Rewrite this title: قد يرى Google صفحات الويب كنسخ مكررة إذا كانت عناوين URL متشابهة جدًا

ستساعدك المقالة التالية: قد يرى Google صفحات الويب كنسخ مكررة إذا كانت عناوين URL متشابهة جدًا

تستخدم Google طريقة تنبؤية لاكتشاف المحتوى المكرر استنادًا إلى أنماط عنوان URL، مما قد يؤدي إلى تحديد الصفحات بشكل غير صحيح على أنها نسخ مكررة.

من أجل منع الزحف والفهرسة غير الضرورية، يحاول Google التنبؤ بالوقت الذي قد تحتوي فيه الصفحات على محتوى مشابه أو مكرر بناءً على عناوين URL الخاصة بها.

عندما يقوم Google بالزحف إلى صفحات ذات أنماط عنوان URL مماثلة ويكتشف أنها تحتوي على نفس المحتوى، فقد يحدد بعد ذلك أن جميع الصفحات الأخرى التي تحتوي على نمط عنوان URL هذا لها نفس المحتوى أيضًا.

لسوء الحظ، بالنسبة لمالكي المواقع، قد يعني ذلك أن الصفحات ذات المحتوى الفريد سيتم شطبها كنسخ مكررة لأنها تحتوي على نفس نمط عنوان URL مثل الصفحات المكررة فعليًا. سيتم بعد ذلك استبعاد هذه الصفحات من فهرس Google.

تمت مناقشة هذا الموضوع أثناء جلسة Hangout الخاصة بتحسين محركات البحث الخاصة بـ Google Search Central والتي تم تسجيلها في 5 مارس. يسأل مالك الموقع Ruchit Patel مولر عن موقع الويب الخاص بالحدث الخاص به حيث لا تتم فهرسة آلاف عناوين URL بشكل صحيح.

إحدى نظريات مولر حول سبب حدوث ذلك هي الطريقة التنبؤية المستخدمة لاكتشاف المحتوى المكرر.

اقرأ رد مولر في القسم أدناه.

جون مولر من Google حول توقع المحتوى المكرر

لدى Google مستويات متعددة لتحديد متى تحتوي صفحات الويب على محتوى مكرر.

أحدهما هو النظر إلى محتوى الصفحة مباشرة، والآخر هو التنبؤ عندما تكون الصفحات مكررة بناءً على عناوين URL الخاصة بها.

“ما يحدث من جانبنا هو أن لدينا مستويات متعددة من محاولة فهم متى يكون هناك محتوى مكرر على الموقع. أحدهما هو عندما ننظر إلى محتوى الصفحة مباشرة ونرى نوعًا ما، حسنًا، هذه الصفحة تحتوي على هذا المحتوى، وهذه الصفحة بها محتوى مختلف، ويجب أن نتعامل معهم كصفحات منفصلة.

والشيء الآخر هو نوع من النهج التنبؤي الأوسع الذي لدينا حيث ننظر إلى بنية عنوان URL لموقع الويب حيث رأينا، حسنًا، في الماضي، عندما نظرنا إلى عناوين URL التي تبدو بهذا الشكل، رأيناها لها نفس محتوى عناوين URL مثل هذا. وبعد ذلك سنتعلم هذا النمط بشكل أساسي ونقول، عناوين URL التي تبدو بهذا الشكل هي نفس عناوين URL التي تبدو بهذا الشكل.

ويواصل مولر شرح سبب قيام Google بذلك وهو الحفاظ على الموارد عندما يتعلق الأمر بالزحف والفهرسة.

عندما يعتقد Google أن الصفحة هي نسخة مكررة من صفحة أخرى لأنها تحتوي على عنوان URL مشابه، فلن يقوم حتى بالزحف إلى الصفحة المذكورة لمعرفة الشكل الحقيقي للمحتوى.

“حتى بدون النظر إلى عناوين URL الفردية، يمكننا أحيانًا أن نقول، حسنًا، سنوفر على أنفسنا بعض عمليات الزحف والفهرسة ونركز فقط على حالات التكرار المفترضة أو المحتملة جدًا. وقد رأيت ذلك يحدث مع أشياء مثل المدن.

