Rewrite this title: كم مرة يجب عليك إجراء عمليات الزحف التقنية إلى موقع الويب من أجل تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: كم مرة يجب عليك إجراء عمليات الزحف التقنية إلى موقع الويب من أجل تحسين محركات البحث؟

لن يكون هناك أبدًا تردد محدد لكل متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) لإجراء الفحوصات الفنية.

كل موقع لديه جدول إصدار التطوير الخاص به، وإيقاع النشر، وعدد لا يحصى من المتغيرات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الحاجة إلى التحليل الفني.

إذًا، ما هو عدد المرات التي يجب فيها إجراء عمليات الزحف الفنية إلى مواقع الويب من أجل تحسين محركات البحث؟ هذا يعتمد.

على ماذا تعتمد؟ هذا هو السؤال الحاسم.

دعونا نلقي نظرة سريعة على ماهية الزحف إلى موقع الويب ولماذا نقوم بتشغيلها قبل التعمق في عدد مرات القيام بها.

ما هو الزحف الفني لموقع ويب SEO؟

يتم الزحف إلى موقع الويب عندما يقوم “الزاحف” أو الروبوت الخاص بالبرنامج بزيارة كل صفحة على موقع الويب لاستخراج البيانات أثناء سيرها. وهذا مشابه لكيفية زيارة روبوت محرك البحث لموقعك.

وسوف يتبع الأوامر التي تقدمها له من خلال احترام ملف robots.txt الخاص بك أو تجاهله، وإخباره باتباع العلامات nofollow أو تجاهلها، والشروط الأخرى التي يمكنك تحديدها.

سيقوم بعد ذلك بالزحف إلى كل صفحة يمكنه العثور عليها من خلال اتباع الروابط وقراءة خرائط مواقع XML.

كما هو الحال، سيجلب الزاحف معلومات حول الصفحات. قد يكون هذا رموز استجابة الخادم مثل 404، أو وجود علامة عدم الفهرسة على الصفحة، أو ما إذا كان سيتم حظر برامج الروبوت من الزحف إليها عبر ملف robots.txt، على سبيل المثال.

وقد يعيد أيضًا معلومات HTML مثل عناوين الصفحات وأوصافها، وتخطيط بنية الموقع، وأي محتوى مكرر تم اكتشافه.

تمنحك كل هذه المعلومات لمحة قوية عن إمكانية الزحف إلى موقع الويب الخاص بك وفهرسته.

ويمكنه أيضًا تسليط الضوء على المشكلات التي قد تؤثر على التصنيفات، مثل سرعة التحميل أو بيانات التعريف المفقودة.

الغرض من الزحف الفني لموقع ويب SEO

عند إجراء عملية زحف لموقع ما، يكون ذلك عادةً لتحديد واحدة أو أكثر من المشكلات التالية التي قد تؤثر على:

زحف. الفهرسة. التصنيفات.

يعد تشغيل الزحف إلى الموقع مهمة سهلة بمجرد تثبيت البرنامج. إذا كنت تتطلع إلى اكتشاف المشكلات المحتملة أو الحالية في موقعك، فمن المنطقي الزحف إليه بانتظام وبشكل متكرر.

لماذا لا يمكنك الزحف إلى الموقع طوال الوقت؟

في تحسين محركات البحث، هناك مهام غير محدودة تقريبًا يمكننا تنفيذها في أي لحظة – تحليلات SERP، وتحديث العناوين التعريفية، وإعادة كتابة النسخة على أمل الحصول على تصنيف أعلى فيما بينها.

وبدون استراتيجية وراء هذه الأنشطة، فإنك في أفضل الأحوال تصرف انتباهك عن العمل المؤثر. في أسوأ الأحوال، يمكن أن تقلل من أداء موقعك.

كما هو الحال مع مهام تحسين محركات البحث الأخرى، يجب أن تكون هناك استراتيجية وراء عمليات الزحف إلى موقع الويب.

الجانب الآخر من السؤال “كم مرة يجب عليك إجراء عمليات الزحف التقنية إلى موقع الويب؟” هو فهم سبب تشغيلك لها طوال الوقت.

في الأساس، فإنها تستهلك وقتًا وموارد – إن لم يكن لتشغيلها، فعلى الأقل لتحليلها بفعالية.

