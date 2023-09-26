Rewrite this title: قصص الويب من Google – هل هي صفحة AMP الجديدة؟

ستساعدك المقالة التالية: قصص الويب من Google – هل هي صفحة AMP الجديدة؟

إن سعي Google لاعتماد قصص الويب يؤدي إلى مقارنات مع AMP، وهي تقنية ويب أخرى خفيفة الوزن تلقت دفعة مماثلة في سنواتها الأولى.

نظرًا لأن صفحات AMP لم تعد تتلقى الدعم الذي اعتادت عليه، إلى جانب عدم التركيز عليها في نتائج البحث، يتساءل الأشخاص عما إذا كان تنسيق قصص الويب موجودًا ليحل محله.

رد جون مولر، محامي بحث Google، على أحد هذه الأسئلة بتاريخ Twitter من أحد محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يسأل عما إذا كانت قصص الويب هي AMP الجديد.

إذن قصص الويب هي المضخم الجديد؟ @جونمو أم أنني بالغت في تبسيط هذه اللعبة الجديدة؟ #قصص الويب

– تامي وود (@crazywoody) 16 فبراير 2022

إنه سؤال عادل لطرحه. في الواقع، عندما تم طرح تنسيق Web Stories في عام 2018، تمت الإشارة إليه باسم “AMP Stories”.

وذلك لأن AMP هي التقنية الأساسية لقصص الويب. ومع ذلك، هناك فرق بين AMP وقصص الويب، وهو ما أشار إليه مولر في رده.

الفرق بين AMP وقصص الويب

وعلى عكس صفحات AMP، لا يتم إقران قصص الويب بصفحة HTML مكافئة.

قصص الويب نكون صفحات HTML. إنها تقف بمفردها، على الرغم من كونها مبنية على إطار عمل AMP.

يقول مولر:

“”كيندا – إنها مبنية على إطار عمل AMP، ولكنها لا تستخدم الإعداد “المقترن”. إذا كنت تستخدم أداة لإنشائها، فهي في الأساس مجرد صفحات HTML يمكنك الارتباط بها من داخل موقعك بشكل طبيعي.

يمكن الوصول إلى قصص الويب وربطها مثل أي صفحة ويب أخرى. لا يتم إنشاء رابط خاص عند إنشاء قصة ويب كما هو الحال مع صفحة AMP.

لماذا المقارنة إذن؟

يمكن أن تنبع المقارنة بين AMP وقصص الويب من عدد من العوامل.

يحتوي Google Discover على دائرة مخصصة لقصص الويب، والتي تذكرنا بدائرة AMP التي كانت موجودة عندما كانت AMP في سنواتها الأولى.

ويذكرنا أيضًا بالسنوات الأولى لـ AMP الدعم الذي تقدمه Google خلف قصص الويب.

لدى Google مكون إضافي رسمي لبرنامج WordPress لمساعدة الناشرين في إنشاء قصص الويب وتضمينها بسهولة على مواقعهم.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Google حلاً إعلانيًا برمجيًا لقصص الويب يمنح الناشرين طريقة لتحقيق الدخل منها.

في الآونة الأخيرة، طورت Google طريقة للناشرين لتتبع أداء قصص الويب في Data Studio باستخدام قالب بسيط.

تم تصميم كل هذا لتشجيع المزيد من اعتماد تنسيق قصص الويب. كلما زاد عدد المواقع التي تنجح في استخدام قصص الويب، زاد احتمال استخدام المواقع الأخرى لها أيضًا.

في يونيو الماضي، أبلغت Google عن وصولها إلى علامة فارقة تتمثل في إضافة 100000 قصة ويب جديدة إلى فهرس البحث على أساس يومي.

وعلى الرغم من أن هذا رقم كبير، إلا أن جوجل ترغب بلا شك في أن يكون أعلى. ويتضح ذلك من حقيقة أن قصص الويب في Google Discover مدعومة فقط في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وفي العام الماضي، صرح مولر أن جوجل قد توسع دعمها لقصص الويب إذا بدأ المزيد من المواقع في استخدامها. وحتى الآن، لم يحدث ذلك.

وبالنظر إلى أن تنسيق قصص الويب قد تم طرحه قبل أربع سنوات، فإن حقيقة عدم اعتماده على نطاق واسع لا تعد بالضرورة علامة سيئة. على الرغم من أن ذلك قد يعني أننا سنرى دفعة أكبر من Google لضم المزيد من المواقع.

هناك شيء واحد واضح وهو أن قصص الويب لا تولد نفس الازدراء بين الناشرين الذي فعلته AMP.

من المحتمل أن يتعين على Google إما زيادة الوعي بقصص الويب، أو منح الأشخاص طريقة أسهل لإنشائها، أو كليهما.