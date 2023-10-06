Rewrite this title: قم بتحسين تجربة بحث الهاتف المحمول للحصول على فوائد التصنيف الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: قم بتحسين تجربة بحث الهاتف المحمول للحصول على فوائد التصنيف الجديدة

الجوال ضخم ولا يمكنك إنكاره. يتم إجراء المزيد والمزيد من عمليات البحث عبر البحث عبر الهاتف المحمول. كلما تقدمت التكنولوجيا، عادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم حل جميع مكامن الخلل ويصبح الجميع على دراية بالتغييرات الجديدة.

لقد اعتمد العديد من مشرفي المواقع التغييرات بالفعل ولم ينضم العديد منهم بعد. أثناء قيامك بالبحث على هاتفك المحمول، لا بد أن تواجه بعض الإحباطات. يجب أن يفهم مشرفو المواقع تأثير الواجهة الملائمة للجوال. عندما يشعر العميل بالإحباط، فإنه سيغادر ويبحث عن شخص آخر يمكنه مساعدته بشكل فعال.

هناك بعض المشكلات الرئيسية التي يواجهها مستخدمو الهواتف المحمولة في الوقت الحالي. هم:

يتم إرساله إلى صفحة 404 إذا لم تكن هناك صفحة مناسبة للجوال

تتم إعادة توجيه صفحات سطح المكتب إلى موقع مركزي (عادةً الصفحة الرئيسية). تبدو مثل الصورة أدناه

حلقة إعادة توجيه لا نهائية (جوجل يستهجن هذا الخطأ). أنت تستطيع حل ذلك هنا.

مقاطع الفيديو التي لن يتم تشغيلها

لتعزيز عملية التبني هذه، تم العثور على جوجل رسميا ليقول ما يلي:

لتحسين تجربة البحث لمستخدمي الهواتف الذكية ومعالجة نقاط الضعف لديهم، نخطط لطرح العديد من التغييرات في التصنيف في المستقبل القريب والتي تتناول المواقع التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ لمستخدمي الهواتف الذكية.

هذا هو كبير! أتوقع أن تتحسن شبكة الويب للجوال بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة المقبلة. أحب أن أعرف أفكارك. ما هي التغييرات التي تحتاج إلى إجرائها لموقعك على الويب؟

رصيد الصورة: صراع الأسهم