وقت

لا تعد إضافة عنوان URL إلى زاحف موقع الويب والنقر فوق “انتقال” مهمة مرهقة بشكل خاص. يصبح الأمر أقل استنزافًا للوقت إذا قمت بجدولة عمليات الزحف ليتم تنفيذها تلقائيًا.

فلماذا يعتبر الوقت عاملاً حاسماً في عدد مرات الزحف إلى الموقع؟

هذا لأنه لا فائدة من الزحف إلى موقع ما إذا كنت لن تقوم بتحليل النتائج. وهذا ما يستغرق وقتًا – تفسير البيانات.

ربما يكون لديك برنامج يسلط الضوء على الأخطاء في نظام إشارات المرور المرمز بالألوان، والذي يمكنك إلقاء نظرة سريعة عليه. هذا لا يحلل الزحف.

قد تفوتك القضايا المهمة بهذه الطريقة. قد تعتمد بشكل مفرط على إحدى الأدوات لإخبارك بكيفية تحسين موقعك.

على الرغم من أنها مفيدة جدًا، إلا أن هذه الأنواع من التقارير يجب أن تقترن بعمليات فحص وتحليل أعمق لمعرفة مدى دعم موقعك لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

من المحتمل أن تكون هناك أسباب وجيهة وراء رغبتك في إعداد هذه التقارير الآلية ليتم تشغيلها بشكل متكرر. قد تكون لديك بعض المشكلات مثل أخطاء الخادم التي تريد تنبيهك إليها كل يوم.

ومع ذلك، ينبغي اعتبارها تنبيهات، وتلك التي قد تحتاج إلى تحقيق أعمق. يستغرق التحليل الصحيح لعمليات الزحف الخاصة بك، مع معرفة خطة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، وقتًا.

هل لديك القدرة، أو الحاجة، للقيام بهذا الزحف الكامل والتحليل يوميًا؟

موارد

لتتمكن من الزحف إلى موقعك، ستحتاج إلى برنامج.

بعض البرامج تكون مجانية للاستخدام بطريقة غير محدودة بمجرد دفع رسوم الترخيص. سوف يتقاضى الآخرون رسومًا منك بناءً على مقدار استخدامك له.

إذا كانت تكلفة برنامج الزحف لديك تعتمد على الاستخدام، فقد يكون الزحف إلى موقعك كل يوم باهظ التكلفة. قد ينتهي بك الأمر إلى استخدام مخصصاتك الشهرية مبكرًا جدًا، مما يعني أنه لا يمكنك الزحف إلى الموقع عندما تحتاج إلى ذلك.

سلالة الخادم

لسوء الحظ، تعتمد بعض المواقع على خوادم ليست قوية بشكل خاص. ونتيجة لذلك، قد تؤدي عملية الزحف التي يتم إجراؤها بسرعة كبيرة جدًا أو في وقت مزدحم إلى تعطل الموقع.

لقد واجهت مكالمات محمومة من مدير الخادم إلى فريق تحسين محركات البحث (SEO) يسألوننا عما إذا كنا نقوم بالزحف إلى الموقع مرة أخرى.

لقد عملت أيضًا على مواقع تحتوي على أدوات زحف محظورة في ملف robots.txt على أمل أن يمنع ذلك الإفراط في الحماس في تحسين محركات البحث (SEO) مما يؤدي إلى تعطيل الموقع.

على الرغم من أنه من الواضح أن هذا ليس الوضع المثالي، إلا أنه بالنسبة لمُحسني محركات البحث الذين يعملون في الشركات الصغيرة، فهو سيناريو شائع جدًا.

قد يتطلب الزحف إلى موقع الويب بأمان إبطاء الأدوات، مما يجعل العملية تستغرق وقتًا أطول.

قد يعني ذلك الاتصال بالشخص المسؤول عن صيانة الخادم للتأكد من أنه قادر على الاستعداد لعملية الزحف.

إن القيام بذلك بشكل متكرر أو بدون سبب وجيه ليس أمرًا مستدامًا.

بدائل للزحف إلى موقعك

لا تحتاج بالضرورة إلى الزحف إلى موقعك يوميًا للتعرف على المشكلات. قد تتمكن من تقليل الحاجة إلى عمليات الزحف المتكررة عن طريق تنفيذ عمليات وأدوات أخرى.

