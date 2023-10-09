Rewrite this title: قد يتم معاقبة جوجل بمليون يورو في هولندا

ستساعدك المقالة التالية: قد يتم معاقبة جوجل بمليون يورو في هولندا

ليس من المفاجئ أن أكون هنا لأعلن أن Google تواجه مشكلة في ميزة Street View مرة أخرى. بعد كل شيء، أقوم بإصدار مثل هذا الإعلان عدة مرات في الشهر. يبدو أنه نفس الروتين القديم الذي يدين فيه ممثلو الحكومة Google بسبب جمع بيانات جهاز التوجيه، والتقاط صور قد لا يرغب الأشخاص في عرضها على الويب، وعدم تشويش الصور بشكل كافٍ، وعدم السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في التقاط الصور، وهلم جرا وهكذا دواليك. ولكن ما يجعل الحالة الهولندية الأخيرة مختلفة، هو أنها قد تفرض عقوبة تصل إلى مليون يورو إذا لم تتصرف شركة جوجل بلطف.

يتمحور القلق هذه المرة بشكل أساسي حول البيانات المجمعة من أجهزة التوجيه. أعلنت شركة Google في شهر مايو من عام 2010 أنها قامت عن طريق الخطأ بجمع بيانات من شبكات WiFi غير آمنة باستخدام سيارات Google Street View الخاصة بها – والتي كانت على الطرق لمدة ثلاث سنوات تقريبًا في تلك المرحلة. وبينما قامت جوجل منذ ذلك الحين بحذف المعلومات، يشير المسؤولون الهولنديون إلى أن جوجل استمرت في جمع عناوين MAC الخاصة بأجهزة التوجيه.

لا يُنظر عادةً إلى بيانات MAC، أو “التحكم في الوصول إلى الوسائط”، على أنها معلومات خاصة، لكن هيئة حماية البيانات في هولندا تقول إنه عند دمجها مع معرفة موقع جهاز التوجيه، فإنها تشكل بيانات محمية. منحت السلطات Google ثلاثة أشهر لتقديم برنامج إلغاء الاشتراك حيث يمكن للمستخدمين منع جمع عنوان MAC الخاص بهم. إذا لم تقدم Google مثل هذا الخيار بحلول ذلك الوقت، فقد يتم فرض غرامة تصل إلى مليون يورو (حوالي 1.44 مليون دولار أمريكي).

في حين أن جوجل لم تصدر بعد ردًا رسميًا، فقد أشار ممثل الشركة مارك جانسن إلى أن “جوجل لا تستطيع التعرف على أي شخص يستخدم معلومات رأس WiFi، ولا نريد ذلك”. إذا شاركت الشركة هذا المنظور، فقد تحاول Google الاعتراض على العقوبة من خلال إظهار أن المعلومات لا توفر تعريفًا كافيًا لاعتبارها خاصة.

[via Morning Star]