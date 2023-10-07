Rewrite this title: قيمة بيانات البحث في الموقع

ستساعدك المقالة التالية: قيمة بيانات البحث في الموقع

أتحداك أن تفكر في طرق مبتكرة للبدء في استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل لتحسين محركات البحث. يمكن أن تأتي بيانات البحث من عدد من المصادر، وأدوات مشرفي المواقع، وتحليلات الويب، وأدوات التدقيق، والمزيد. أحد أقوى مصادر المعرفة التي أجدها هو البحث في الموقع. فكر في الأمر كفرصة لتحسين ما يبحث عنه عميلك حقًا

رؤى من بحث الموقع

بقدر ما يركز تحسين محركات البحث (SEO) على زيادة حركة المرور، أعتقد أن هناك مسؤولية أكبر على فرق البحث للتركيز على ما هو أبعد من زيادة حركة المرور والتركيز على تقديم تجربة العملاء. عندما تتحدث محركات البحث عن “جودة المحتوى” يمكنك في الواقع قياس “الجودة”. بعض المقاييس الرئيسية للجودة هي:

1). معدل الارتداد

2). الصفحات التي تم عرضها

3). تم إنشاء المبيعات/التحويلات/الاختيارات

4). الاستخدام الفوري للبحث في الموقع

إذا استخدم الأشخاص البحث في موقعك فور الدخول، فقد يشير ذلك إما إلى أنهم وجدوا المحتوى الخاص بك وثيق الصلة ببعضه البعض ولكن ليس بالضبط ما كانوا يبحثون عنه، أو أنه ألهمهم للبحث بشكل أعمق في موضوع ما.

لفهم الاختلافات، فكر في أنواع مختلفة من عمليات البحث وأوجه التشابه مع الكلمة الرئيسية المرجعية. يمكنك عادةً معرفة مدى الملاءمة من نتائج بحث موقعك عن طريق تصفية بياناتك والنظر إليها على النحو التالي:

صفحة الإشارة إلى الكلمة (الكلمات) الرئيسية الكلمة (الكلمات) الرئيسية التي تم البحث عنها في الموقع www.autorepairs.com/ إصلاح السيارات (4586 إحالات) تصليح سيارات (1023)إصلاح الخدوش (954) إزالة الخدوش من الطلاء (543) رقائق الطلاء (234) ملء الخدوش (153) السيارات (208 إحالات) تصليح سيارات (65)إصلاح سيارات (12) تحسينات السيارة (12) أضرار السيارة (7) إصلاح الخدوش (5)

بسرعة كبيرة من هذه البيانات يمكننا أن نرى أن الأشخاص الذين يصلون إلى موقعنا باستخدام الكلمة الرئيسية “سيارات” يبحثون بوضوح عن محتوى يتعلق بالإصلاحات. إذا كان هذا هو ما يدور حوله موقعنا بأكمله، فمن المحتمل أن يكون هذا متوقعًا، خاصة إذا وصلوا إلى الصفحة الرئيسية كما هو الحال. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأشخاص الذين يصلون بغرض “إصلاح السيارات”، فإننا نرى عمليات بحث أكثر تحديدًا حول الخدوش والخدوش والكسور. السؤال الأول الذي أطرحه هو “هل لدينا محتوى بارز حول هذه المواضيع مرئيًا على الصفحة الرئيسية؟”

إذا كانت الإجابة لا، فمن المرجح أنك لا تملك المحتوى الأكثر صلة، ويجب عليك التفكير في كيفية إبراز بعض هذا المحتوى في المقدمة أو التفكير فيما إذا كنت قد تحتاج إلى إنشاء محتوى لتلبية حاجة معينة لا يغطيها صفحة على موقعك اليوم.

من ناحية أخرى، إذا رأينا الكثير من عمليات البحث عن نفس المصطلح الذي جلب شخصًا ما إلى موقعنا، فسأكون على استعداد للمراهنة على أنهم لم يجدوا المحتوى الخاص بك جذابًا إلى هذا الحد، ولكنهم أعطوك فرصة ثانية لاسترداد قيمة نفسك مع بحث موقعك. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه حقًا إلى تعزيز لعبتك وتحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالمحتوى أو القدرة على فك تشفير المحتوى الخاص بك. على الأرجح أن الصفحة هي الصفحة الصحيحة، لكن الأشخاص لا يجدون أي قيمة فيها لأي سبب من الأسباب. فكر في اختبار الخطط لتحسين التجربة وتحقيق توقعات الباحثين بشكل أفضل.

ابحث عن المكان الجميل

عادةً ما تكون أفضل نقطة لاستخدام هذا الأسلوب هي تحديد الصفحات التي قد يتم تصنيفها في الصفحة الثانية أو الثالثة من نتائج البحث والتي لديها فرصة للتحسين والانتقال إلى الصفحة الأولى. والأهم من ذلك أن هذا يحدد أيضًا الكلمات التي تدفع الأشخاص أيضًا إلى صفحة معينة في حالة وجود مصطلح لم تكن تتوقع رؤيته. لقد رأيت صفحات مُحسّنة حتى قبل أن أفكر في الكلمات التي قد يتم تصنيفها عليها بالفعل.

يمكن أن يؤدي تطوير مصفوفة الصفحة والكلمات الرئيسية مثل هذه إلى إعطاء نظرة سريعة جدًا على الفرصة الحالية للصفحة والفرصة المحتملة. نحن نعيش في العصر الأكثر قابلية للقياس على الإطلاق مع ظهور المزيد والمزيد من المحتوى عبر الإنترنت، ابدأ في التفكير في كيفية استخدام هذا لصالحك بشكل إبداعي لتطوير الرؤى والفرص لموقعك الخاص.

في الشهر المقبل سأقدم عرضًا في SES في سان دييغو مع زميلي مؤلف SEJ ريان جونز حول تحليلات تحسين محركات البحث الهادفة. نأمل إذا كنت هناك أن تتمكن من المرور وإلقاء التحية أو حضور جلستنا.