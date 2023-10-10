Rewrite this title: كم عدد “الأنماط المظلمة” التي يمكنك تسميتها؟

ستساعدك المقالة التالية: كم عدد “الأنماط المظلمة” التي يمكنك تسميتها؟
لقد كنت دائمًا مندهشًا وداعمًا للأفكار البسيطة ولكن العبقرية التي أواجهها يوميًا. هذه المرة هو “الأنماط المظلمة“مبادرة مجتمعية من هاري بريجنول.
“الأنماط المظلمة“هي ويكي “الحيل القذرة” التي يستخدمها المصممون لخداع الأشخاص للقيام بالأشياء التي يهدفون إليها. إليك عرضًا تقديميًا رائعًا لتعريفك بالمشروع:
تتضمن بعض المصطلحات الرائعة التي صنعت الويكي بالفعل (لست متأكدًا من هو من صاغها) ما يلي:
- الاستمرارية القسرية: أراه في كثير من الأحيان! إنه عندما تحتاج إلى تقديم تفاصيل بطاقتك الائتمانية للاشتراك في *التجربة المجانية*. “عندما تنتهي النسخة التجريبية، ستبدأ تلقائيًا في تحصيل رسوم الخدمة المدفوعة.”
- زوكرينغ الخصوصية تعني “إنشاء مصطلحات وواجهات مستخدم مربكة بشكل متعمد والتي تخدع المستخدمين لديك لمشاركة المزيد من المعلومات عن أنفسهم أكثر مما يريدون حقًا.”
- صديق البريد المزعج: من لم يتم خداعه لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائه بدعوات ضخمة للانضمام إلى بعض الشبكات؟!
- أسئلة خدعة يرمز إلى ممارسة رمادية تتمثل في جعل المستخدم يجيب على سؤال (عادةً في عملية الدفع)، والذي عند إلقاء نظرة سريعة عليه يبدو وكأنه يسأل شيئًا واحدًا، ولكن إذا تمت قراءته بعناية، فإنه يسأل شيئًا آخر تمامًا
مثال: عند شراء أي عنصر من next.co.uk، تعرض صفحة الدفع مجموعة صعبة من الخيارات المتعلقة بالتوصيل “المجاني/المدفوع” وكتالوج “المجاني/المدفوع”، كما هو موضح أدناه (انظر لقطة الشاشة هنا). وهنا آخر مثال.
إن الوعي بهذه الممارسات المشبوهة أمر لا بد منه لأي مسوق أو مطور ويب. أحد المعتقدات الشائعة التي تم التعبير عنها في المنشور ذي الصلة المذكور أدناه هو ما يلي:
وغيرها من الأمثلة المذكورة في مناقشة الإعلان عن الويكي:
- المربعات المحددة مسبقًا عند الاشتراك برسائل مثل: “قم بإلغاء تحديد هذا المربع إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل إخبارية منا”
- الألعاب التي تتطلب منك إرسال رسالة إليها Facebook/twitter من أجل التقدم في اللعبة. (راجع ممارسة “البريد العشوائي للأصدقاء” أعلاه)
- مواقع الويب التي تسهل عملية التسجيل للغاية ولكنها تتطلب بعد ذلك معاودة الاتصال وإرسال البريد الإلكتروني عدة مرات وتأكيد رغبتك في إلغاء الاشتراك (أو: يؤدي زر “إلغاء حسابي” إلى صفحة تمنحك ببساطة رقم هاتف “لفريق خدمة العملاء” ‘)
- “الاشتراك الإجباري”: في نهاية المعاملة، الزر الذي تراه هو زر “متابعة” كبير. إذا قمت بدفعه فإنك تقوم بالتسجيل في شيء ما.
- إخفاء أرقام الهواتف، ومحاولة دفع الأشخاص إلى استخدام البريد الإلكتروني (لقد رأيت العديد من الشركات تحاول إخفاء عنوان البريد الإلكتروني لإجبار الأشخاص على استخدام الأسئلة الشائعة أو أقسام قاعدة المعرفة للعثور على الإجابات بأنفسهم)
- الاضطرار إلى إلغاء الاشتراك بدلاً من الاشتراك: هذا هو ما تفعله كل من Google و Facebook معروفة جيدا ل.
- اي شيء اخر؟ دعونا نناقش هذا في التعليقات!