لقد رأيت ذلك يحدث مع أشياء مثل، لا أعرف، السيارات هي إحدى الأشياء الأخرى التي رأينا فيها حدوث ذلك، حيث تتعرف أنظمتنا بشكل أساسي على أن ما تحدده كاسم مدينة هو شيء غير ذي صلة بعناوين URL الفعلية. وعادةً ما نتعلم هذا النوع من النمط عندما يوفر الموقع الكثير من المحتوى نفسه بأسماء بديلة.

يتحدث مولر عن كيفية تأثير طريقة Google التنبؤية لاكتشاف المحتوى المكرر على مواقع الأحداث على الويب:

“لذا، بالنسبة لموقع الأحداث، لا أعرف ما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لموقع الويب الخاص بك، فمع موقع الأحداث، من الممكن أن تأخذ مدينة واحدة، وتأخذ مدينة ربما تبعد كيلومترًا واحدًا، وصفحات الأحداث التي تظهرها هناك هي نفسها تمامًا لأن نفس الأحداث ذات صلة بكلا هذين المكانين.

وتأخذ مدينة ربما تبعد خمسة كيلومترات وتظهر لك نفس الأحداث تمامًا مرة أخرى. ومن جانبنا، يمكن أن ينتهي الأمر بسهولة إلى موقف حيث نقول، حسنًا، لقد فحصنا 10 عناوين URL للأحداث، وهذه المعلمة التي تبدو كاسم مدينة ليست في الواقع ذات صلة لأننا فحصنا 10 منها وأظهرت نفس المحتوى.

وهذا شيء يمكن أن تقوله أنظمتنا بعد ذلك، حسنًا، ربما يكون اسم المدينة بشكل عام غير ذي صلة ويمكننا تجاهله فقط.

ما الذي يمكن لصاحب الموقع فعله لتصحيح هذه المشكلة؟

كحل محتمل لهذه المشكلة، يقترح مولر البحث عن المواقف التي توجد فيها حالات حقيقية لمحتوى مكرر والحد من ذلك قدر الإمكان.

“لذا فإن ما سأحاول القيام به في مثل هذه الحالة هو معرفة ما إذا كان لديك هذا النوع من المواقف حيث يكون لديك تداخلات قوية في المحتوى ومحاولة إيجاد طرق للحد من ذلك قدر الإمكان.

ويمكن أن يكون ذلك عن طريق استخدام شيء مثل rel canonical على الصفحة والقول، حسنًا، هذه المدينة الصغيرة التي تقع خارج المدينة الكبيرة مباشرةً، سأقوم بتعيين rel canonical على المدينة الكبيرة لأنها تعرض نفس المحتوى تمامًا.

لذا، يمكننا حقًا أن نرى أن كل عنوان URL نقوم بالزحف إليه على موقع الويب الخاص بك والفهرس الخاص بك، يمكننا أن نرى أن عنوان URL هذا ومحتواه فريدان ومن المهم بالنسبة لنا أن نحافظ على فهرسة جميع عناوين URL هذه.

أو نرى معلومات واضحة مفادها أن عنوان URL هذا الذي تعرفه من المفترض أن يكون هو نفسه عنوان URL الآخر، وربما تكون قد قمت بإعداد عملية إعادة توجيه أو تم إعداد rel canonical هناك، ويمكننا فقط التركيز على عناوين URL الرئيسية هذه وما زلنا نفهمها أن جانب المدينة هناك مهم لصفحاتك الفردية.

لا يتناول مولر هذا الجانب من المشكلة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد عقوبة أو إشارة تصنيف سلبية مرتبطة بالمحتوى المكرر.

على الأكثر، لن يقوم Google بفهرسة المحتوى المكرر، لكن ذلك لن ينعكس سلبًا على الموقع بشكل عام.

استمع إلى رد مولر في الفيديو أدناه: