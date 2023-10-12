Rewrite this title: كم عدد إعلانات PPC التي يجب عليك اختبارها؟

ستساعدك المقالة التالية: كم عدد إعلانات PPC التي يجب عليك اختبارها؟

هناك العديد من الطرق الأساسية لتحسين أداء حسابك في AdWords، ولكن إحدى الطرق المفضلة لدي هي اختبار الإعلانات. عندما أقوم بمراجعة حسابات AdWords الحالية للأشخاص، فإن إحدى العادات السيئة الأكثر شيوعًا التي أراها هي عرض إعلان واحد فقط لكل مجموعة إعلانية. هذا هو فرصة ضائعة. أنت تخسر الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال عدم اختبار الإعلانات.

يتمتع اختبار الإعلان بفوائد كبيرة للمعلن:

اكتشف العرض الذي يحصل على أفضل استجابة من عملائك المحتملين

زيادة نسبة النقر إلى الظهور ونقاط الجودة

زيادة معدلات التحويل

تحسين عائد الاستثمار الخاص بك

تتفوق على منافسيك

بمجرد أن تقرر البدء في عرض أكثر من إعلان واحد لكل مجموعة إعلانية، قد تسأل:

كم عدد الإعلانات التي يجب أن أعرضها؟

كم من الوقت يجب أن أقوم بتشغيلها؟

هل يجب علي اختبار العروض أو نسخ التغييرات أولاً؟

في هذه التدوينة سأجيب على السؤالين الأولين

كم عدد الإعلانات التي يجب أن تختبرها وإلى متى يجب أن تعرضها؟

يعتمد ذلك على حجم النقرات: عدد النقرات التي تحصل عليها مجموعتك الإعلانية شهريًا. تحصل كل كلمة رئيسية على عدد مختلف من عمليات البحث شهريًا، لذا تحصل كل مجموعة إعلانية على عدد مختلف من عمليات البحث شهريًا.

لنلقي نظرة على مثال:

هذا عبارة عن شهر واحد من النقرات لكل مجموعة إعلانية في أحد حسابات الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بعملائنا. يتم إخفاء أسماء المجموعات الإعلانية لحماية المزايا التنافسية لعملائنا. ولكن يمكنك أن ترى أن النقرات شهريًا تتراوح من صفر أو سبعة أو 22 إلى ما يصل إلى 13000 تقريبًا.

حساب عدد الإعلانات المطلوب تشغيلها بناءً على حجم النقرات

بشكل عام، أحب أن أرى 100 نقرة لكل إعلان قبل أن أقارن نسبة النقر إلى الظهور لتحديد أي منها يجب الاحتفاظ به. إذا كنت تريد اختبار إعلاناتك شهريًا، فكل ما عليك فعله هو تقسيم عدد النقرات شهريًا على 100، وهذا يخبرك بالحد الأقصى لعدد الإعلانات التي يجب عليك تشغيلها شهريًا.

عدد الإعلانات المطلوب عرضها = عدد النقرات شهريًا / 100

بالنسبة للمجموعة الإعلانية التي تحصل على 300 نقرة شهريًا، يمكنك عرض ثلاثة إعلانات. بالنسبة للصفحة التي تحصل على 12.700 نقرة شهريًا، يمكنك عرض 120 إعلانًا. هذا كثير من الإعلانات. أقوم عادةً باختبار من إعلانين إلى خمسة إعلانات في المرة الواحدة. إذا كنت ترغب في عرض 120 إعلانًا، فسيتطلب ذلك قدرًا أكبر من الإبداع والتخطيط، ولكن قد تكون هذه هي الخطوة الصحيحة في بعض الحالات.

إذا كنت تريد أن تكون أكثر عدوانية ولكن أقل ثقة ببياناتك، فيمكنك الحكم على الإعلانات بعد 50 أو 75 نقرة فقط.

