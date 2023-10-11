Rewrite this title: قوانين الهاتف المحمول القادمة من خلال المؤتمر العالمي للهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: قوانين الهاتف المحمول القادمة من خلال المؤتمر العالمي للهاتف المحمول

ال المؤتمر العالمي للجوال انعقد في برشلونة بإسبانيا ويبدو أن بعض الأخبار الصادرة يمكن أن تشير إلى بعض القوانين القادمة لمسوقي الإنترنت.

إذا كان من الممكن تلخيص مؤتمر MWC لهذا العام، فقد يكون شيئًا مثل “”.

كانت النتيجتان الرئيسيتان في البداية عبارة عن عرض توضيحي مبكر مثير للإعجاب لـ Windows الهاتف 7 والذي من الغريب أن أسقط للتو Windows متحرك العلامات التجارية كما فعلت حاسوب جيبى قبل ذلك.

مايكروسوفت نفذوا خدعة الملهى الليلي هذه لإعادة تسمية شيء ما على أمل جذب المزيد من الأشخاص من قبل عندما فعلوا ذلك باستخدام محرك البحث الخاص بهم حيث انتقل من بحث ام اس ان ل Windows بحث حي ل بحث حي قبل أن يستقر بنج…في الوقت الحاضر.

وكان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ذلك Windows لن يتم إصدار الهاتف 7 حتى نهاية العام، لذا كان الهدف الواضح من ظهوره لأول مرة في مؤتمر MWC هو إبقاء المطورين يركزون على منتج Microsoft للهواتف المحمولة بدلاً من المغامرة بالذهاب إلى السوق. ايفون أو ذكري المظهر.

Apple تشعر أنها لا تحتاج إلى حضور في المؤتمر العالمي للجوال لأنها تحاول إبقاء التطور التالي لجهاز iPhone قريبًا من السترة لمؤتمرها الخاص هذا الصيف.

لذا Apple ويمكن للآخرين أن يشاهدوا ببساطة أن الوجبة الثانية من MWC كانت عبارة عن عدد كبير من أجهزة Android التي يتم عرضها والتحدث عنها، مثل:

أيسر بيتوتش E110

أيسر بيتوتش 400

الكاتيل OT-890

كومباك اير لايف 100

ديل ميني 5

جارمين-آسوس نوفيفوني N50

اتش تي سي الرغبة/برافو

اتش تي سي الاسطورة

هواوي سماكيت S7

هواوي U8100/تي موبايل بالس ميني

هواوي U8110/تي موبايل بالس ميني

هواوي U8300

هواوي U8800

لوميجون T1

لوميجون S1

لوميجون E1

موتورولا إخماد/انقر فوق XT

سامسونج شعاع/هالو i8520

سوني إريكسون إكسبيريا إكس 10

سوني إريكسون إكسبيريا X10 ميني

سوني إريكسون إكسبيريا X10 ميني برو

ZTE – 5 هواتف أندرويد غير مسماة

بالإضافة إلى المزيد

جنبا إلى جنب مع الأخيرة كومسكور بيانات أن هناك 254 مليون مشترك في الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ربعهم تقريبًا smartphones، فمن السهل أن نرى أن قوانين التسويق عبر الإنترنت سوف تميل نحو الهاتف المحمول.

ستتأثر هذه القوانين بشدة بالمعلنين الذين يطمحون إلى سوق مباشر وشخصي وجذاب وسهل التتبع ومدرك للموقع.

الوسائل الحالية هي بالطبع ضمن البحث عبر الهاتف المحمول بالإضافة إلى الإعلانات عبر الرسائل النصية القصيرة أو رعاية تطبيقات الهاتف المحمول أو في عرض التطبيقات التي تتقدم الآن إلى التلفزيون / الفيديو المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي / الألعاب التي تدرك موقع الهاتف المحمول.

سيتم الحديث عن أفضل السبل لتحقيق النجاح في مجال الهاتف المحمول في عدة جلسات في إس إم إكس ويست من خبراء المحمول مثل جريج ستيرلنج, سيندي كروم, مات سيلتالا, راشيل باسكوا، ونفسي.

ربما ستيف بالمر الذي يلقي الضوء على المؤتمر سيجلب Windows هاتف Android رقم 7 للعرض التجريبي، لكنني سألتزم بأكثر من 100 هاتف يعمل بنظام Android والتي سيتم توفيرها هذا العام في جميع أنحاء العالم.