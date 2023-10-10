Rewrite this title: قم بتشخيص صفحتك بسرعة من خلال المراجعة الفورية لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: قم بتشخيص صفحتك بسرعة من خلال المراجعة الفورية لتحسين محركات البحث

أجرينا في الأسبوع الماضي مقابلة مع Scott Hendison من SEO Automatic وقد دفعني ذلك إلى المضي قدمًا وتجربة أدوات SEO المجانية الخاصة بهم. ال مراجعة فورية لكبار المسئولين الاقتصاديين كان خياري الأول لأنني أحب مقارنة العديد من أدوات تحليل تحسين محركات البحث (SEO) الموجودة على الصفحة وأدوات التشخيص الشاملة.

هذا واحد يبرز لعدة أسباب:

هو – هي لا التركيز كثيرًا على الأرقام الخالصة (عدد الأحرف في العنوان والعلامات الوصفية، وكمية النص والروابط، وما إلى ذلك)

التركيز كثيرًا على الأرقام الخالصة (عدد الأحرف في العنوان والعلامات الوصفية، وكمية النص والروابط، وما إلى ذلك) فهو يوفر معلومات مفيدة عن كل قسم يقوم بتشخيصه.

تستخدم الأداة الرموز التالية لتصور تقرير SEO المجاني:

القضايا البارزة

يستحق المراجعة

العناصر الصحيحة (أم أنها كذلك؟)

يحتوي تقرير SEO المجاني على الأقسام التالية:

1. علامة العنوان

2. علامة الوصف

3. علامة رأس H1

4. علامة رأس H2

Note: ما كان ينقصني هنا هو بعض التحليل الأساسي لبنية العنوان – والذي يعكس البنية الدلالية لصفحة الويب.

5. العلامة التعريفية للكلمة الرئيسية

6. علامات بديلة للصور

إلى جانب الإشارة فعليًا إلى غياب أو وجود كل عنصر، تقوم الأداة أيضًا باستخراجه وإدراجه في القائمة مما يسهل هيكلة تقرير تحسين محركات البحث (SEO).

بشكل عام، بدت الأداة مفيدة بدرجة كافية للمستخدم المبتدئ. لا يبدو الأمر متعمقًا جدًا بحيث لا يكون ساحقًا ومباشرًا جدًا لتشجيع المستخدم على تطبيق بعض التغييرات الفورية.