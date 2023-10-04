Rewrite this title: قد يفشل موقع الهاتف المحمول الخاص بك دون التحسين المناسب: نظرة ثاقبة من المتحدثة #SEJSummit آن أهولا وارد

ستساعدك المقالة التالية: قد يفشل موقع الهاتف المحمول الخاص بك دون التحسين المناسب: نظرة ثاقبة من المتحدثة #SEJSummit آن أهولا وارد

التقيت لأول مرة بآن أهولا وارد في قمة SEJ 2014 في سان فرانسيسكو. لقد تأثرت بخبرتها وأحببت روح الدعابة التي تتمتع بها، ولهذا السبب أنا متحمس للترحيب بها كواحدة من المتحدثين لدينا في قمة SEJ الأولى لعام 2016، والتي ستعقد في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، خارج لوس أنجلوس مباشرةً.

ستتحدث آن عن سهولة الاستخدام والتحسين على الأجهزة المحمولة، وهو ما أجريت مقابلة معها أدناه. تأكد من مراجعة تعليقات Anne بشأن تحسين محركات البحث (SEO) وتجربة المستخدم (UX) على الأجهزة المحمولة ومعرفة المزيد حول ما تقدمه قمة SEJ.

يدور عرضك التقديمي في قمة SEJ حول مدى أهمية سهولة الاستخدام على الأجهزة المحمولة بالنسبة للشركات. ما سبب أهمية تجربة المستخدم، ولماذا تتباطأ الشركات في تحسين أدائها؟

أود أن أزعم أننا نتحدث عن الشاشة رقم N بدلاً من الهاتف المحمول والأصدقاء، أي الأجهزة اللوحية والفابلت وأجهزة التلفاز الذكية وما شابه. إذا كنت لا تقدم صفحات سريعة على الأجهزة المحمولة، فأنت لا تلبي متطلبات زوار موقعك وبالتالي ستخسر.

هل هناك أي شيء في التحليلات يجب أن ننظر إليه عند دراسة حركة مرور الهاتف المحمول يختلف (أو أكثر أهمية) عن بيانات سطح المكتب؟

يعد الوقت المستغرق في الموقع وإسناد حركة المرور من أكبر مقاييس الأجهزة المحمولة التي أحب أن أستخدمها دائمًا. يعد الوقت المستغرق في الموقع أمرًا مهمًا بغض النظر عن النظام الأساسي، بالإضافة إلى تدفق المستخدم.

هناك أحيانًا جدل بين إنشاء تطبيق والتركيز فقط على موقع ويب. متى يكون كلاهما فكرة جيدة؟

قم بإنشاء تطبيق فقط إذا كنت تفعل شيئًا خاصًا باستخدام أجهزة الهاتف مثل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الكاميرا أو الجيروسكوب. وإلا أنقذ نفسك من وجع القلب واذهب إلى موطنك الأصلي! يعد وجود تطبيق وموقع للجوال أمرًا مهمًا إذا كانت لديك الموارد الكافية لإنشاء كليهما والترويج لهما. وأيضًا، إذا كنت تقوم بتصميم تجربة كمبيوتر لوحي، فإن معدلات اعتماد التطبيق تتجه نحو الأعلى في الوقت الحالي.

ما هي بعض أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) التي تعتبر ذات أهمية خاصة للجوال؟

بعض النتائج على الهاتف المحمول لها نتائج تفاعلية، مثل الطقس. الهدف بعناية!

تكون الأوصاف التعريفية أقصر على الهاتف المحمول، لذا فكر في ذلك عند إنشائها. فكر في المقتطفات الغنية والفيديو وفتات الخبز!

سؤال إضافي: ما هو الكتاب الأخير الذي استمتعت بقراءته؟

إجابة إضافية: لا أقرأ أي شيء للترفيه في الوقت الحاضر لأنني أكتب كتابًا. مجرد تلميع الأخير فن تحسين محركات البحث كتاب من تأليف أورايلي.

لا تنس أنه يمكنك شراء تذكرتك لحضور مؤتمر SEJ Summit Santa Monica الذي سيعقد يوم 13 أبريل في فندق لويس سانتا مونيكا بيتش.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت إليّ آن في البودكاست الخاص بنا، Marketing Nerds. استمع أدناه:

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