يمكنك أيضًا حساب تكلفة اختباراتك:

متوسط ​​تكلفة النقرة * 200 = الحد الأدنى لتكلفة اختبار إعلانين

لا تقلق بشأن إنفاق 500 دولار لاختبار إعلانين. سوف تنفق الـ 500 دولار على أي حال، والسؤال هو ما إذا كنت ستتعلم شيئًا من شأنه تحسين نتائجك في المستقبل. من المعتاد العثور على إعلانات تنتج عائد استثمار يزيد بمقدار 2 إلى 5 أضعاف عن الإعلانات الأخرى. إن مبلغ الـ 500 دولار الذي أنفقته والوقت الذي قضيته في اختبار الإعلانات يمكن أن يؤدي بسهولة إلى زيادة أرباحك بمقدار 1500 دولار في الشهر التالي.

كيف لا تفسد اختبار إعلانك

من الأفضل عدم تحسين الأشياء الأخرى في هذا الوقت. إذا قمت بإضافة أو إزالة كلمات رئيسية من المجموعة الإعلانية في منتصف الشهر، فسيؤثر ذلك على إحصائيات إعلانك. قد تعمل بعض الإعلانات بشكل أفضل مع مجموعة الكلمات الرئيسية قبل تغييرها، وبعضها الآخر يعمل بشكل أفضل مع المجموعة المعدلة. يؤدي هذا إلى حدوث ارتباك ويقسم اختبار إعلانك إلى اختبارين آخرين – هل تحصل على عدد كافٍ من النقرات شهريًا للقيام بذلك؟ التخطيط لما سيتم اختباره مسبقًا وعدم تغيير الأشياء طوعًا أو كرهًا يقلل من الصداع لاحقًا عندما تحاول فهم النتائج.

وينطبق الشيء نفسه على الصفحات المقصودة – إذا بدأت في اختبار مجموعة متنوعة من الصفحات المقصودة باستخدام محسِّن مواقع الويب، فإنك تضيف تعقيدًا إلى المزيج مما يجعل بياناتك أقل موثوقية. الهدف هو معرفة الإعلانات التي تعمل بشكل أفضل للعملاء المحتملين الذين يبحثون عن مجموعة من الكلمات الرئيسية ذات الصلة، لذا حافظ على استقرار الكلمات الرئيسية والصفحات المقصودة أثناء اختبار الإعلانات.

الحكم على الإعلانات للتحويلات

في النهاية، أنت تريد الإعلانات التي تنتج أفضل عائد استثمار. ربما تريد نسبة نقر إلى ظهور كبيرة، ونقاط جودة رائعة، ومعدل تحويل رائع، ومتوسط ​​بيع رائع، وعائد إنفاق إعلاني أو عائد استثمار رائع. لذلك، يمكنك الحكم على الإعلانات من خلال نسبة النقر إلى الظهور ومقاييس التحويل. بالنسبة لي، أفضل موقف هو الذي يمكنك من خلاله التحقق من ROAS (الإيرادات مقسومة على تكلفة الإعلان) لكل إعلان.

المشكلة التالية هي: ما عدد التحويلات التي تحتاجها لكل إعلان للتأكد من موثوقية نتائجك؟ أود تجنب الدخول في “الثقة الإحصائية” هنا – لقد وجدت أدوات عبر الإنترنت تسهل الحكم على ذلك وفقًا للنقرات على نسبة النقر إلى الظهور، ولكنني لم أجد أداة مجانية تساعدك في الثقة الإحصائية للتحويل السعر أو عائد الإنفاق الإعلاني.

إذا كان مبلغ مبيعاتك يختلف لكل تحويل، فأنت بحاجة إلى عدد من المبيعات للتأكد من أنك ترى متوسط ​​رقم بيع موثوق به لكل إعلان. سأنتظر 5-10 مبيعات قبل التحسين على هذا المستوى. هذا ليس مثاليًا (في الواقع نحتاج إلى بعض الحسابات الإحصائية المتقدمة من أجل الثقة) وأنا لا أحب التحسين بهذه الطريقة، ولكن إذا انتظرت 100 عملية بيع، فقد يستغرق ذلك من 2000 إلى 10000 نقرة ويمكنك بسهولة إنفاق 4000 إلى 20000 دولار لكل اختبار الإعلان. ما لم تكن لديك ميزانيات ضخمة وكنت متوترًا حقًا بشأن الكمال الإحصائي، فإنني لا أنصح بذلك.