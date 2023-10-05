Rewrite this title: قم بتحسين صفحاتك المقصودة حسب نية المستخدم: مقابلة مع جونا شتاين

ستساعدك المقالة التالية: قم بتحسين صفحاتك المقصودة حسب نية المستخدم: مقابلة مع جونا شتاين

كجزء من سلسلة المقابلات التي أجريناها مع SEJ، تعرفت على جونا شتاين ل إنه عائد الاستثمار لمناقشة تحسين معدل التحويل.

يتمتع جونا بخبرة 17 عامًا في التسويق عبر الإنترنت وهو متخصص في مبادرات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) المدفوعة بعائد الاستثمار لكل من العلامات التجارية الراسخة والشركات الناشئة.

لقد انتهزت هذه الفرصة مع جونا للسؤال عن بعض الإشارات التي يجب أن يبحث عنها المسوقون من زوارهم من أجل تحسين صفحاتهم المقصودة بشكل أفضل.

استمعوا إلى إجابته في الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

لقد بذلت Google جهودًا كبيرة لشرح سبب عدم قدرتها على الوصول إلى البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقولون إنهم لا يستطيعون رؤية هذه الإشارات الاجتماعية لأنهم خلف جدران الحماية. ومع ذلك، فإن ما تركوه من شرحهم هو أن لديهم جميع أنواع الأدوات لمعرفة من أين تأتي حركة المرور ومن أين تتدفق. ولهذا السبب يحصلون بالفعل على الكثير من البيانات الرائعة Facebook حيث يمكنهم رؤية ما ينقر عليه المستخدمون والمحتوى الذي يقضون وقتهم معه.

يقول جونا إن الكثير من الأشخاص في صناعة البحث يهتمون بالعوامل الخارجية، ويقودون أنفسهم إلى الاعتقاد بأن تحسين محركات البحث في الموقع قد انتهى. لكن أي شخص يصل إلى موقعك هو مستخدم لديه القدرة على تقديم بيانات إيجابية أو سلبية.

بدلاً من التركيز على النسبة المئوية للأشخاص الذين يفعلون بالضبط ما تريد منهم أن يفعلوه أثناء وجودهم على موقعك، يقترح جونا التراجع وإدراك أن كل زائر يأتي إلى موقعك بهدفه الخاص.

إذا قمت بتحسين نسبة 4 أو 5 بالمائة فقط من الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر إلى التحويل على موقع الويب الخاص بك، فإنك تتجاهل تمامًا نسبة 95٪ الأخرى من الأشخاص الذين أتوا إلى موقع الويب الخاص بك ويريدون القيام بشيء آخر. ولهذا السبب يقول جونا إنه يجب عليك تحسين موقعك مع وضع كل مستخدم في الاعتبار وتقييم جميع الزيارات إلى موقعك، وليس فقط النسبة المئوية للتحويلات. إذا قمت بذلك، فأنت تقترب كثيرًا مما يبحث عنه Google وما الذي يحكمون عليه في المواقع.

بالنسبة للعديد من المواقع، محرك البحث هو الباب الأمامي. عادةً لا يأتي الأشخاص إلى موقعك عن طريق كتابة النطاق، بل يأتون إلى موقعك لأنهم بحثوا عن شيء يقودهم إلى هناك. إذا كان زوار موقعك يهبطون بعمق في موقعك، فيجب عليك الانتباه إلى أهم صفحاتك المقصودة والنسبة المئوية للصفحات المقصودة التي تفكر فيها بشكل منتظم.

يقول جوناه إن العديد من مالكي المواقع يتفاجأون عندما تخبرهم عن أهم صفحاتهم المقصودة، وقليل منهم يهتمون لأن هذه الصفحات المحددة لا يتم تحويلها. ولكن إذا كنت تعمل على تحسين هدف المستخدم، فيمكنك الحصول على قيمة أكبر بكثير من تلك الصفحات.

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