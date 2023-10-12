Rewrite this title: كريغزلست أكثر شعبية من ماي سبيس: علامة الاقتصاد تقول الضربة القاضية

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يتم تشغيل Hitwise أ تقرير على مصطلح البحث الأعلى في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 14 مارس 2009، ومن المثير للاهتمام أن البيانات كشفت أن “Craigslist” هو مصطلح البحث الأعلى للأسبوع المنتهي في 14 مارس 2009. وفقًا لمنشور مدونة Hitwise، هذا هو وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها موقع Craigslist التقرير المذكور، متجاوزًا موقع MySpace الذي كان في المركز الأول منذ مارس 2006. وهذا يسجل زيادة بنسبة 105 بالمائة في عمليات البحث عن “Craigslist” مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

إذا كانت بيانات Hitwise دقيقة حقًا، فلا يمكننا أن نتفق أكثر عندما يقولون إن هذا قد يكون نتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية، حيث يتجه المزيد والمزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة إلى “Craigslist” بحثًا عن فرص عمل محتملة بدلاً من إضاعة الوقت على موقع MySpace ومواقع الويب. Facebook. Facebook حيث احتلت مصطلحات البحث المرتبة الثالثة في تقرير البحث.

ومع ذلك، تلقت البيانات عددًا لا بأس به من ردود الفعل الإيجابية والسلبية من الجمهور. ميخائيل كان سريعًا في انتقاد تقرير Hitwise، بل وعرض بحثه الخاص عن المصطلحات، Craigslist، وMySpace، و Facebook باستخدام مؤشرات جوجل. وفي النتائج المذكورة Facebook في المركز الأول يليه موقع MySpace ثم موقع Craigslist.

على الرغم من أن كلاً من بيانات Google Trends وبيانات Hitwise قد يكون لديهما تناقضات، إلا أننا سنعتبر ذلك يعني أن بيانات Hitwise دقيقة جدًا خاصة وأن الفرق يبلغ 0.1% فقط.

أهم مصطلحات البحث في Hitwise هي YouTube وeBay، مع قائمة eBay التي تتصدر قائمة أفضل مصطلحات البحث المدفوع بناءً على النقرات في الولايات المتحدة. الآن، هل يمكن أن يكون الركود الاقتصادي أيضًا هو السبب وراء قيام المزيد من الأشخاص بالنقر على الروابط المدفوعة على موقع eBay؟