكبي الجرائم الجنسية بنشر الحالة الجنائية على الشبكات الاجتماعية

ستساعدك المقالة التالية: قانون جديد يلزم مرتكبي الجرائم الجنسية بنشر الحالة الجنائية على الشبكات الاجتماعية

في الأول من أغسطس، سيدخل حيز التنفيذ قانون جديد في ولاية لويزيانا يلزم مرتكبي الجرائم الجنسية والمعتدين على الأطفال بالإعلان عن حالتهم الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم القانون، الذي قدمه ممثل ولاية لويزيانا جيف طومسون، قوانين جديدة لتسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية عبر الإنترنت تشبه القوانين الحالية غير المتصلة بالإنترنت:

“يجب على مرتكبي الجرائم الجنسية والمعتدين على الأطفال أن يدرجوا في ملفهم الشخصي على موقع التواصل إشارة إلى أنه مرتكب جريمة جنسية أو مفترس للأطفال ويجب أن يتضمن إشعارًا بالجريمة التي أدين بها، والولاية القضائية للإدانة، ووصفًا لخصائصه الجسدية …وعنوان إقامته.”

على الرغم من أن العديد من مواقع الشبكات الاجتماعية البارزة لديها سياسات طويلة الأمد تحظر على مرتكبي الجرائم الجنسية استخدام شبكاتهم الاجتماعية، إلا أن هذا هو أول قانون واجب التنفيذ من نوعه في البلاد. في الماضي، لم تكن هناك أي عواقب تقريبًا على المجرمين المدانين الذين اختاروا تجاهل سياسات مواقع التواصل الاجتماعي. الآن، على الرغم من أن مرتكبي الجرائم الجنسية قد يتجاهلون القانون الجديد، أشار طومسون إلى أن القانون سيسمح للدولة بمحاكمة المخالفين:

“وهذا يوفر للمدعين العامين أداة أخرى للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص الذين يعتزمون إيذاء أطفالنا سيواجهون العواقب”.

إذا لم يقدم مرتكب جريمة جنسية المدان الإخطار المطلوب عبر الشبكة الاجتماعية، فسوف يواجه الملاحقة القضائية والحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

صدر مؤخرًا قانون ولاية لويزيانا يحظر استخدام مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين Facebook تم نقضه في المحكمة لكونه “مبالغًا فيه بشكل غير دستوري”. في حين أن الدعم قوي لقانون لويزيانا الذي يحظر على مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن طومسون أشار إلى أنه لا يعتقد أن مثل هذا القانون سيصمد في النهاية أمام اختبار الزمن:

“قد يقع تحت التدقيق والهجوم. هذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى إنشاء الفاتورة التي قمت بها. أنا لا أحاول إنشاء حظر. أحاول فقط إنشاء توسيع لمتطلبات الإشعارات الحالية.”

هل تشعر أنه يجب السماح لمرتكبي الجرائم الجنسية والمعتدين على الأطفال باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل شرط الإعلان عن حالتهم الجنائية مناسب؟

مصادر: سي إن إن, ويب برو نيوز، & Facebook

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