Rewrite this title: قم بتحسين أداة Google Adwords باستخدام أداة الكلمات الرئيسية Supercharger

ستساعدك المقالة التالية: قم بتحسين أداة Google Adwords باستخدام أداة الكلمات الرئيسية Supercharger

Keyword Tool Supercharger هي أداة رائعة تم تطويرها بواسطة GeekLad. ويعني توفير المزيد من بيانات تحليل المنافسة والكلمات الرئيسية لأداة بحث الكلمات الرئيسية المجانية المستخدمة على نطاق واسع – أداة جوجل أدوردز.

يمكن تثبيته كملحق Google Chrome أو كدليل مرجعي للمتصفح -KWT Supercharger (FireFox: ما عليك سوى سحبه إلى شريط أدوات الإشارات المرجعية بالمتصفح الخاص بك).

الآن جربها!

قم بتشغيل بحث اقتراحات الكلمات الرئيسية في أداة جوجل أدوردز وانقر على الإشارة المرجعية. أول شيء ستلاحظه هو إضافة مربع خيارات إضافي إلى واجهة أداة Adwords العادية.

يحتوي المربع على الخيارات التالية:

يسمح المربع بتصفية مصطلحات البحث بطرق مختلفة قد تجدها (وسوف تجدها!) مفيدة:

الحجم اليومي المطلوب : عدد عمليات البحث اليومية عن الكلمات الرئيسية. أعلى أفضل.

: عدد عمليات البحث اليومية عن الكلمات الرئيسية. أعلى أفضل. المنافسة المرغوبة : عدد المواقع التي تحتوي على الكلمات الرئيسية. الاقل هو الافضل.

: عدد المواقع التي تحتوي على الكلمات الرئيسية. الاقل هو الافضل. نسبة العرض/الطلب المرغوبة : عدد المواقع المنافسة/ عدد عمليات البحث اليومية. الأقل هو الأفضل، والنسبة الأقل من 1 مثالية.

: عدد المواقع المنافسة/ عدد عمليات البحث اليومية. الأقل هو الأفضل، والنسبة الأقل من 1 مثالية. الكلمات المطلوبة (فاصلة أو مسافة مفصولة) : الكلمات/العبارات التي ترغب في ظهورها ضمن النتائج. ويجب فصلها بفواصل. يمكنك أيضًا بادئة كلمة/عبارة بعلامة الطرح (-) لتحديد الكلمات التي لا تريد ظهورها في النتائج.

: الكلمات/العبارات التي ترغب في ظهورها ضمن النتائج. ويجب فصلها بفواصل. يمكنك أيضًا بادئة كلمة/عبارة بعلامة الطرح (-) لتحديد الكلمات التي لا تريد ظهورها في النتائج. البحث الدقيق : ما إذا كنت تريد أن تعتمد بيانات المنافسة على عمليات البحث عن العبارة المحددة أم لا (يتم البحث عن عبارات الكلمات الرئيسية باستخدام علامات الاقتباس). بشكل افتراضي، يتم تمكين هذا.

: ما إذا كنت تريد أن تعتمد بيانات المنافسة على عمليات البحث عن العبارة المحددة أم لا (يتم البحث عن عبارات الكلمات الرئيسية باستخدام علامات الاقتباس). بشكل افتراضي، يتم تمكين هذا. تصفية على معايير تحسين محركات البحث : عند النقر فوق هذا، سيتم عرض الصفوف التي تطابق المعايير المذكورة أعلاه فقط.

: عند النقر فوق هذا، سيتم عرض الصفوف التي تطابق المعايير المذكورة أعلاه فقط. عرض الكل/تحديث العرض : سيؤدي هذا إلى عرض جميع النتائج (بما في ذلك النتائج التي لا تتطابق مع المعايير المذكورة أعلاه).

: سيؤدي هذا إلى عرض جميع النتائج (بما في ذلك النتائج التي لا تتطابق مع المعايير المذكورة أعلاه). إعادة تحميل بيانات المنافسة: سيؤدي هذا إلى إعادة تعيين وإعادة تحميل جميع بيانات المسابقة. قد يكون ذلك ضروريًا إذا قمت بتحديد خيار جديد للخيار.

على الرغم من أن كل هذا يبدو واضحًا ومباشرًا، فلننظر في بعض الخيارات بمزيد من التفصيل:

البحث ضمن قائمة الكلمات الرئيسية الخاصة بك

أو بمعنى آخر، قم بتصفية قائمة كلماتك الرئيسية حسب مصطلح واحد (أو أكثر) تريد رؤيته في العبارة الرئيسية.

على سبيل المثال، قم أولاً بتشغيل البحث عن الكلمة الأساسية [diabetic] ثم قم بتصفية القائمة بكلمتين [diet] و [diets]. وبالتالي ترى قائمة كلمات رئيسية نظيفة تحتوي على مصطلحك الأساسي [diabetic] والكلمة الإضافية التي تهتم بها حاليًا [diet(s)]:

الحصول على فكرة عن “العرض”

في حين أن بيانات “حجم البحث” تمنحك فكرة عن كل مصطلح رئيسي “طلب”، فإن الأداة توفر طريقة للبحث عن العرض: بشكل افتراضي، تستخدم Bing API للتحقق من عدد نتائج البحث التي سيولدها كل مصطلح إذا بحثت في Bing للمطابقة التامة. قد تبدو بيانات Bing غير موثوقة تمامًا ولكن يمكن استخدامها للمقارنة.

تقوم الأداة أيضًا بتقسيم عمليات البحث الشهرية حسب متوسط ​​البحث اليومي، ثم تقوم ببناء نسبة العرض/الطلب بناءً على عمليات البحث اليومية مقسومة على إجمالي عدد النتائج للكلمة الرئيسية:

حجم البحث اليومي / إجمالي عدد نتائج البحث = نسبة العرض / الطلب

(كلما انخفضت النسبة، زادت احتمالات حصولك على بعض الزيارات العضوية إذا كنت تستخدم هذه الكلمات الرئيسية على صفحتك.)

يتم توفير بيانات تحليل الكلمات الرئيسية الإضافية في ثلاثة أعمدة جديدة في الشاشة:

يمكنك أيضًا الاستعلام عن أرقام نتائج بحث Google، ولكن على عكس Bing، لن تتمكن من القيام بذلك بشكل مجمّع. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليك النقر فوق كل رقم من أرقام Bing حتى تقوم الأداة بالاستعلام عن رقم نتيجة Google وإرجاعه. سيتم أيضًا إعادة حساب نسبة العرض/الطلب بمجرد الاستعلام عن Google:

خيار الفرز للأعمدة المضافة.

القدرة على تمكين استعلام المنافسة لقائمة تمت تصفيتها حسب الكلمة الرئيسية (حاليًا، عندما أقوم بتصفية القائمة حسب كلمة رئيسية ثم الضغط على “إعادة تحميل بيانات المنافسة”، يبدو أن مرشح الكلمات الرئيسية قد تم تعطيله)

وبشكل عام، وجدت الأداة صالحة للاستخدام ومفيدة للغاية. قد ترغب في تجربتها وأخبرني برأيك!