Rewrite this title: كم عدد “الأنماط المظلمة” التي يمكنك تسميتها؟

ستساعدك المقالة التالية: كم عدد “الأنماط المظلمة” التي يمكنك تسميتها؟

لقد كنت دائمًا مندهشًا وداعمًا للأفكار البسيطة ولكن العبقرية التي أواجهها يوميًا. هذه المرة هو “الأنماط المظلمة“مبادرة مجتمعية من هاري بريجنول.

“الأنماط المظلمة“هي ويكي “الحيل القذرة” التي يستخدمها المصممون لخداع الأشخاص للقيام بالأشياء التي يهدفون إليها. إليك عرضًا تقديميًا رائعًا لتعريفك بالمشروع:

تتضمن بعض المصطلحات الرائعة التي صنعت الويكي بالفعل (لست متأكدًا من هو من صاغها) ما يلي:

الاستمرارية القسرية: أراه في كثير من الأحيان! إنه عندما تحتاج إلى تقديم تفاصيل بطاقتك الائتمانية للاشتراك في *التجربة المجانية*. “عندما تنتهي النسخة التجريبية، ستبدأ تلقائيًا في تحصيل رسوم الخدمة المدفوعة.”

زوكرينغ الخصوصية تعني “إنشاء مصطلحات وواجهات مستخدم مربكة بشكل متعمد والتي تخدع المستخدمين لديك لمشاركة المزيد من المعلومات عن أنفسهم أكثر مما يريدون حقًا.”

صديق البريد المزعج: من لم يتم خداعه لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائه بدعوات ضخمة للانضمام إلى بعض الشبكات؟!

أسئلة خدعة يرمز إلى ممارسة رمادية تتمثل في جعل المستخدم يجيب على سؤال (عادةً في عملية الدفع)، والذي عند إلقاء نظرة سريعة عليه يبدو وكأنه يسأل شيئًا واحدًا، ولكن إذا تمت قراءته بعناية، فإنه يسأل شيئًا آخر تمامًا

مثال: عند شراء أي عنصر من next.co.uk، تعرض صفحة الدفع مجموعة صعبة من الخيارات المتعلقة بالتوصيل “المجاني/المدفوع” وكتالوج “المجاني/المدفوع”، كما هو موضح أدناه (انظر لقطة الشاشة هنا). وهنا آخر مثال.

إن الوعي بهذه الممارسات المشبوهة أمر لا بد منه لأي مسوق أو مطور ويب. أحد المعتقدات الشائعة التي تم التعبير عنها في المنشور ذي الصلة المذكور أدناه هو ما يلي:

وغيرها من الأمثلة المذكورة في مناقشة الإعلان عن الويكي: