Rewrite this title: كل شيء عن Google Instant – ملخص

ستساعدك المقالة التالية: كل شيء عن Google Instant – ملخص

أطلقت Google ميزة “Google Instant” الأسبوع الماضي من خلال مؤتمر صحفي شهد بثًا مباشرًا للفيديو للحدث YouTube. ومنذ ذلك الحين، اجتاح ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي وعالم المدونات بالتغريدات والمشاركات حول Google Instant.

تدعي Google أن Google Instant يجعل تجربة البحث أكثر سرعة وسلاسة ومتعة.

المكونات الرئيسية لبحث Google الفوري هي:

التنبؤات

نتائج فورية

انتقل إلى البحث

يقترح Google أو يتنبأ بما قد يبحث عنه المستخدم اعتمادًا على كل حرف يكتبه المستخدم في مربع استعلام البحث. يمكن للمستخدم تحديد ما يبحث عنه باستخدام مفاتيح الأسهم، وعندما يقوم المستخدم بالاختيار، تستمر نتائج البحث في التغير وفقًا لذلك. لا يحتاج المستخدم إلى الضغط على مفتاح “Enter”.

ما هو مهم أن نلاحظه هو السرعة التي يحدث بها كل شيء. إنه سريع وسريع حقًا. يمكن أن يوفر بحث Google الفوري من 2 إلى 5 ثوانٍ لكل عملية بحث. ادعت Google في حفل الإطلاق أنه خلال ساعة واحدة فقط من تشغيل Google Instant، تم بالفعل توفير 36.542 ساعة من وقتنا. حسنًا، إذا كان الوقت هو المال، فمن المؤكد أنه أضاف الكثير من إمكانات الإنتاجية أيضًا إلى كل صناعة، حيث يعد البحث جانبًا حيويًا للبحث والمعرفة لكل صناعة، وهذا بالتأكيد سيقلل الكثير من العمالة المقنعة.

ذكرت ماريسا ماير من Google التي قدمت هذا المفهوم أن بحث Google الفوري لا يعني البحث أثناء الكتابة، بل هو البحث قبل الكتابة. حتى أنها ذكرت في إحدى المقابلات أن Google Instant هو البحث عن التوجيه المعزز للسيارة، ومن المؤكد أنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من سرعات الكتابة البطيئة.

بدأ تطبيق Google Instant في طرحه للمستخدمين على نطاقات Google في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا الذين يستخدمون المتصفحات التالية: Chrome v5/6 وFirefox v3 وSafari v5 لنظام التشغيل Mac وInternet Explorer v8. الرجاء ملاحظة أن المستخدمين الموجودين على نطاقات أخرى غير Google.com لا يمكنهم الوصول إلى بحث Google الفوري إلا إذا قاموا بتسجيل الدخول إلى حساب Google. ستواصل Google إضافة نطاقات ولغات جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة. خدمة Google Instant ليست متاحة بعد على الهاتف المحمول، ولكن Google تخطط لإصدارها قريبًا.

يُشار إلى Google Instant على أنه بحث بسرعة التفكير. ولكن ما يجب مراعاته هو تأثير ذلك على المستخدمين وتجربة البحث ككل والاتجاهات المستقبلية في صناعة البحث وتحسين محركات البحث نتيجة لهذه السرعة المدمجة في عرض اقتراحات البحث ونتائج البحث.

لا شك أن البحث أسرع ولكن نظرًا لأن المستخدمين يستخدمون مفاتيح الأسهم فقط لتحديد التنبؤات، فقد بدأ المستخدم في التركيز على النتائج القليلة الأولى وقد ينخفض ​​ميل التمرير لأسفل على مدار فترة من الوقت عندما يبدأ المستخدم في البحث لمزيد من الاستعلامات بدلاً من المزيد من عمليات البحث لكل استعلام. بطريقة ما، له تأثير مباشر على مستويات صبر المستخدم.

علاوة على ذلك، إذا كان المستخدم يركز على النتائج القليلة الأولى، فسيحتاج Google إلى إدراج نتائج أكثر صلة بدلاً من النتائج من ويكيبيديا أو القطاعات الأخرى، لأنه عندما يبحث الأشخاص فإنهم يريدون معرفة الشركات التي تقدم المنتج أو الخدمة التي يبحثون عنها – محليًا أو محليًا. عالميا.

من المفترض أن يجبر هذا Google على عرض نتائج عالية الجودة، ولكن إذا تم احتلال فتحة العرض الأولية هذه بواسطة PPC وخاصة الشركات ذات ميزانيات تسويق البحث العالية، فسيؤثر ذلك على المنفعة التي تحصل عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب البحث العضوي. كما ذكرت أنه مع مرور الوقت قد يتضاءل الميل للبحث عن المزيد من خلال التمرير لأسفل الصفحة والبحث في صفحات أخرى.

ولكن من ناحية أخرى، وبالنظر إلى التقدم التكنولوجي في الأجهزة أيضًا، يبدو أن هذه المشكلة ربما يتم حلها قريبًا. كما هو متوقع في المستقبل القريب، من المتوقع أن يكون هناك تحول كبير إلى الأجهزة المحمولة، وإذا بدأ المزيد والمزيد من الأشخاص في استخدام الهواتف الذكية وأجهزة iPad وغيرها من الأجهزة المحمولة للبحث والتصفح، فإن الأجهزة التي تعمل باللمس ستجعل التمرير والبحث أكثر أسهل وأسرع.

وفيما يتعلق بصناعة تحسين محركات البحث، لم تؤثر خدمة Google الفورية على التصنيف العالمي. أساسيات البحث هي نفسها. لذلك، مهما كانت المصطلحات التي تم تصنيف موقعك عليها، فإنه يستمر في تصنيفها في تلك SERPs.

لذا فإن مشهد تحسين محركات البحث (SEO) لم يتأثر إلى حد كبير ولكن بحث Google الفوري قد يتسبب في اضطراب مؤقت لمحركات البحث (SEO) عندما يبدأ جميع العملاء في المطالبة بالتواجد في المراكز الثلاثة الأولى. لكن فهم التغييرات في سلوك البحث، بسبب إدخال Google Instant، سيحتاج إلى بيانات فعلية يمكن جمعها على مدار فترة زمنية. ولذلك علينا أن ننتظر ونراقب لمعرفة التأثير الفعلي.