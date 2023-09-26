Rewrite this title: قرارات تحسين محركات البحث لعام 2023: ما يجب التركيز عليه هذا العام

ستساعدك المقالة التالية: قرارات تحسين محركات البحث لعام 2022: ما يجب التركيز عليه هذا العام

مع سقوط الكرة في تايمز سكوير في منتصف ليل الأول من يناير 2022، شعر العديد من المسوقين عبر محركات البحث بإغراء التحقق من تحليلاتهم وتصنيفاتهم.

يبدو أن Google قد حلت محل سانتا كمزود لقائمة “المشاغب أو اللطيف” في عالم الإنترنت.

تتلقى بعض المواقع هدية تصنيفات أفضل قبل حلول العام الجديد.

ويقوم آخرون بتنظيف غبار الفحم من جواربهم، وإجراء تحليلات محمومة حول سبب إدراجهم في قائمة الأشرار.

لا تعد تحديثات خوارزمية Holiday الأساسية من Google أمرًا جديدًا بالنسبة لمسوقي محركات البحث المخضرمين.

وأنا لا أعرف من يحتاج إلى سماع هذا، ولكن التحديث في العام المقبل سيكون هناك بعد عيد الميلاد.

لا تشعر بالذنب حيال أخذ إجازة لبضعة أيام.

خذ بعض الوقت للتفكير في كيف يمكنك أن تكون أفضل في العام الجديد.

هذا ما فعلته.

فيما يلي قائمتي لقرارات تحسين محركات البحث (SEO) للعام الجديد.

1. تذكر أن تتعاطف

من خلال تجربتي، فإن معظم المسوقين عبر محركات البحث هم “ذوي عقل يسار” للغاية.

بالتأكيد، هناك قدر كبير من الإبداع في عالم التسويق عبر محركات البحث – ولكن معظم مسوقي محركات البحث يفضلون معرفة سبب عدم تحميل جزء من التعليمات البرمجية بالسرعة التي ينبغي لها بدلاً من محاولة فهم تعقيدات عقل الباحث.

لا تفهموني خطأ، الجوانب الفنية لتحسين محركات البحث والبحث المدفوع ضرورية – وبدون الخبرة التقنية، لن ينجح ما نقوم به.

لكن الإصلاحات الفنية ليست كافية لإظهار التحسن المستمر في نتائج التسويق عبر محركات البحث.

أعتقد أن أفضل أداة يمكن أن يمتلكها أي مسوق هي التعاطف، والقدرة على فهم مشاعر الآخرين.

إذا تمكنا كمسوقين من فهم مشاعر مستخدمي محركات البحث ودوافعهم ونواياهم وأفعالهم، فيمكننا إنشاء صفحات ويب ومحتوى لا يوفر قيمة للزائرين فحسب، بل يزيد أيضًا من النتيجة النهائية لموقعنا.

لقد كنت أفتخر دائمًا بقدرتي على التعاطف مع الباحثين.

ولكن مع كل تحديث أساسي للخوارزمية أو قيام أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات بإفساد موقع ما، أجد أنه من السهل جدًا أن أضع دوافع التعاطف في الموقد الخلفي لمطاردة الإصلاحات التقنية.

هذه الإصلاحات الفنية مخصصة لـ Google، وليس للباحثين.

أحتاج أن أتذكر أن أقضي قدرًا كبيرًا – أو أكثر – من الوقت في فهم أولئك الذين يقومون بالاستعلام كما أقضيه في البحث عن طرق لتحسين أداء الموقع.

عادة ما تكون الأرباح التي تأتي من ممارسات التسويق المتعاطفة أكبر من تلك التي يتم الحصول عليها من الإصلاحات الفنية.

سيكون من الحكمة لجميع منا في البحث أن يتذكروا ذلك.

2. أتمتة كل الأشياء

في السنوات القليلة الماضية، روج العديد من المتخصصين البارزين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لمزايا استخدام لغة البرمجة Python لأتمتة مهام تحسين محركات البحث الروتينية.

بايثون، في أيدي مبرمج مختص، هي أداة قوية يمكنها تقليل مقدار الوقت المطلوب لتحسين محرك البحث بشكل كبير.

يمكن أن تساعدك لغة Python في جمع البيانات للتوصل إلى أفكار للمحتوى، وتحليل مشكلات تحسين محركات البحث الشائعة على الصفحة، وتتبع وتحليل المشكلات في ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك، وغير ذلك الكثير.

يجب على المهتمين ببعض إمكانيات Python قراءة هذه المقالة: كيفية استخدام Python لتحليل بيانات تحسين محركات البحث: دليل مرجعي.

كما ذكرت في الماضي، بحكم التعريف أنا لست مبرمجًا.

ومع ذلك، فقد كنت مهتمًا بالكود لفترة طويلة وأعرف ما الذي يجب أن أبحث عنه عندما أقوم بتحليل كيفية تفاعل الكود مع محركات البحث.

