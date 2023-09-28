Rewrite this title: قد تقوم Google بتوسيع نطاق طرح قصص الويب إذا استخدمتها المزيد من المواقع

ستساعدك المقالة التالية: قد تقوم Google بتوسيع نطاق طرح قصص الويب إذا استخدمتها المزيد من المواقع

يقول جون مولر من Google إن قصص الويب قد يتم نشرها في نتائج البحث في بلدان إضافية إذا بدأت المزيد من المواقع في نشرها.

صرح مولر في البث المباشر لـ Google Search Central اعتبارًا من 15 يناير أن هذا ينطبق على جميع ميزات البحث.

يكتب أحد مالكي المواقع سائلاً مولر عما إذا كانت هناك أي معلومات حول ظهور قصص الويب في نتائج البحث في بلدان أخرى.

يتم دعم قصص الويب حاليًا في نتائج البحث في الولايات المتحدة والهند والبرازيل. يريد مالك الموقع أن يكون مستعدًا عندما تكون قصص الويب مدعومة في بلده.

ما انتهى بنا الأمر إلى تعلمه من مولر هو أن مالكي المواقع يمكنهم التأثير بشكل مباشر على قرار Google بشأن طرح ميزات البحث في بلدان أخرى. يمكنهم القيام بذلك عن طريق وضع الأساس مسبقًا.

سأشرح ما يعنيه ذلك بمزيد من التفصيل في القسم أدناه.

يمكن لمالكي المواقع التأثير على تغييرات بحث Google

يمكن لمالكي المواقع الإسراع في نشر ميزات البحث الجديدة في بلادهم من خلال الاستفادة منها مسبقًا حتى يتم دعمها رسميًا.

على سبيل المثال، هناك أنواع من ترميز البيانات المنظمة التي يدعمها Google كنتائج منسقة في بعض البلدان دون غيرها. على سبيل المثال لا الحصر، هناك الجديد الأنشطة المنزلية الترميز المعتمد في الولايات المتحدة فقط.

إذا بدأ مالكو المواقع في بلدان أخرى في استخدام ترميز غير مدعوم، فسوف تلاحظ Google ذلك وستعتبره علامة على ضرورة تعميم دعم الترميز على نطاق أوسع.

إليك اقتباس مولر حول هذا:

“فيما يتعلق بتشغيل الميزات الفردية في البلدان الفردية، يكون الأمر في بعض الأحيان مسألة وضع السياسات ووضع التفاصيل الفنية.

في بعض الأحيان يتعلق الأمر أيضًا بأن نكون قادرين على النظر في البيانات الواردة من البلد والقول: “أوه، الكثير من الأشخاص ينفذون بالفعل هذه البيانات المنظمة، ربما ينبغي لنا فقط تشغيلها”.

لذا، في هذا الصدد، إذا كنت تميل إلى تجربة شيء كهذا، فسأقول لك قم بذلك حتى لو لم تكن ترى جميع المزايا بعد.

وفيما يتعلق بقصص الويب، يمكن لمالكي المواقع الاستعداد للنشر النهائي من خلال إنشائها ونشرها الآن.

يوضح مولر أن قصص الويب لا تختلف عن صفحات الويب العادية من حيث كيفية الزحف إليها وفهرستها.

الشيء الوحيد الذي سيتغير عند طرح المزيد من الدعم هو كيفية عرضها في نتائج البحث وGoogle Discover.

يمكن لأي مالك موقع في أي بلد إنشاء قصص الويب ونشرها الآن. وستظل تتم فهرستها في نتائج البحث، ولكن لن يتم عرضها بالطريقة التي تظهر بها في الولايات المتحدة. فيما يلي مثال لما تبدو عليه قصص الويب في نتائج البحث في الولايات المتحدة:

“ليس لدي أي معلومات حول متى سيتم إطلاق الميزات الجديدة، وخاصة قصص الويب في أستراليا. مع قصص الويب، من المهم أن تضع في اعتبارك أنها صفحات عادية أيضًا، لذا يمكنك بالفعل اعتماد قصص الويب هذه واستخدامها على موقع الويب الخاص بك وسنقوم بالزحف إليها وفهرستها مثل الصفحات العادية.

عندما نبدأ في إظهارها بشكل أكثر وضوحًا، ستراها بشكل مختلف قليلاً في نتائج البحث. قد تراها بشكل أكثر بروزًا في Discover أيضًا. لكن في الأساس يمكنك الدخول وتنفيذ هذه الأمور بالفعل”.

لمزيد من المعلومات حول بدء استخدام قصص الويب، راجع هذه الموارد:

شاهد المناقشة الكاملة من مولر في الفيديو أدناه: