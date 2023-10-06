Rewrite this title: كبير Apple تحديثات لمتخصصي التسويق عبر البحث

ستساعدك المقالة التالية: كبير Apple تحديثات لمتخصصي التسويق عبر البحث

لذلك أنا أشاهد #WWDC اليوم، حدث Apple الكبير. لقد أطلقوا اليوم جهاز Macbook Air جديدًا، وMac Pro، ومن بين أشياء أخرى… iOS 7. يجب أن تعلموا جميعًا أنني شخص ضخم Apple Fanboy ويشترون إلى حد كبير أي شيء يطرحونه (أعرف أنه ضعيف).

وكان لافتاً اليوم ذلك Appleذكر Eddy Cue أن تكامل iOS7 Siri سيتيح لك البحث مباشرة في Bing. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا كمُحسني محركات البحث (SEO) في صناعة التسويق عبر البحث، أنه يجب علينا أن نبدأ حقًا في الاهتمام بـ Bing. مع العقود وعمليات التكامل الجديدة، يجب علينا جميعًا التركيز عليها أكثر قليلًا.

Apple لقد حاولت شركة Google الخروج من عربة Google على مدار العامين الماضيين ولكن الآن مع قيامهم بالبحث في Bing عن جميع عمليات بحث Siri، قد يكون هذا بمثابة دفعة كبيرة لجميع مسوقي البحث لبدء الضغط من أجل المزيد من Bing SEO.

تشير بعض الإحصائيات الرائعة من الجمعة السوداء 2012 إلى أن ما يقرب من 12% من جميع عمليات الشراء تمت من خلال أجهزة iPhone المحمولة التي تعمل بنظام iOS. يبدو وكأنه رقم مجنون بالنظر إلى أن الجمعة السوداء شكلت إيرادات بمليارات الدولارات في العام الماضي.

هل كان أي منكم يقوم بتحسين محركات البحث لتحسين عمليات بحث Siri؟ هل هناك أفضل الممارسات أو الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعزيز ذلك واكتساب المزيد من الزيارات لعملائك من خلال عمليات البحث على الويب هذه؟

أحب أن أعرف السؤال التالي: ما الذي يمكنني فعله لتحسين موقع الويب الخاص بي لـ Siri على Bing؟