البرامج التي تراقب التغييرات

يمكن لبعض البرامج مراقبة موقعك لإجراء مجموعة متنوعة من التغييرات. على سبيل المثال، يمكنك إعداد تنبيه للصفحات الفردية لمراقبة ما إذا كان المحتوى يتغير.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كانت لديك صفحات تحويل مهمة تعتبر بالغة الأهمية لنجاح موقعك وتريد معرفة اللحظة التي يقوم فيها أي شخص بإجراء تغيير عليها.

يمكنك أيضًا استخدام برنامج لتنبيهك بحالة الخادم، وانتهاء صلاحية SSL، وتغييرات ملف robots.txt، ومشكلات التحقق من صحة خريطة موقع XML. يمكن لجميع هذه الأنواع من التنبيهات أن تقلل من حاجتك إلى الزحف إلى الموقع لتحديد المشكلات.

وبدلاً من ذلك، يمكنك حفظ عمليات الزحف وعمليات التدقيق تلك لاستخدامها عند اكتشاف مشكلة ما وضرورة معالجتها.

العمليات التي تُعلم متخصصي تحسين محركات البحث (SEO) بالتغييرات/الخطط

الطريقة الأخرى لتقليل الحاجة إلى الزحف إلى موقعك في كثير من الأحيان هي عن طريق إجراء عمليات مع أعضاء الفريق الآخرين التي تبقيك على علم بالتغييرات التي قد تحدث للموقع. إن قول هذا أسهل من فعله في معظم الحالات ولكنه ممارسة جيدة يجب غرسها.

إذا كان لديك حق الوصول إلى نظام التذاكر الخاص بفريق التطوير أو الوكالة وكنت على اتصال متكرر مع مدير المشروع، فمن المحتمل أن تعرف متى قد تؤثر عمليات النشر على تحسين محركات البحث.

حتى إذا كنت لا تعرف بالضبط ما الذي سيتغير في عملية النشر، إذا كنت على علم بتواريخ النشر، فيمكنك جدولة عمليات الزحف الخاصة بك ليتم تنفيذها وفقًا لها.

من خلال البقاء على علم بالوقت الذي يتم فيه نشر صفحات جديدة، أو إعادة كتابة المحتوى، أو إطلاق منتجات جديدة، ستعرف متى ستكون هناك حاجة إلى الزحف.

وهذا سيوفر عليك الحاجة إلى الزحف بشكل استباقي أسبوعيًا في حالة حدوث تغييرات.

عمليات الزحف الآلية مع التقارير المخصصة

كما ذكرنا سابقًا، تتيح لك أدوات الزحف غالبًا جدولة عمليات الزحف. قد تكون في وضع يسمح لك بتحمل هذا الأمر لخادمك وعملياتك.

لا تنس أنك لا تزال بحاجة إلى قراءة عمليات الزحف وتحليلها، لذا فإن جدولتها لن توفر عليك بالضرورة الكثير من الوقت إلا إذا كانت تنتج تقريرًا ثاقبًا في النهاية.

قد تتمكن من إخراج نتائج الزحف إلى لوحة معلومات تنبهك إلى المشكلات المحددة التي تهمك.

على سبيل المثال، قد يمنحك لمحة سريعة عن كيفية زيادة حجم الصفحات التي تعرض استجابات خادم 404 بمرور الوقت.

يمكن أن تؤدي هذه الأتمتة وإعداد التقارير بعد ذلك إلى إجراء عملية زحف وتحليل أكثر تحديدًا بدلاً من طلب عملية زحف متكررة يبدأها الإنسان.

متى يجب القيام بالزحف؟

كما ناقشنا من قبل، قد لا تكون عمليات الزحف المتكررة فقط للتحقق من السلامة في الموقع ضرورية.

يجب أن يتم تنفيذ عمليات الزحف حقًا في المواقف التالية.

قبل التطوير أو تغييرات المحتوى

إذا كنت تقوم بإعداد موقعك لإجراء تغيير – على سبيل المثال، ترحيل المحتوى إلى بنية عنوان URL جديدة – فستحتاج إلى الزحف إلى موقعك.

سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كانت هناك أية مشكلات موجودة بالفعل في الصفحات التي يتم تغييرها والتي قد تؤثر على أدائها بعد الترحيل.

إن الزحف إلى موقعك قبل أن يكون التطوير أو تغيير المحتوى على وشك التنفيذ على الموقع يضمن أنه في الحالة المثلى ليكون هذا التغيير إيجابيًا.

قبل إجراء التجارب

إذا كنت تستعد لإجراء تجربة على موقعك، على سبيل المثال، التحقق لمعرفة التأثير الذي قد يحدثه التنصل من الروابط الخلفية غير المرغوب فيها، فستحتاج إلى التحكم في المتغيرات.

يعد الزحف إلى موقع الويب الخاص بك للحصول على فكرة عن أي مشكلات أخرى قد تؤثر أيضًا على نتيجة التجربة أمرًا مهمًا.

تريد أن تكون قادرًا على القول بثقة أن ملف التنصل هو الذي تسبب في زيادة التصنيفات لمنطقة مضطربة في موقعك، وليس أن سرعة تحميل عناوين URL تلك قد زادت في نفس الوقت تقريبًا.

عندما يحدث شيء ما

ستحتاج إلى التحقق من أي تغييرات كبيرة على موقعك قد تؤثر على الكود. سيتطلب هذا زحفًا تقنيًا.

على سبيل المثال، بعد الترحيل، بمجرد نشر تغييرات التطوير الجديدة، أو العمل على إضافة علامة المخطط إلى الموقع – أي شيء يمكن أن يكون معطلاً أو لم يتم نشره بشكل صحيح.

عندما يتم تنبيهك إلى مشكلة

ربما يتم تنبيهك إلى مشكلة تقنية في تحسين محركات البحث، مثل صفحة معطلة، من خلال الأدوات أو الاكتشاف البشري. من المفترض أن يؤدي هذا إلى بدء عملية الزحف والتدقيق.

ستكون فكرة الزحف هي التأكد مما إذا كانت المشكلة منتشرة على نطاق واسع أو محصورة في منطقة الموقع التي تم تنبيهك إليها بالفعل.

ما الذي يمكن أن يؤثر على عدد المرات التي تحتاج فيها إلى إجراء عمليات الزحف الفنية لتحسين محركات البحث؟

لا يوجد موقعان متطابقان (ما لم يتم استنساخ موقعك، ولكن هذه مشكلة مختلفة). سيكون للمواقع احتياجات مختلفة للزحف والتدقيق بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل.

يمكن أن يؤثر حجم الموقع وتعقيده وعدد مرات تغيير الأشياء على الحاجة إلى الزحف إليه.

مقاس

إن الحاجة إلى الزحف إلى موقع الويب الخاص بك بشكل متكرر إذا كانت صفحات قليلة فقط منخفضة.

من المحتمل أنك على دراية جيدة بالتغييرات التي يتم إجراؤها على الموقع الصغير وستتمكن بسهولة من اكتشاف أي مشكلات كبيرة. أنت ثابت في حلقة أي تغييرات تطويرية.

ومع ذلك، قد يصل حجم مواقع المؤسسات إلى عشرات الآلاف من الصفحات. من المحتمل أن تنشأ المزيد من المشكلات عند نشر التغييرات عبر مئات الصفحات في المرة الواحدة.

من خلال خطأ واحد فقط، يمكنك العثور على عدد كبير من الصفحات المتأثرة في وقت واحد. قد تحتاج مواقع الويب بهذا الحجم إلى عمليات زحف أكثر تكرارًا.

يكتب

قد يحدد نوع موقع الويب الذي تعمل عليه أيضًا عدد المرات والانتظام الذي يجب الزحف إليه.

من المرجح أن يحتاج الموقع المعلوماتي الذي يحتوي على تغييرات قليلة على صفحاته الأساسية حتى المراجعة السنوية الخاصة به إلى الزحف بشكل أقل تكرارًا من الموقع الذي يتم نشر صفحات المنتج فيه بشكل متكرر.

التجارة الإلكترونية

أحد الفروق الدقيقة في مواقع التجارة الإلكترونية عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث هو السهم. قد تظهر صفحات المنتجات على الإنترنت كل يوم، وقد تنفد المنتجات من المخزون بشكل متكرر. يمكن أن يؤدي هذا إلى إثارة مشكلات فنية تتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) والتي يجب التعامل معها بسرعة.

