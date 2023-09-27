Rewrite this title: قصص الويب من Google تصل إلى 100 ألف يوميًا

ستساعدك المقالة التالية: قصص الويب من Google تصل إلى 100 ألف يوميًا

وفي تقرير حول استخدام قصص الويب، تقول جوجل إنه تتم الآن إضافة 100 ألف قصة جديدة إلى فهرس البحث كل يوم.

يتضمن تقرير Google بيانات حول كيفية نمو قصص الويب كتنسيق للمحتوى، بالإضافة إلى خمس معلومات حول نوع المحتوى الذي يحقق الأداء الأقوى.

فيما يلي ملخص للإحصائيات الرئيسية متبوعة بنصائح Google الخمس لتحسين قصص الويب.

استخدام قصص الويب من Google

ويقول التقرير إن هناك أكثر من 20 مليون قصة ويب متاحة على الإنترنت بشكل إجمالي. منذ أكتوبر 2020، نشر 6500 نطاقًا جديدًا أول قصة ويب خاصة بهم.

يسلط التقرير الضوء على البيانات منذ أكتوبر 2020، وذلك عندما جلب التحديث قصص الويب إلى Google Discover. من الممكن أن يكون التحديث عاملاً أدى إلى قيام النطاقات بنشر قصة ويب لأول مرة.

“في أكتوبر الماضي، أنشأنا مركزًا لقصص الويب في Google Discover حتى يتمكن المستخدمون من العثور على تدفق مخصص لأفضل قصص الويب من جميع أنحاء الإنترنت. الهدف من قصص الويب هو تمكين الناشرين والمبدعين من إنشاء المحتوى الخاص بهم والحصول على الملكية الكاملة له بسهولة.

تظهر البيانات تنسيق المحتوى هذا، الذي يجلب Instagram- مثل المقاطع القصيرة لبحث Google وDiscover، تكتسب جمهورًا. يقال إن ملايين المستخدمين يشاهدون قصص الويب ويتفاعلون معها كل يوم.

باستخدام البيانات التي تم جمعها منذ إطلاق تنسيق قصص الويب، قامت Google بتجميع خمس توصيات لإنشاء قصص من شأنها جذب المستخدمين.

خمس رؤى في قصص الويب الجذابة

إليك بعض الأشياء التي تعلمتها Google حول قصص الويب حتى الآن.

ما نوع المحتوى الذي يحظى بأكبر قدر من التفاعل؟

يتمتع محتوى نمط الحياة بأعلى نسبة مشاركة في أي قطاع، خاصة عندما يحتوي على صور طموحة ومعلومات إرشادية مفيدة.

تشير Google إلى أن فئة نمط الحياة مناسبة تمامًا لقصص الويب. ويرجع ذلك على الأرجح إلى إمكانية قيام المستخدمين بالتمرير عبر القصة كما لو كانوا يتصفحون كتالوجًا.

ما نوع المحتوى الذي يحصل على أكبر عدد من مرات الظهور؟

تحصل قصص الويب من المواقع في مجالات الفنون والترفيه والطعام والشراب على أكبر عدد من مرات الظهور عبر الإنترنت.

لا تشير مرات الظهور دائمًا إلى التفاعل، ولكنها تشير إلى الفئات التي يبحث عنها الأشخاص أكثر من غيرهم.

ما نوع المحتوى المطلوب؟

تُظهر بيانات Google أن هناك طلبًا كبيرًا على محتوى قصص الويب الجديدة في فئات الفنون والترفيه والمشاهير والرياضة والألعاب.

وجاء في التقرير: “مع طرح إصدارات جديدة من البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب طوال الوقت، توفر هذه القطاعات فرصًا للنمو”.

ما هو الطول المثالي لقصة الويب؟

تقول Google إنه لا يوجد طول مثالي للصفحة لما يعتبر قصة ويب عالية الجودة.

في المتوسط، سينقر المستخدمون على 11-15 صفحة من القصة. يشير ذلك إلى أنه يجب على مالكي المواقع توصيل أهم نقاط رسالتهم خلال أول 15 صفحة من قصة الويب.

هل قصص الويب شائعة على Google Discover؟

تفيد تقارير Google أنه في Discover، يشاهد المستخدمون ما معدله 1.7 قصة لكل قصة يتم فتحها. على الرغم من أن هذا يمكن أن يختلف باختلاف التركيبة السكانية.

مصدر: جوجل ويب المبدعين

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