Rewrite this title: قد يتخذ البيت الأبيض قريبًا إجراءات بشأن #الأمن السيبراني

ستساعدك المقالة التالية: قد يتخذ البيت الأبيض قريبًا إجراءات بشأن #الأمن السيبراني

والآن بعد أن انقشع غبار الانتخابات، ومن المقرر أن يعود الكونجرس إلى الانعقاد غدًا، قد يضيف الرئيس أوباما قريبًا توقيعًا على أمر تنفيذي بشأن الأمن السيبراني. تعتمد هذه الخطوة التي اتخذها البيت الأبيض على ما إذا كان الكونجرس سيتوصل أخيرًا إلى قرار بشأن تشريع الأمن السيبراني الذي ظل في طي النسيان أم لا. وفق آمبر كورين من FCW.com“.”

ريتشارد لاردنر، يكتب لوكالة أسوشيتد برس، ويحدد أساسيات الأمر التنفيذي المتوقع:

ومن شأن مشروع الأمر أن يجعل وزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن تنظيم شبكة لتبادل المعلومات التي توزع بسرعة ملخصات منقحة لتقارير المخابرات السرية للغاية حول التهديدات السيبرانية المعروفة التي تحدد هدفًا محددًا. ومع هذه التحذيرات، المعروفة باسم الخطوط المسيلة للدموع، سيكون أصحاب ومشغلو الشركات الأمريكية الأساسية أكثر قدرة على منع المهاجمين المحتملين من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وينظر على نطاق واسع إلى اتباع نهج منظم وواسع النطاق لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية التي تجمعها الحكومة على أنه ضروري لأي خطة لحماية شبكات الكمبيوتر الأمريكية من الدول الأجنبية والجماعات الإرهابية والمتسللين. وتركز الجهود الحالية لتبادل المعلومات بشكل ضيق على صناعات محددة، مثل القطاع المالي، وقد حققت درجات متفاوتة من النجاح.

وقد اعترف البيت الأبيض بأن الأمر الصادر عن الرئيس، رغم أنه ملزم قانونًا، ليس كافيًا. هناك حاجة إلى تشريعات لإجراء تغييرات أخرى لتحسين الدفاعات الرقمية للبلاد. على سبيل المثال، لا يمكن للأمر التنفيذي أن يوفر الحماية للشركة من المسؤوليات التي قد تنجم عن هجوم إلكتروني على أنظمتها.

لذا، فحتى لو وقع الرئيس أوباما على هذا الأمر التنفيذي، فلا يزال يتعين على الكونجرس أن يتناول هذه القضية. على الرغم من أنه لا أحد يختلف على وجود تهديدات مشروعة لأنظمة المعلومات، إلا أن كيفية القيام بحماية البنية التحتية والأعمال من تلك التهديدات لا تزال موضع نقاش ساخن. كان لدى كريس بوجز، رئيس منظمة محترفي التسويق عبر محركات البحث (SEMPO)، الكثير ليقوله حول تشريعات التكنولوجيا الأسبوع الماضي في برنامج Webcology الإذاعي على راديو Webmaster. وقال إنه نعم، من الضروري الحصول على بعض الرعاية من الكونجرس، لكن «لديك مجموعة من الرعاة يحاولون وضع قواعد بشأن خبز الخبز. خلاصة القول هي أن لديك أعمى يحاول قيادة الأشخاص الذين يمكنهم الرؤية. الحكومة إما غير راغبة أو غير قادرة على تثقيف نفسها حول الإنترنت وكيفية استخدام الناس له لوضع القانون بشكل فعال. وتابع قائلاً إنه إذا كانت صناعة التكنولوجيا/الإنترنت تأمل في رؤية تشريعات فعالة بالفعل، فسوف تحتاج إلى أن يكون لها صوت في هذه العملية. هناك الكثير من كتاب الصناعة المذهلين، ولكن بدون نوع من التنظيم سيكون من الصعب إحداث أي تأثير حقيقي. تعمل SEMPO لتصبح صوت الصناعة.

ما هي أفكارك حول الوضع الحالي للأمن السيبراني؟ هل هذا أمر لا يمكن أن ينتظر، ونحن بحاجة لرؤية الرئيس أوباما وهو يتخذ إجراءً الآن؟ أم أن الأمر الأكثر أهمية هو القيام بالأمر على النحو الصحيح والسماح للمناقشة في الكونجرس بالاستمرار؟