Rewrite this title: قيود تحسين محركات البحث المحلية التي يجب الاعتراف بها الآن!

ستساعدك المقالة التالية: قيود تحسين محركات البحث المحلية التي يجب الاعتراف بها الآن!

لم يعد تحسين محركات البحث المحلي مجرد شيء قد يساعد الأعمال التجارية بعد الآن، بل سوف يفعل ذلك. في مجال الأعمال اليوم، من الضروري جدًا لجميع الشركات أن تضع نفسها في نتائج البحث بشكل مناسب حتى يتمكن الزائرون المحليون من تحديد موقع النشاط التجاري بسهولة.

أتحدث كل يوم مع الأشخاص الذين يعتقدون أن تحسين محركات البحث (SEO) هو أفضل شيء بعد شرائح الخبز. حسنًا، أعتقد ذلك، لكن تحسين محركات البحث، وتحديدًا تحسين محركات البحث المحلية، يعد أمرًا معقدًا إلى حد ما هذه الأيام ويتضمن مجالات بحث مختلفة. سأناقش ماهية كل مجال من هذه المجالات في الواقع، ولكنني أردت أيضًا توضيح كيفية عمل البحث المحلي بشكل رائع ولكن هناك نقطة تشبع. النقطة التي يصل فيها عدد الزوار المحتملين والفعليين إلى الحد الأقصى. أعتقد أن هذا هو أحد المجالات التي لا تفهمها حقًا العديد من الشركات المحلية وشركات الطوب والموتار.

فيما يلي مجالات تحسين محركات البحث المحلية التي يجب تضمينها أثناء بناء عملك:

الخرائط المحلية: تحتوي كل من Google وYahoo وBing على أقسام خرائط محلية حيث يمكن للشركات إدراج نفسها لزوار موقع الويب الذين قد يستخدمونها للعثور على نشاط تجاري محلي. ستظهر الخرائط المحلية في كثير من الأحيان أعلى نتائج البحث العضوية مباشرةً وأسفل الإعلانات الإعلانية المدفوعة في نتائج البحث. عادةً ما تكون هذه المنطقة مخصصة لعشرة قوائم أعمال فقط، لذا من المهم أن يتم نشر قائمتك عاجلاً وليس آجلاً. يعتمد ذلك على الموقع وعلى التناوب العشوائي، لذا من المهم على الأقل تشغيل ملف التعريف الخاص بك. إن تشجيع العملاء والعملاء السعداء على ترك تعليقات على قائمتك المحلية لن يؤدي إلا إلى مساعدة عملك وقائمة أعمالك على النمو بمرور الوقت. أيضًا، هناك العديد من أدلة الخدمة المحلية من المستوى الثاني والأصغر التي أوصي بإرسال أعمالك إليها، مثل: Yelp وSuperpages وYellowpages وCitysearch وMerchant Circle وما إلى ذلك. صدق أو لا تصدق، هذه المواقع تولد زوارًا، في كثير من الحالات، وباختلاف التركيبة السكانية، فهي في كلتا الحالتين مكان جيد للتواجد فيه.

