Rewrite this title: قم بالتسجيل للحصول على دورة مجانية للتسويق عبر الإنترنت لمدة 10 أسابيع من StayOnSearch

ستساعدك المقالة التالية: قم بالتسجيل للحصول على دورة مجانية للتسويق عبر الإنترنت لمدة 10 أسابيع من StayOnSearch

اليوم، يسعدني حقًا أن أعلن عن أسبوع مجاني مدته 10 أسابيع دورة التسويق عبر الإنترنت الذي كنت أعمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية. إنها مليئة ببعض أحدث النصائح والتكتيكات والاستراتيجيات ذات القيمة لكل من المسوقين عبر الإنترنت المبتدئين والمتقدمين.

تم تصميم الدورة لمساعدتك أنت أو شركتك، وإنشاء استراتيجية ديناميكية للتسويق عبر الإنترنت تستخدم جميع الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها جذب حركة المرور وبناء علامتك التجارية وزيادة الإيرادات.

ما هو مدرج في الدورة:

ستتلقى كل أسبوع وحدة تدريبية جديدة تركز على جانب محدد من التسويق عبر الإنترنت. وهنا الخطوط العريضة للدورة.

الأسبوع الأول – الإستراتيجية: فهم أهدافك وتحديد التوقعات

الأسبوع الثاني – أبحاث السوق وتحليلها: تعرف على السوق المستهدف قبل إنفاق الأموال على التسويق

الأسبوع الثالث – البحث المدفوع: استخدام إستراتيجيات الدفع لكل نقرة لجذب حركة المرور ذات الصلة التي تؤدي إلى التحويل

الأسبوع الرابع – تحسين محركات البحث: كيفية الحصول على تعرض مجاني وحركة مرور مجانية من خلال تحسين محركات البحث

الأسبوع الخامس – إنشاء المحتوى: إنشاء محتوى مقنع وقيم ومنتشر

الأسبوع السادس – بناء الروابط: كيفية العثور على فرص بناء الروابط عالية الجودة

الأسبوع السابع – البحث المحلي: التقاط حركة المرور المحلية إلى موقع الويب الخاص بك

الأسبوع الثامن – وسائل التواصل الاجتماعي: قم ببناء علامتك التجارية وجذب حركة المرور وتكوين العلاقات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الأسبوع التاسع – كسب المال: كيفية تحقيق الدخل من موقع الويب الخاص بك أو مدونتك

الأسبوع العاشر – تحليلات/اختبار موقع الويب: فهم جمهورك وزيادة التحويلات باستخدام تحليلات الويب

لدي أيضًا بعض المكافآت الخاصة على طول الطريق، لذا ستحتاج إلى التأكد من قيامك بالتسجيل اليوم!

انقر هنا للتسجيل في دورتك المجانية لمدة 10 أسابيع!