Rewrite this title: كتاب تحسين محركات البحث المتقدم: كيف تتعلم تحسين محركات البحث بالطريقة الصحيحة

ستساعدك المقالة التالية: كتاب تحسين محركات البحث المتقدم: كيف تتعلم تحسين محركات البحث بالطريقة الصحيحة

صحيح أن الكثير قد قيل وكُتب عن تحسين محركات البحث (SEO) حتى الآن. يختار الخبراء أساليب مختلفة وطرقًا مختلفة لوضعها: يختار البعض مشاركة النصائح الإستراتيجية بينما يكون الآخرون (مثلي) أفضل في تحديد تكتيكات ونصائح DIY SEO ببساطة.

ليس من الصعب العثور على معلومات جيدة التنظيم حول الطريقة الصحيحة للقيام بالأشياء: كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية، وصياغة نسخة الويب الخاصة بك، وبناء بنية موقع الويب الخاص بك، وربط أجزاء منه. ما يصعب تعلمه حقًا هو كيفية التعامل مع تحسين محركات البحث بشكل إبداعي.

كتاب تحسين محركات البحث المتقدم يعد غابرييل غولدنبرغ برنامجًا تعليميًا رائعًا حول ذلك بالضبط: فهو يحتوي على 7 قواعد تتيح الإبداع وتحسين محركات البحث القوية – ذلك يعلمك كيفية إنشاء أساليب تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك والتي تعمل.

لقد عرفت غابي منذ زمن طويل ولم أتوقف أبدًا عن الإعجاب برغبته في تعلم أشياء جديدة. فضوله الذي لا يهدأ ملهم بشكل لا يصدق.

ولهذا اختار هذا الموضوع تحديداً لكتابه: قواعد لن يعلمك أي شخص آخر كيفية تعلم تحسين محركات البحث (SEO) بشكل صحيح. وهذا ما يتفوق فيه جاب.

القواعد

في الأساس يصف الكتاب المبادئ التالية تسويق البحث الإبداعي والتفكير النقدي:

كيف: التعلم من الآخرين.

كيف: ابدأ بتعليم نفسك.

كيفية: تعلم كيفية اكتشاف الأنماط ودراستها.

كيف: فكر بشكل جانبي.

كيفية: تحديد المشكلة.

كيف: سؤال المنطق.

كيف: يقرر.

التكتيكات

بالإضافة إلى وصف القواعد، يسرد الكتاب أيضًا 30 تكتيكًا يوضحها. يتم تقسيمها إلى الفئات العريضة التالية:

يتحول (على سبيل المثال “إنشاء رؤوس جميلة للتحويل وتحسين محركات البحث”)

(على سبيل المثال “إنشاء رؤوس جميلة للتحويل وتحسين محركات البحث”) بناء الروابط (على سبيل المثال “3 مصادر لإلهام التنقيب عن الارتباط” و”اختيار نص رابط أكثر طبيعية باستخدام N-grams”)

(على سبيل المثال “3 مصادر لإلهام التنقيب عن الارتباط” و”اختيار نص رابط أكثر طبيعية باستخدام N-grams”) فهم واكتشاف الكلمات الرئيسية (على سبيل المثال “استخراج قوائم الكلمات الرئيسية المثيرة والمثيرة المخفية في العرض العادي”)

(على سبيل المثال “استخراج قوائم الكلمات الرئيسية المثيرة والمثيرة المخفية في العرض العادي”) أداء مهام SEO أخرى ذات عائد استثمار مرتفع (على سبيل المثال “ابحث في مجال تخصصك بخلاف الكلمات الرئيسية”)