تحتوي كل من Google وYahoo وBing على أقسام خرائط محلية حيث يمكن للشركات إدراج نفسها لزوار موقع الويب الذين قد يستخدمونها للعثور على نشاط تجاري محلي. ستظهر الخرائط المحلية في كثير من الأحيان أعلى نتائج البحث العضوية مباشرةً وأسفل الإعلانات الإعلانية المدفوعة في نتائج البحث. عادةً ما تكون هذه المنطقة مخصصة لعشرة قوائم أعمال فقط، لذا من المهم أن يتم نشر قائمتك عاجلاً وليس آجلاً. يعتمد ذلك على الموقع وعلى التناوب العشوائي، لذا من المهم على الأقل تشغيل ملف التعريف الخاص بك. إن تشجيع العملاء والعملاء السعداء على ترك تعليقات على قائمتك المحلية لن يؤدي إلا إلى مساعدة عملك وقائمة أعمالك على النمو بمرور الوقت. أيضًا، هناك العديد من أدلة الخدمة المحلية من المستوى الثاني والأصغر التي أوصي بإرسال أعمالك إليها، مثل: Yelp وSuperpages وYellowpages وCitysearch وMerchant Circle وما إلى ذلك. صدق أو لا تصدق، هذه المواقع تولد زوارًا، في كثير من الحالات، وباختلاف التركيبة السكانية، فهي في كلتا الحالتين مكان جيد للتواجد فيه. تحسين محركات البحث المحلية العضوية (SEO): تظهر نتائج البحث المحلية في العمود الأوسط أسفل الإعلانات المدفوعة وقوائم الخرائط المحلية. إن تحسين محركات البحث المحلية العضوية ليس مباشرًا ومباشرًا مثل إطلاق قائمة خريطة محلية لعملك. يتطلب تحسين محركات البحث أو تحسين محركات البحث المحلية خطة هجوم جيدة الإعداد تتضمن القليل من التعديلات الفنية لموقع الويب والكثير من المعرفة التسويقية. ومع نمو الشركات المحلية بشكل متزايد عبر الإنترنت، فسوف تتخلف كثيرًا عن الركب إذا لم تبدأ في اتخاذ هذه الخطوة على محمل الجد. يستخدم الأشخاص كل يوم مجموعة متنوعة من مصطلحات البحث للعثور على نفس الخدمة أو المنتج بالضبط. أنتجت بعض مصطلحات البحث هذه العديد من الأشكال المختلفة اعتمادًا على كيفية قيام الشخص بكتابتها في محرك البحث. تحتوي بعض الاختلافات على قدر كبير من الحجم الشهري والبعض الآخر لديه القليل جدًا. من المهم أن يتم نشر مصطلحات البحث هذه بشكل استراتيجي في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك. يجب أن يكونوا هناك حتى يتم تصنيف موقع الويب الخاص بك في نتائج البحث. تذكر أن محركات البحث لا تفكر حقًا بنفسها، بل تقرأ. إذا لم يتمكنوا من قراءتها، فلن يتمكنوا من فهرستها بشكل مناسب. أفضل توصية “منطقية” يمكنني تقديمها لك بشأن تحسين محركات البحث المحلية هي قضاء الوقت في إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين موقع الويب الخاص بك بشكل طبيعي بناءً على المحتوى الموجود في كل صفحة. بمجرد تحسين موقع الويب الخاص بك، تأكد من تسويق عملك وموقعك على الويب والترويج لهما بقدر ما تستطيع. سيحدث بناء الروابط بشكل طبيعي عندما تقوم بتسويق عملك.

إعلانات الدفع مقابل النقرة (PPC): إعلانات الدفع مقابل النقرة هي إعلانات محركات البحث المدفوعة التي تظهر على الجانب الأيمن وأعلى نتائج البحث. يكلف كل إعلان المعلن مبلغًا معينًا من المال عندما ينقر الزائر على الإعلان. إذا كنت في مساحة تنافسية، فسيكون الخروج هو اسم اللعبة لعملك. في بعض الأحيان، يمكن لإحدى الشركات الحصول على قائمة خرائط محلية، وموقعها الإلكتروني في نتائج البحث العضوية، وإعلان الدفع مقابل النقرة، مما يتيح لها الوصول إلى العديد من النقاط المرئية لباحث الويب هذا.

لتلخيص كل ما تحدثت عنه في منشور المدونة هذا، يوجد أدناه مثال على شركة محلية في منطقتي تقوم بعمل رائع في وضع نفسها في نتائج البحث المحلية للعناية الشخصية بتقويم العمود الفقري والتدليك في أرلينغتون، ماساتشوستس (نعم، إنهم هم عميل لي)

كما ترون عند القيام بذلك بشكل صحيح، بمرور الوقت يمكن للأعمال التجارية المحلية بناء تواجد محلي جيد عبر الإنترنت ولكن هناك نقطة سوف يصل فيها البحث (تحسين محركات البحث المحلية، قوائم الخرائط، الدفع المحلي لكل نقرة) إلى نقطة حيث يكون الأمر جيدًا كما هو يحصل على. بالنسبة لمثال العميل المذكور أعلاه، أعتقد أنه إذا تمكن من الوصول إلى المركز الأول في جميع مناطق البحث المحلية، فسيكون شكله رائعًا، لكن نصيحتي هي عدم وضع كل بيضك في سلة تحسين محركات البحث المحلية. بصفتي مالكًا تجاريًا و/أو مسوقًا، أوصي دائمًا بتسويق أعمالك عبر الإنترنت بعدة طرق، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واختيار التسويق عبر البريد الإلكتروني، والإعلانات المحلية، والرعاية، وما إلى ذلك.