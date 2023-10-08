Rewrite this title: قيمة حملات التسويق عبر الإنترنت متعددة اللغات في الأسواق المحلية

ستساعدك المقالة التالية: قيمة حملات التسويق عبر الإنترنت متعددة اللغات في الأسواق المحلية

سواء كنت خبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO) أو صاحب عمل، فلا بد أنك شاهدت الآن أمثلة مذهلة لإمكانات التسويق عبر الإنترنت باللغة الأجنبية لزيادة المبيعات وزيادة تواجد الأعمال في الأسواق الخارجية.

في حين أن الحاجة إلى مخاطبة المستهلكين في البلدان الأخرى بلغتهم الأم أصبحت مبدأ راسخًا للعديد من المسوقين الإلكترونيين اليوم، إلا أن هناك مجموعات مستهلكين في الأسواق المحلية يميلون إلى تجاهل خصوصياتهم الثقافية واللغوية. يتمتع المهاجرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقوة إنفاق هائلة، ومع ذلك، فإن القليل من العلامات الإلكترونية تلبي احتياجاتهم من خلال تحسين حملات التسويق عبر الإنترنت بلغات متعددة.

قد يجادل المرء بأن تدويل التسويق المحلي لا يستحق المتاعب أو المال لأنه من المتوقع أن يندمج المهاجرون في المجتمع الناطق باللغة الإنجليزية المهيمن. وهذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، لعدد من الأسباب.

يفضل الناس الخدمات الإلكترونية بلغتهم الأم

الحقائق لا جدال فيها – بغض النظر عن مكان إقامتهم، يشعر الناس براحة أكبر ومن المرجح أن يبحثوا عن معلومات حول المنتجات والخدمات بلغتهم الأم. حديثا المسح الرسمي للاتحاد الأوروبي وجدت أن 90% من مستخدمي الإنترنت الأوروبيين يفضلون تصفح الإنترنت بلغتهم الأم، و دراسة أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة Common Sense Advisory أن أكثر من 70% من المستهلكين من المرجح أن يشتروا عبر الإنترنت إذا كانت المعلومات متاحة بلغتهم الأولى.

المجتمع ليس متجانسا

تعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بمثابة بوتقة تنصهر فيها الثقافات – حيث تضم اثنين من أكثر المجتمعات غير المتجانسة وتستمر في جذب المزيد من الوافدين الجدد كل عام، وتشهد الدولتان التركيبة السكانية المتغيرة باستمرار والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تطوير حملة تسويق محلية .

في بريطانيا، على سبيل المثال، يتحدث أكثر من مليوني شخص لغة غير الإنجليزية في المنزل (المسح السكاني السنوي لعام 2006)، ومن المتوقع أن يُظهر التعداد السكاني لعام 2011 صورة أكثر تنوعًا بسبب تدفق المهاجرين من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي. هناك ميل لنمو التعددية اللغوية يتحدث ما يقرب من واحد من كل ستة أطفال في المدارس الابتدائية اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. تتصدر البولندية والهندية والباكستانية قائمة اللغات الأجنبية المستخدمة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة 62% من المتحدثين باللغات الأجنبية هم من أصل إسباني.

لا يمكنك تجاهل القدرة الشرائية للمهاجرين

وقد قدرت دراسة أجراها ويبر شاندويك قدرة الأقليات العرقية على الإنفاق بنحو 300 مليار جنيه استرليني في عام 2010، حيث أنفق العمال المهاجرون البولنديون وحدهم ما بين 3.5 إلى 4 ملايين جنيه استرليني – وهي أرقام لا يمكنك بالتأكيد أن تتجاهلها. في عام 2008، تجاوزت القوة الشرائية للسكان ذوي الأصول الأسبانية في الولايات المتحدة الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك وكندا مجتمعين، حيث بلغت 870 مليار دولار أمريكي.

تشير هذه الأرقام إلى خطوة منطقية للغاية يتعين عليك اتخاذها إذا كنت تريد الاستفادة من الفرص التي توفرها مجتمعات اللغات الأجنبية في الأسواق المحلية. كل ما عليك فعله هو تحسين حملتك التسويقية لتشمل الخصائص الثقافية والفروق اللغوية للمجتمع المعني. ويمكن القيام بذلك من خلال توطين مواقع الويب، أو الإعلانات متعددة اللغات، أو تضمين المراجع الثقافية داخل البلد. أحد الأمثلة الممتازة للتسويق الناجح متعدد اللغات هو الموقع الاسكتلندي s1jobs، والتي لديها مواقع منفصلة باللغات البولندية والتشيكية والسلوفاكية والمجرية، إلى جانب صفحة الويب الخاصة بها باللغة الإنجليزية.

في الولايات المتحدة، تبين أن الإعلانات على موقع MySpace Latino أكثر فعالية بنسبة 15-20% من الإعلانات باللغة الإنجليزية (المسوق الإلكتروني). وإدراكًا لإمكانات السوق المحلية ذات الأصول الأسبانية، قامت شركة Procter & Gamble بتخصيص منتجاتها بالكامل موقع “أن تكوني فتاة”. للسوق الأمريكية من أصل إسباني، بما في ذلك المراجع الثقافية من أصل إسباني.

تكلفة أقل، نتائج أعلى

صحيح أن التسويق عبر الإنترنت باللغات الأجنبية في المنزل قد يكلفك مبلغًا إضافيًا قليلًا ولكنه يستحق الاستثمار الأولي أكثر من ذلك. بداية، نظرًا لانخفاض المنافسة على الكلمات الرئيسية بلغات مثل الإسبانية والبولندية، فإن عائد الاستثمار في التسويق بهذه اللغات يفوق عائد الاستثمار للحملات باللغة الإنجليزية فقط.

وهذا يعني شيئين – سوف يتسلق موقع الويب الخاص بك المترجم تصنيفات حركة المرور على الإنترنت بشكل أسرع، مما يزيد من ظهور الويب الخاص بك ولن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال أو الجهد على تحسين محركات البحث.

أخيرًا وليس آخرًا، من المهم أن يكون لديك دائمًا نهج إنساني في حملتك التسويقية – لا تنس أن المستهلكين هم بشر ولا شيء سيجعلهم أكثر سعادة من رؤية أنك بذلت جهدًا إضافيًا لتلبية احتياجاتهم المحددة.