قد تجد أن طريقة موقع الويب للتعامل مع المنتجات غير المتوفرة في المخزون هي إعادة توجيهها، بشكل مؤقت أو دائم. من المحتمل أن المنتجات غير المتوفرة في المخزون تُرجع رمز 404.

ومهما كانت الطريقة التي يتم اختيارها للتعامل معها، يجب أن يتم تنبيهك إلى ذلك عند حدوثه.

قد تميل إلى الزحف إلى موقعك يوميًا لالتقاط هذه الصفحات الجديدة أو المحذوفة. هناك طرق أفضل لتحديد هذه التغييرات، كما ناقشنا بالفعل.

ستنبهك أداة مراقبة موقع الويب إلى أن هذه الصفحات تعرض رمز الحالة 404. ومع ذلك، قد تكون البرامج الإضافية خارج ميزانيتك الحالية. في هذه الحالة، ربما لا تزال بحاجة إلى الزحف إلى موقعك أسبوعيًا أو أكثر.

يعد هذا أحد الأمثلة التي قد تكون فيها عمليات الزحف التلقائية لاكتشاف هذه المشكلات مفيدة.

أخبار

تميل المواقع الإخبارية إلى إضافة صفحات جديدة في كثير من الأحيان؛ قد تكون هناك عدة صفحات جديدة يوميًا، وأحيانًا مئات الصفحات للمواقع الإخبارية الكبيرة. هذا تغيير كبير في الموقع يحدث كل يوم.

اعتمادًا على عملياتك الداخلية، قد يتم نشر هذه الصفحات الجديدة مع مراعاة كبيرة لكيفية تأثيرها على أداء تحسين محركات البحث للموقع… أو القليل جدًا.

المنتدى والمحتوى الذي ينشئه المستخدم

أي موقع لديه القدرة على إضافة محتوى لعامة الناس سيكون أكثر عرضة لخطر حدوث أخطاء فنية في تحسين محركات البحث.

على سبيل المثال، تعد الروابط المعطلة والمحتوى المكرر وبيانات التعريف المفقودة شائعة في المواقع التي تحتوي على منتديات.

قد تحتاج هذه الأنواع من المواقع إلى عمليات زحف متكررة أكثر من مواقع المحتوى التي تسمح فقط بالنشر بواسطة مشرفي المواقع.

ناشرون متعددون

قد يبدو موقع المحتوى الذي يحتوي على أنواع قليلة من القوالب منخفض المخاطر نسبيًا عندما يتعلق الأمر بتكبد مشكلات فنية تتعلق بتحسين محركات البحث. لسوء الحظ، إذا كان لديك “عدد كبير من الطهاة”، فهناك خطر إفساد المرق.

قد يؤدي المستخدمون الذين ليس لديهم فهم كافٍ لكيفية إنشاء عناوين URL، أو ما هي حقول CMS المهمة، إلى إنشاء مشكلات فنية في تحسين محركات البحث.

على الرغم من أن هذه مشكلة تتعلق بالتدريب بالفعل، إلا أنه قد تظل هناك حاجة متزايدة للزحف إلى المواقع أثناء اكتمال هذا التدريب.

الجدول الزمني والإيقاع

العامل المهم الآخر الذي يجب مراعاته هو جدول الفرق الأخرى في شركتك.

قد يعمل فريق التطوير الخاص بك في سباقات السرعة لمدة أسبوعين. قد تحتاج فقط إلى الزحف إلى موقعك مرة واحدة كل أسبوعين لمعرفة تأثيرها على جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

إذا كان كتابك ينشرون مدونات جديدة يوميًا، فقد ترغب في الزحف إلى الموقع بشكل متكرر.

خاتمة

لا يوجد جدول زمني واحد يناسب الجميع لعمليات الزحف التقنية إلى مواقع الويب. ستؤثر إستراتيجية SEO الفردية وعملياتك ونوع موقع الويب الخاص بك على التردد الأمثل لإجراء عمليات الزحف.

ستؤثر قدراتك ومواردك الخاصة أيضًا على هذا الجدول الزمني.

كن مراعيًا لاستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك وقم بتنفيذ التنبيهات والفحوصات الأخرى لتقليل الحاجة إلى عمليات الزحف المتكررة إلى موقع الويب.

لا ينبغي أن تكون عمليات الزحف الخاصة بك مجرد تمرين لصيانة موقع الويب ولكن استجابة لحاجة وقائية أو تفاعلية.

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