بالنسبة لأولئك مثلي، أشجعهم على التعمق وتعلم أساسيات لغة بايثون.

لن يهتم أحد إذا كنت تتقن تعقيدات الكود.

في الواقع، أود أن أزعم أن إنفاق الكثير في تعلم اللغة هو مضيعة للوقت.

بالنسبة لي، الهدف النهائي من التعرف على أي تقنية جديدة هو التعرف على كامل قدراتها وقيودها.

إذا فهمت ما يمكن أن يفعله أحد البرامج، فيمكنك بعد ذلك تخطيط ما تحتاجه وإما معرفة كيفية برمجة ما تحتاجه أو استئجار شخص ما لبرمجته لك.

يكاد يكون من المستحيل تعيين شخص ما لأتمتة أساليب تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك إذا كنت لا تفهم كيف يمكن لـ Python (أو أي برنامج آخر) مساعدتك في تحقيق هدفك.

هدفي في عام 2022 هو أن أتعلم كل ما يمكن أن تفعله لغة بايثون.

إذا كنت مطورًا مستقلاً للغة بايثون، فلا تتردد في مراسلتي في شهر مايو تقريبًا، حيث أظن أنه سيكون لدي بعض المشاريع بحلول ذلك الوقت.

3. احصل على التتبع الصحيح

أدى تقديم Google Analytics 4 إلى إحداث تغيير كبير في رموز تتبع الكثير من المواقع.

وانتقل العديد منهم من الثقة العالية إلى حد ما بأن بياناتهم التحليلية كانت صحيحة إلى عدم اليقين.

عندما لا تثق في أرقام التحليلات الخاصة بك، لا يمكنك اتخاذ القرارات الصحيحة.

لا يمكنك التخطيط بشكل صحيح.

غالبًا ما يكون لدينا عملاء محتملون يظهرون بتتبع تم تنفيذه بشكل سيء.

لقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة لدرجة أننا قمنا مؤخرًا بتنفيذ سياسة لا ننتقل فيها إلى أي عمل آخر حتى يتم إعداد التتبع.

ويجب أن يتم إعداده على هذا النحو الجميع في مؤسستك يثق في البيانات.

إذا قمت بزيادة حركة المرور بنسبة 140% ولكن رئيسك لا يعتقد أن الأرقام دقيقة، فلن يحصل أحد على رصيد. هناك احتمال كبير ألا تتم الموافقة على التكتيكات المستخدمة لتحقيق زيادة عدد الزيارات مرة أخرى في المستقبل.

لماذا يوافق أي شخص على نشاط غير فعال بناءً على رؤيته للعالم؟

من ناحية أخرى، إذا انخفضت حركة المرور ولم يثق أحد في البيانات، فسيكون من المستحيل تقريبًا إجراء تشخيص دقيق لسبب انخفاض حركة المرور – على الأقل بطريقة يشارك فيها الفريق بأكمله في التشخيص وعناصر الإجراء لإصلاحها القضايا.

4. احتضن الطحن

تحسين محركات البحث الجيدة هو أمر صعب.

في كثير من الحالات، نقوم بتنفيذ التكتيكات ويجب علينا الانتظار عدة أسابيع قبل أن نعرف ما إذا كانت جهودنا قد نجحت أم لا.

نحن نشبه المزارعين إلى حد كبير – نزرع بذورنا في كود مواقعنا، ونسقي الكود ونعتني به بينما نعلم أن العواصف من Google أو الجفاف بسبب عدم اهتمام المستهلك قد يعني حصادًا كارثيًا.

يتبنى محترفو تحسين محركات البحث (SEO) الناجحون العمل اليومي.

نحن نعمل على المحتوى لتعزيز سلطتنا.

نحن نتحقق من الرمز يوميًا للتأكد من عدم كسر أي شيء.

وعندما تعلن Google عن تحديث قادم، تبدو الشبكة وكأنها مدينة سمعت للتو أن هناك عاصفة قادمة – يعمل متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) على غلق البوابات، حتى لو لم نكن متأكدين تمامًا مما يجب فعله للاستعداد للعاصفة.

الكل في الكل، يصبح تحسين محركات البحث (SEO) قائمة من المهام اليومية.

إن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يتبنون هذه الحياة اليومية ناجحون.

أولئك الذين يبحثون عن حلول سحرية وإصلاحات سريعة ينتهي بهم الأمر إلى مطاردة أذيالهم.

احتضان الطحن.

إنها الطريقة التي تظهر بها نجاحك في تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل والمستدام.

ختاماً

إذا كنت قد قرأت هذا حتى الآن، فأنا أرغب في سماع حل تسويق محرك البحث الخاص بك.

لا تتردد في نشر قرار SEO الخاص بك للعام الجديد على Twitter باستخدام الهاشتاج #seo2022.

إنني أتطلع إلى قراءة كل ما ألهمته قرارات العام الجديد، وأنا متأكد من أن قراء مجلة محرك البحث يمكنهم تقديمه.

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